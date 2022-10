Construirea noului Institut al Inimii din Târgu Mureș ar putea intra în selecția pentru PNRR

Distribuie

Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT), dr. Horaţiu Suciu, liderul PNL Târgu Mureş, a declarat luni, 24 octombrie, că proiectul de construire a noului Institut al Inimii ar putea intra în selecţia pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), însă e nevoie de aprobarea finanţării studiului de fezabilitate de către Consiliul Judeţean Mureş.

„Institutul Inimii va fi o unitate de sănătate de excelenţă. (…) Practic, licitaţia pentru studiul de fezabilitate a fost finalizată, am amânat semnarea contractului cu firma care a câştigat pentru că această semnare este condiţionată de existenţa banilor, a sursei de finanţare a studiului de fezabilitate. Consiliul Judeţean a luat decizia de a susţine financiar această cheltuială cu studiul de fezabilitate. Aşteptăm acum, în această şedinţă de joi (a CJ Mureş – n.r.) ca acest lucru să se întâmple şi din acel moment avem promisiuni foarte ferme că acest studiu va fi terminat până la sfârşitul lunii noiembrie. (…) În această cursă pentru obţinerea finanţării prin PNRR există 49 de obiective, clădiri de spitale noi, printre care se află şi Institutul Inimii din Târgu Mureş şi vreau să vă informez că din aceste 49 vor fi selectate undeva la 20 până în 22 de proiecte. Practic, suntem într-un concurs în care suntem doi pe un loc”, a declarat dr. Horaţiu Suciu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Mureş.

Doctorul Suciu consideră că ar fi păcat ca noul Institut al Inimii să nu se poată alinia la startul unei competiţii pe care are şanse mari să o câştige.

„Dar acum e momentul în care trebuie să ne aşezăm la start şi, în rest, noi temele ni le-am făcut. Fiind instituţie de boli cardiovasculare, care este cauza numărului 1 de mortalitate în ţară, bineînţeles că este un punctaj foarte mare pentru acest tip de unităţi. Costul este undeva sub 100.000.000 de euro. (…) Este cel mai mare punctaj pentru această categorie de unităţi şi, aşa cum spuneam, avem un punctaj foarte bun. Ideea este să putem să ne aliniem la start pentru acest concurs în care trebuie să câştige Târgu Mureş. (…) Este o listă cu 49 de obiective care şi-au manifestat intenţia şi sunt în diverse stadii, unele au studii de fezabilitate, altele nu au. Ideea este că noi trebuie să obţinem această finanţare şi suntem optimişti că acest lucru se va întâmpla”, a arătat Horaţiu Suciu.



(www.agerpres.ro)