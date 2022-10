”Feriți-vă de tâlhari!”, campanie derulată în județul Mureș

Distribuie

În ultimele zile, polițiștii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cardul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au profitat de fiecare ocazie pentru a pune accent pe prevenirea tâlhăriilor, în Campania ”Feriți-vă de tâlhari!”. Cel mai probabil știți că tâlhăria presupune o amenințare sau o agresiune folosită pentru a lua un bun, o “combinație” între agresiune și furt, neapărat cu legătură între ele.

La final de campanie, vă reamintim de acei factori de risc pe care noi îi putem influența pentru a ne feri de astfel de situații.

Consumul de alcool . Starea de ebrietate sporește riscul de a deveni victima tâlharilor, uneori aceștia sunt exact aceia cu care victima a băut anterior faptei.

. Starea de ebrietate sporește riscul de a deveni victima tâlharilor, uneori aceștia sunt exact aceia cu care victima a băut anterior faptei. Deplasarea la ore târzii, prin zone puțin sau deloc circulate și expunerea unor bunuri atractive pentru hoți : telefoane, bijuterii, portofel, în special de către copii și vârstnici.

și : telefoane, bijuterii, portofel, în special de către copii și vârstnici. I mportanța felului în care purtăm poșeta/geanta . Sporim riscul de victimizare dacă e în partea din spate a corpului, fără control vizual sau al brațului, uneori chiar deschisă și mai ales dacă anterior am făcut plăți care au arătat ochilor atenți că avem bani în interior.

. Sporim riscul de victimizare dacă e în partea din spate a corpului, fără control vizual sau al brațului, uneori chiar deschisă și mai ales dacă anterior am făcut plăți care au arătat ochilor atenți că avem bani în interior. Nu în ultimul rând, ne expunem riscului dacă relaționăm cu persoane necunoscute și acceptăm să le însoțim în locuri izolate sau spații private. Nu știi niciodată în ce capcană ne atrag și cine ne așteaptă acolo.

În plus, dacă am rămas fără portofel, geantă, borsetă, iar în interior era un card bancar, paguba va fi și mai importantă dacă noi anterior am notat codul PIN pe bilețele în geantă sau chiar pe card, așadar evitați astfel de situații.

Nu uitați, în caz de victimizare, apelați de îndată Poliția și blocați cardul, dacă l-ați avut în obiectul ce v-a fost sustras!

(Compartimentul Relații Publice, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș)