Intervenţie de revizie a artroplastiei totale de şold, la Spitalul de Urgenţă Târgu Mureş

O echipă de medici din cadrul Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, coordonată de șef secţie prof. dr. Tiberiu Bățagă, medic primar Ortopedie şi Traumatologie, au realizat marți, 25 octombrie, o intervenţie chirurgicală de revizie a artroplastiei totale de şold drept cu plastia-reconstrucţia acetabulului drept cu grefă osoasă, unei paciente de 76 de ani.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, ”intervenţia chirurgicală a durat aproximativ două ore” şi a constat ”în înlăturarea componentelor protetice degradate de la nivelul acetabulului drept şi femurului drept, reconstrucţia acetabulului drept cu grefă osoasă şi fixarea componentelor endoprotetice de revizie.”

Intervenţia s-a desfăşurat în Blocul operator al Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie și a fost realizată de o echipă alcătuită din: prof. dr. Tiberiu Bățagă, dr. Marius Vîlcelean, medici primari ortopedie şi traumatologie, dr. Ioan Nemeș, medic primar ATI, dr. Flaviu Moldovan, dr. Daniel Dacher, dr. Virgiliu Cernit, medici rezidenţi ortopedie şi traumatologie, dr. Alexandra Gheorghe, medic rezident ATI, as. Mirela Cucuiet, as. Sabina-Gabriela Szentanai, asistenţi instrumentari ortopedie, as. Daniela Sfredel – asistent ATI și infirmier Horaţiu Moldovan.

”Grefa osoasă necesară pentru intervenţia chirurgicală provine de la Banca de Ţesut Colentina, coordonată de dr. Andrei Nica”, a mai informat Biroul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Conform sursei citate, intervenţia de marți, 25 octombrie, ”este a şasea realizată în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pe Programului Naţional de Transplant, Subprogramul Os-Tendon, în anul 2022.”

Alex TOTH