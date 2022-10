Cadre de la UMFST, pregătite în Economia Sănătății

Distribuie

Cadre didactice ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș au participat, în perioada septembrie-octombrie 2022, la o serie de workshop-uri în domeniul economiei sănătății susținute de specialiști de la universități europene de prestigiu din Olanda, Marea Britanie și Italia.

Potrivit Blogului UMFST, activitățile fac parte dintr-un program de pregătire a cadrelor didactice care vor forma, la rândul lor, viitorii cursanți ai programului postuniversitar în economia sănătății care se dezvoltă în cadrul proiectului POCU/918/4/8/149892 „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”, implementat de UMFST Târgu Mureș (partener), alături de UMF „Carol Davila” din București (beneficiar) și UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (partener).

”Primul workshop cu titlul „Health system performance management to increase the value of health care services”, desfășurat în data de 12 septembrie, a fost condus de prof. Nicolaas Sieds Klazinga de la Centrul Medical Academic din cadrul Universității din Amsterdam și s-a concentrat pe aspecte privind managementul performanței sistemelor de sănătate. Teme precum evaluarea economică, măsurarea rezultatelor și cheltuielilor în sănătate, precum și tipurile de modele de evaluare economică au fost abordate în cadrul workshop-ului desfășurat în 16 septembrie „The Economic Evaluation of Healthcare Technologies and Interventions: An Introduction of Fundamental Concepts and Approaches”, condus de prof. Katharina Hauck și prof. Adrian Gheorghe de la Școala de Sănătate Publică din cadrul Imperial College din Londra”, a menționat sursa citată.

Totodată, în data de 23 septembrie a avut loc workshop-ul „Pricing and Reimbursement Decision Models in European Countries” susținut de dr. Silvia Coretti, de la Sapienza Università di Roma, care a vorbit despre implicații în decizii de stabilire a prețurilor și rambursării în diverse țări europene, managementului tehnologiilor medicale în spital și rolul unităților HTA, precum și sustenabilitatea tratamentelor.

În ultimul workshop intitulat „Designing a National Health System”, desfășurat în data de 3 octombrie și susținut de prof. Debora Di Gioacchino, de la Departamentul Economic Policy and Health Economics din cadrul Sapienza Università di Roma, discuțiile s-au concentrat pe aspecte privind rolul sănătății publice și tipuri de sisteme de sănătate.

„Specializarea cadrelor didactice în economia sănătății și dezvoltarea în premieră în România a unui program postuniversitar în acest domeniu răspunde necesităților de formare a specialiștilor și decidenților din domeniul sănătății și va duce la îmbunătățirea competențelor în utilizarea unor tehnici moderne de management evaluare economică și statistică aplicată în domeniul sănătății, utilizate la scara largă în cadrul programelor postuniversitare cu specific de Health Economics în universități de referință pe plan internațional”, a transmis conf. univ. dr. Mihaela Kardos, coordonatorul proiectului și directorul Departamentului ED1 – Știinte Economice, citată de Blogul UMFST.

