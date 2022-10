FOTO: Cinste celor în uniformă, de Ziua Armatei la Târgu Mureș!

Distribuie

De Ziua Armatei Române, marți, 25 octombrie, Garnizoana Târgu Mureș a organizat, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Mureș și Instituția Prefectului, o ceremonie militară în cinstea aniversării acestei zile importante. Astfel, în Piața Victoriei din centrul orașului Târgu Mureș, a fost adusă în atenția cetățenilor măreția și valoarea Armatei Române.

„Ne închinăm cu respect acestor eroi”

Evenimentul a debutat cu ceremonia religioasă, urmând ca apoi să ia cuvântul pentru a vorbi despre însemnătatea acestei zile, primarul Municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, vicepreședintele Consiliului județean Mureș, Ovidiu Georgescu și subprefect al județului Mureș, Nicolae-Florin Pălășan. În fața celor prezenți a ieșit și generalul maior, Dacian Tiberiu Șerban, comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, care a dat citire mesajului transmis de Șeful Statului Major al Apărării cu prilejul acestei zile importante:

„Destinul Armatei României este legat de destinul României. Instituția Apărării Naționale este întru totul angajată în misiunea sacră de garantare și apărare a valorilor statului român. În fiecare zi, militarii sunt antrenați în sarcini și activități, care servesc îndeplinirii acestei misiuni. Există, însă, o zi în calendar dedicată Instituței Apărării, în care militarii activi, precum și colegii lor ieșiți din activitate își reconfirmă public, voința de a rămâne strâns legați de destinul armatei. Prin valențele sale istorice și conotațiile prezentului, ziua de 25 octombrie rămâne un reper în calendarul marilor aniversări naționale. Ziua Armatei României este un prilej al rememorării luptelor, eroismului și victoriei din 25 octombrie 1944. În cel de-Al Doilea Război Mondial, după succesele din campania de Vest, împotriva trupelor hitleristo-horthyste, militarii români au rearborat în glorie, flamurile tricolore ale drapelului, pe ultimele teritorii eliberate, în zona localităților Carei și Satu Mare. Eliberarea a fost plătită cu sângele miilor de soldați, care au căzut vitejește în luptele de la Sfântul Gheorghe, Târgu Mureș, Oarba de Mureș, Păuliș, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare și Carei. Ne închinăm cu respect acestor eroi și tuturor eroilor români din cea de-a doua conflagrație mondială”.

Despre traiul în vremuri ce vor deveni istorice

„Subliniem efortul celor care poartă cu mândrie în prezent, uniforma Armatei României. În acest moment suntem angrenați în executarea unor sarcini complexe, menite să păstreze rolul statului de furnizor de securitate, în plan național și în context regional. Responsabilitatea ce ne revine în aceste vremuri este dificilă și este uriașă. Stimați colegi, suntem într-un an care va rămâne înscris în istoria universală ca fiind perioada în care Federația Rusă a declanșat un război sângeros împotriva Ucrainei. Pacea în Europa, care de asemenea dădea semne de slăbiciune, s-a disipat… Este însă și anul în care, marile proiecte ale contemporanității, NATO și UE, au afirmat voința fermă de a apăra valorile umanității în bazele cărora s-au constituit”, au mai fost vorbele citate ale Șefului Statului Major al Apărării, evidențiind semnificația timpului în care trăim și urând tuturor celor care se află în slujba apărării țării să-și păstreze temeritatea și statornicia de care au dat dovada și strămoșii neamului românesc.

Amintiri din viața veteranului, Ioan Covaci

A urmat apoi un moment a cărui emoție a lăsat în inimile celor prezenți un fior puternic. Maistrul militar, Croitor Aurelian Cornel a citit în fața publicului, câteva fragmente din viața pe care veteranul de război, Ioan Covaci, din Zau de Câmpie, le-a scris în propriul său jurnal. Fiind unul dintre cei 25 de veterani de război care mai sunt în viață în județul Mureș, din scrierile veteranului în vârstă de 99 de ani s-a cules: „În data de 9 mai, la ora 8.00 eram în Cehia, când ne-au anunțat că războiul s-a gătat. Trupele române trăgeau cu proiectile și cartușe trasoare, de se vedeau ca stelele pe cer. Românii, câți au mai rămasm cântau și jucau. Când am ajuns în hotarul comunei Zau, zis Hodie, lângă casa părintească era un cimitir unde era măicuța de doi ani astupată în pământ. Am zis: Măicuță, să ieși din pământ să mă vezi, căci am scăpat de războiul din apus. Când am văzut casa noastră, m-au lăsat picioarele de bucurie și-au început să-mi curgă lacrimi”.

Premii și final glorios

În cadrul evenimentului au fost acordate premii celor s-au remarcat în cadrul competiției sportive „Cupa – 25 octombrie”, care s-a desfășurat în perioada premergătoare Zilei Armatei României. Tragere după efort, înot, atletism și minifotbal au fost disciplinele la care s-a concurat, iar în urma rezultatelor obținute, clasamentul general pe echipe a fost următorul: Locul III – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, Locul II – Batalionul 51 Operații Speciale „Vulturii” din Târgu Mureș, Locul I – Batalionul 54 Sprijin „Horea, Cloșca și Crișan” din Târgu Mureș.

Manifestarea a fost apoi continuată cu depunerea de coroane și jerbe de flori la Monumentul Ostașului Român, iar în final, evenimentul a fost pus la loc de cinste în inimile tuturor celor prezenți, fiind desăvârșit cu defilarea gărzii de onoare.

P.S.: Pe site-ul oficial al cotidianului Zi de Zi, puteți afla mai multe despre Ioan Covaci, veteranul de război și de viață și despre amintirile sale rupte dintr-o viață ce pare alta…

Ioana MĂRGINEAN

Foto: Alex Toth