Prefectul Mara Togănel: Contractul pentru lotul A3 Chețani – Câmpia Turzii a fost semnat

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a anunțat astăzi, 26 octombrie, semnarea contractului de proiectare și execuție pentru lotul Autostrăzii Transilvania Chețani – Câmpia Turzii.

“A fost semnat contractul pentru lotul Autostrăzii Transilvania – A3 Chețani – Câmpia Turzii. Urmează 3 luni de proiectare și 18 luni de execuție. După o lungă perioadă în care execuția celor aproape 16 kilometri a fost blocată în diverse stadii, asocierea Strabag – Geiger a semnat astăzi contractul care prevede o scurtă perioadă de proiectare și continuarea execuției lucrărilor”, a precizat prefectul județului Mureș.

Lotul Chețani – Câmpia Turzii are o istorie care începe în anul 2015, când contractul a fost atribuit firmei Straco, însă la rezilierea înțelegerii, în anul 2021, stadiul proiectului era sub 40%. Pe 9 martie 2022, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis contestația Strabag la licitația pentru lotul Chețani – Câmpia Turzii din Autostrada Transilvania, după ce pe 31 ianuarie 2022 fusese desemnată câștigătoare oferta Drum Asfalt. Voi continua să urmăresc evoluția proiectelor mari de infrastructură din județul Mureș și să sprijin cu toate mijloacele legale pe care le am la dispoziție finalizarea investițiilor așteptate de mureșeni. Județul Mureș continuă pe sensul unic al dezvoltării.”

Lotul Chețani – Câmpia Turzii este ultimul lot care lipsește din tronsonul de autostradă care face legătura între Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Asocierea de constructori austrieci și germani are la dispoziție 420,34 milioane de lei (fără TVA) și 21 de luni pentru a finaliza lucrările la acest lot al A3.

Pe acest lot vor fi construite două poduri, șapte pasaje și un nod rutier la Chețani. Construcția lotului Chețani – Câmpia Turzii (15,70 km) este finanțată din fonduri europene.

