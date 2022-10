TEDxCornisa Women, la Târgu Mureș. Briena Stoica, facilitator Merito și SuperTeach

Distribuie

Conferința TEDxWomen Cornisa Târgu Mureș va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 15.00, la Centrul Cultural “Mihai Eminescu” din Târgu Mureș și are, printre invitați, nume de primă mărime ale vieții publice din România: Maia Morgenstern, actriță, Elena Lasconi, primar, Elena Lotrean, fondatoarea primei școli finlandeze din România, consul onorific al Finlandei la Sibiu, Mihaela Bilic, medic, nutriționist, Denisa Florea, psiholog, Marinela Ardelean, inițiatoarea proiectului ”Wines of Romania”, Briena Stoica, profesor Merito, Smaranda Enache, fost ambasador al României în Finlanda, Denise Rifai, jurnalist, Odeta Nestor, antreprenor.

Biletele pentru conferința TEDxCornisa Women, din 5 noiembrie, de la Târgu Mureș se pot achiziționa exclusiv online, pe www.tedxcornisa.com.

Briena Stoica este profesor titular la Colegiul Naţional ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş, Cambridge Speaking Examiner pentru YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, ILEC, BEC, coordonator al Mindbusters Debate Club și coordonator al The Socratic English Club.

Are o certificare in progress la The Institute for the Habits of Mind, a participat la cursuri Harvard School of Education, Finnish Teacher Training Centre și la seminarii de instruire pentru Cambridge Speaking Examiners. Este doctor în știinte umaniste, a urmat un stagiu de cercetare doctorală la Northampton University, School of Arts, Departament of Cultural Studies, Marea Britanie și are Studii de Masterat în specializarea “British and American Cultural Studies”, la Facultatea de Litere, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, unde a urmat și studiile universitare.

A fost arbitru de dezbateri la turnee internaționale de dezbateri, în Cehia și în Japonia. A realizat traducerea materialelor pentru websiteul The Right Question Institute, Cambridge, MA.

Este facilitator Merito, SuperTeach, trainer de curs ARDOR, profesor de limba engleza în cadrul UBB Facultatea de Psihologie si Știinte ale Educației Cluj Napoca, extensia Târgu Mureș, a fost lector în cursul de Business English, organizat în colaborare cu Ambasada SUA, dar și organizatorul edițiilor anuale ale Concursului de dezbateri în limba engleză Agree to Disagree. A mai fost coordonator de programe de schimburi culturale cu Olanda şi Islanda în cadrul organizaţiei “Atlantic Bridge” și profesor la Centrul de pregătire “Professional” pentru examenele Cambridge, Ielts, Toefl, SAT.

(Redacția)