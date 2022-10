Crama Iszlai din Bălăușeri, Iocul unde povestea vinului poate fi savurată din plin

Distribuie

Fiecare loc are o poveste a sa, spusă de cei care îi dau viață. O astfel de poveste este cea a vinului, licoare care și-a găsit pe Valea Târnavei Mici un loc unde să prindă rădăcini adânci de secole. Povestitorul în cazul de față este Iszlai Jenő din Bălăușeri, proprietarul Cramei Iszlai, investiție care va încununa munca de o viață, cum îi place proprietarului să spună.

Moștenind pasiunea pentru vița de vie din familie, cu rădăcini în zona Găești, Iszlai Jenő a parcurs etapele care aveau să-i permită să aprofundeze cu succes acest domeniu al viticulturii.

„Pasiunea pot spune că a început încă din copilărie, pentru că și părinții mei au avut viță de vie la Găești. A rămas în sufletul meu această moștenire de la părinți care am dus-o cu mine acolo unde pașii m-au purtat. După ce am devenit tehnolog în domeniul alimentației publice, am început să-mi fac vinul propriu, având sprijin de la părinți de la care am primit butoaiele, atât eu cât și fratele meu. Am beneficiat practic de aceiași cantitate și calitate ca și moștenire lăsată de părinți”, a afirmat Iszlai Jenő.

Intrare cu succes în domeniul viticol

Un moment important în accederea cu succes pe drumul vinului a fost cel din anul 2007, respectiv achiziționarea fostului hotel-restaurant din centrul Bălăușeriului, ”Dealul viilor” precum și a unei suprafețe de vie în imediata apropiere. „Am început să pun la punct hotelul, restaurantul, iar un an mai târziu, am achiziționat și o parcelă de viță de vie. Astfel, încet-încet am intrat în domeniul viticol. Trebuie spus faptul că înainte de a achizționa hotelul și restaurantul, aici se organiza un important concurs de vinuri, cu o tradiție destul de bogată pe Valea Târnavei Mici. Am continuat această tradiție, fapt pentru care, în luna martie a acestui an concursul a ajuns la cea de a XXVI-a ediție. Încet-încet am devenit producător de vin, proprietar a 50 de arii de viță de vie, lucrată exclusiv manual”, a explicat Iszlai Jenő.

Soiul Solaris, la loc de cinste

S-a trecut apoi la întinerirea suprafeței de vie cu soiuri precum Solaris și Solaris Muscaris, completate de Traminer, Riesling, Fetească Regală, Sauvignon, Neuburger, Muscat și Riesling. „Am plantat culturi noi, în condițiile în care via era destul de îmbătrânită la momentul achiziției parcelei de teren, fapt pentru care multă din vie trebuia înlocuită. Inclusiv anul trecut am plantat un soi care în România nu a fost folosit, un soi foarte important și interesant totodată, soiul Solaris, dezvoltat la un institutul de creștere a strugurilor din Freinburg, regiunea Württemberg cunoscută pentru calitatea vinului. Ca și soi, Solaris este extrem de important pentru zona noastră în special, deoarece rezistă la temperaturi scăzute de până la minus 30 de grade Celsius. Pe de altă parte, este un soi rezistent la boli, și ce este extrem de important, termenul de coacere este de 100-120 de zile. Asta înseamnă că, în zona noastră, undeva la sfârșitul lui august strugurii se pot culege. La restul soiurilor care le avem, undeva în octombrie, chiar și în noiembrie e perioada de cules, în funcție și de vremea existentă. În prezent cultivăm o suprafață de 50 de arii de viță de vie, echivalentul unui hectar și jumătate dacă am vobi de cultura mare. Legat de soiurile de struguri proprii pe care le cultiv, produc undeva la zece sortimente de vinuri. Încă mai cumpăr soiuri de struguri pentru alte sortimente de vinuri care urmează să le fac”, a arătat Iszlai Jenő.

Crama, încununarea unei munci de-o viață

Aspectul care vine să completeze cultura viței de vie, producția de struguri și sortimentele de vinuri, o reprezintă crama, cu tot ce implică ea, inclusiv sala de degustări, componentele Cramei Iszlai care vineri, 28 octombrie. va primi botezul oficial în prezența a sute de invitați. „Am conceput ideea de cramă cu ceva ani în urmă. În urmă cu patru ani am început să excavăm pământul pentru construirea unei pivnițe. Am luat din suprafața cu viță de vie, am excavat undeva la 133 de camioane de pământ pentru a face un locaș pentru amenajarea cramei întinsă pe o suprafață de 355 de metri pătrați, cât însumează pivnița. Aici vorbim de trei încăperi, un spațiu destinat prelucrării, crama unde ținem produsului finit, respectiv vinul, și un spațiu destimat degustării cu o capacitate de peste 50 de locuri. Se pretează acest spațiu pentru diverse evenimente, la loc de cinste fiind desigur degustările de vinuri”, a explicat Iszlai Jenő.

Unicitatea Cramei Iszlai

„Am vizitat multe crame din multe țări, și pot spune că ce avem noi aici la Bălăușeri este ceva unicat. Din ce am văzut în alte părți, fie că vorbim de România, Ungaria, Austria, Germania sau chiar Italia, nu am văzut nicăieri o pivniță cu o cramă lângă pe acest stil cum avem noi. Este ceva unicat din punctul meu de vedere, asta și datorită faptului că această cramă are la bază un concept și un design propriu, aspect care îi conferă o unicitate aparte. Este singura cramă aflată sub pământ, un loc pe care eu l-am adus în pământ, în sensul cel mai pozitiv cu putință. Am scos pâmântul pentru a putea face această cramă după care am acoperit cu pământ construcția. În unele locuri pâmântul de deasupra cramei este de trei metri grosime, în alte locuri un metru și jumătate. De asemenea, sunt locuri unde avem deja plantată viță de vie deasupra cramei, locul unde practic ținem vinul”, a povestit Iszlai Jenő.

Botezul Cramei Iszlai va avea loc vineri, 28 octombrie, moment la care sunt așteptați sute de invitați. „Este un moment special pentru mine la care am invitat prieteni, oameni de afaceri, oamenii cu care am colaborat de-a lungul timpului. Vor fi undeva la 400 de persoane care vin cu drag să viziteze crama, să guste din vinurile noastre și nu în ultimul rând să se simtă bine. După atâția ani, această cramă reprezintă o încununare a tuturor anilor de muncă. Pot spune că este copilul meu de suflet această cramă, copil de care sunt extrem de mândru și de fericit”, a mărturisit Iszlai Jenő.

Ofertă diversificată de vinuri

Situată în punctul cel mai central al Bălăușeriului, în spatele Hotelului Romantik, Crama Iszlai așteaptă să fie descoperită având ca și oferă o gamă diversificată de vinuri, completată din plin de ospitalitatea gazdelor.

„La ora actuală în Crama Iszlai am 13 sortimente de vin. Ca să le și enumăr, Riesling, Fetească Regală, Neuburger, Sauvignon Blanc, Chardonay, Fetească Albă, Muscat, la care se adaugă un cupaj din toate aceste soiuri, un vin demidulce, restul celor amintite fiind soiuri demiseci. În afară de aceste soiuri, mai am un Rosé, deoarece gândurile noastre se îndreaptă și spre segmentul mai tânăr de vârstă și la sexul frumos care doresc un vin ceva mai ușor. De asemenea, am și un Pinot Noir, ceea ce înseamnă că în crama noastră se poate savura foarte bine și vinurile mai puțin ușoare. În ce privește partea de vânzare, nu ne vom axa pe îmbutelierea vinului, vom vinde doar la vrac. Nu voi îmbutelia pentru că nu văd rostul acestui lucru. Singurul vin îmbuteliat și etichetat este cel destinat prietenilor, și nu cel destinat comercializării. Un aspect deloc de neglijat, cine vrea să guste din vinurile Cramei Iszlai ar fi bine să o facă în cramă, la fața locului, pentru a se putea convinge pe viu de calitatea acestora. Astfel, în acest loc primitor vor avea parte, pe lângă vin, și de povestea acestuia, mereu fermecătoare și fascinantă”, a conchis Iszlai Jenő.

Alin ZAHARIE