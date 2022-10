Foto: „Zilele Jocurilor”, prilej de întrecere printre pioni și curiozități

Distribuie

Weekend-ul ce tocmai a trecut, perioada 21-23 octombrie, a fost pentru împătimiții de jocuri din întreaga țară un motiv numai bun de a ieși în față cu tot ce a au mai bun și… de a se juca. Astfel, la Târgu Mureș, în Palatul Culturii s-a realizat, pe parcursul celor trei zile, reuniunea tuturor celor care nu-și pot imagina viață fără joc, sau poate și mai bine, chiar văd viața ca pe un joc…

„…cea mai bună de până acum”

În prima zi de desfășurare a evenimentului, organizatorul acestuia, Mihai Ungureanu, a împărtășit cotidianului Zi de Zi câteva dintre surprizele pregătite și așteptările pe care organizatorii le aveau cu privire la ediția anului 2022.

„Anul acesta avem a VIII-a ediție, se desfășoară în Palatul Culturii. Ne-am mai mutat de-a lungul timpului, asta fiind a III-a ediție în Palat, ne așteptăm să fie cea mai bună de până acum. În anii trecuți ne-a încurcat mult pandemia. Am avut și anul trecut ediție, dar cu limitări. Anul acesta nu avem limitări, deci sperăm să fie mai bine. Deocamdată feedback-ul din țară e foarte bun, adică avem hotel de 32 de camere sold out, doar pe eveniment. Expozanți avem mulți, locuri la mese și mese de joacă avem mai multe ca oricând. Ne-am dus foarte mult pe joacă anul acesta. Avem și concursul de design, la care avem 12 jocuri înscrise, care iarăși este un număr bun, mai ales că toți sunt designeri români promițători, nelansați încă, dar care promit mult pe viitor. Ne așteptăm să primim la Zilele Jocurilor un număr de aproximativ 5.000 de participanți. Avem undeva la 70 de jocuri lansate pe plan mondial, la cel mai mare târg din lume, din Essen, Germania, care a fost acum două săptămâni. Majoritatea le avem și se pot încerca pentru prima oară în România, aici. Întreg evenimentul se desfășoară atât la parterul clădiri, cât și la cele două etaje, inclusiv sala mică. În plus, mai avem și zona designerilor, unde o grămadă de designeri din România vin și-și testează prototipurile, jocuri nelansate încă. Le testează între ei, cât și cu participanții, astfel primesc feedback și își îmbunătățesc jocurile înainte să fie lansate. Aceasta este o parte esențială din procesul unui joc, să testezi cu public și mai ales cu public cunoscător”, a specificat Mihai Ungureanu.

Reprezentanți de renume

Parterul Palatului Culturii a fost un continuu freamăt pe parcursul celor trei zile. Neastâmpărații captivați de lumea pionilor, a cărților, a regulilor, a culorilor și fericirii puteau să viziteze multiplele standuri care expuneau grămezi de jocuri dedicate turturor vârstelor și pasionaților.

„Avem multe jocuri noi, printre care, „Pădurea fraților Grimm”, care este un joc pentru copii 14+. Este vorba despre două regate, e și cu animăluțe, scopul lui fiind acela de a-i învăța pe tineri să se organizeze, să fie perspicace. Alt joc este „Kids Chronicles”, care e tot pentru a-i stimula pe cei mici. „Evertale”, „Decizii dificile” și „Identitate Secretă”, cam astea ar fi jocurile noi, apărut acum recent, pe piață și sunt traduse de noi, evident. Mai avem și în engleză o grămadă, „Monopoly”, „What Do You Mean?”, plus altele de strategie, de creativitate. Noi am mai participat și în 2019 și ni se pare o chestie foarte drăguță, bună pentru socializare”, a specificat Roxana Teodor, reprezentant Gameology.

Un alt reprezentant, de data aceasta de la Ludicus Games, a povestit: „Noi traducem jocuri, mergem la expoziții internaționale, încercăm să găsim cele mai interesante titluri pe care apoi le traducem în limba română și le reprezentăm. Avem câteva serii, precum „memorace”, care sunt gândite și produse de către noi. Mai avem jocurile logice, de petrecere, plus aceste puzzle-uri logice. Și față de anul trecut, chiar se simte și în Târgul Mureș o creștere, un interes mai mare din partea publicului, dar și din partea firmelor. Noutatea pe care o avem noi este „Ceață peste Carcassonne”, un titlu care a apărut chiar în luna octombrie, în mai multe limbi, română, germană, engleză, deci e o noutate absolută. Despre „Carcassonne” trebuie știut că se organizează în fiecare an campionat mondial, anul acesta, campionul mondial e un român, la fel ca în 2019. Iar „Ceața peste Carcassonne” e o noutate din această serie”.

Jocuri venite de aproape, dar și de departe…

„Suntem un magazin de specialitate, de jocuri de societate, aici în Târgu Mureș. Am venit aici la Zilele Jocurilor, unde este cel mai mare târg din România specializat pe jocuri de societate. Noi am venit aici cu o gamă mai variată. Am venit cu jocuri de strategie, jocuri educative pentru copii și jocuri de party. Vizitatorii care vin sunt curioși, sunt de diferite vârste și au posibilitatea de a încerca jocurile. Oamenii sunt tot mai interesați de jocuri și a devenit o tendință să aleagă un joc în funcție de recomandarea pentru evenimentul dorit, pentru persoanele cu care vor să-l joace, pentru experiența fiecăruia. Aici la târg au posibilitatea să încerce, să capete experiență, să-și dezvolte skill-uri și abia apoi să cumpere un joc. Noi încercăm să aducem înaintea publicului mereu jocurile cele mai populare, cele mai căutate”, a declarat Nagy Gabor, fondator Jocozaur și Jatzma.ro.

La primul etaj al Palatului Culturii, am găsit în ziua de sâmbătă, un grup de oameni dedicați veniți din județul Maramureș, care alături de copii și tineri împărtășeau bucuria jocurilor și a socializării.

„În cadrul asociației noastre, promovăm educația prin joc, încercăm să facem părinții să conștientizeze că timpul lor este valoros și pentru copii, deoarece trăim vremuri în care părinții uită să se mai joace cu copiii lor. Jocurile noastre sunt educative, pentru că le oferim copiilor ocazia de a-și cultiva cunoștințele muzcale, geografice, culturale. Avem jocurile „Muzicando”, „Totemia” și „Geografica”. Toate ariile de studiu pe care ne axăm sunt astfel create, încât toți copiii să se simtă acceptați. Asociația Muzicando participă la acest eveniment de când a apărut prima dată. Mereu am întâlnit oameni faini și toate firmele sau asociațiile participante nu sunt într-o competiție, ci din contră, sunt într-o legătură foarte strânsă. Aici venim cu toții să încercăm jocuri noi, să descoperim. Cât despre noi, toate prototipurile sau începuturile acestor jocuri create de noi, se află la Muzeul din Sighetul Marmației și vrem să promovăm că și în România se pot face jocuri valoroase, care să ajute copiii să se dezvolte”, a povestit Briana Cotârlan, reprezentantă a Asociației Muzicando din Maramureș.

Ioana MĂRGINEAN