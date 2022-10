Nu ai vrut podul propus de PNL. Dar tu, UDMR Târgu Mureș, ce soluții ai?

Distribuie

Ieri s-a derulat unul dintre clasicele episoade din politica românească în care o inițiativă vitală pentru infrastructura unui oraș, construirea unui pod peste râul Mureș, cade la vot pentru că nu a venit de unde trebuie. Personal cred că eșecul propunerii venite din partea consilierilor PNL are o singură cauză majoră: nu a fost propus de UDMR. La câteva ore după ce a votat împotriva proiectului care prevedea construirea unui pod peste râul Mures, în zona Aleea Carpați, UDMR Târgu Mureș a ieșit cu un comunicat în care spunea că ”nu poate accepta pregătirea superficială a unei astfel de investiții și dorește să găsească o soluție pe termen lung care să fie satisfăcătoare pentru toată lumea, ținând cont de interesele orașului. Noi, în calitate de membri ai Organizației UDMR Târgu Mureș, considerăm inacceptabilă urgentarea unei astfel de investiții uriașe, fără a face o diligență și o minuțiozitate a detaliilor, astfel de demersuri nu sunt în interesul orașului, ele sunt în interesul unui partid politic”.

OK. Nu ne pripim, nu ne grăbim (deși ar trebui să facem!), dar vin și întreb: timp de 2 ani ce a făcut UDMR în această speță, în condițiile în care traficul peste actualul pod care leagă zona Unirii + numeroase localități, de oraș, este îngrozitor și se agravează de la lună la lună? Sigur că nu aveam pretenția să vedem podul gata după 2 ani de mandat, dar cam peste câți ani credeți că ar putea fi construit, dacă după 2 ani de activitate veniți și spuneți că e nevoie de ”pregătirea unui nou studiu de trafic bazat pe condițiile actuale de circulație”.

Păi, timp de 2 ani nici măcar atât nu a putut face Primăria Târgu Mureș? Adică după 24 de luni de activitate vii și spui că ai nevoie de un studiu de trafic?!

Posibil că proiectul picat ieri la vot nu era perfect, dar alternativa lui este nimicul? M-aș fi așteptat ca în conferința de presă în care a justificat respingerea proiectului, dincolo de argumente discutabile despre de ce nu e bun proiectul, UDMR Târgu Mureș să spună ce viziune are în această speță, ce a făcut, punctual, din 2020 până acum pentru un proiect mai bun decât al PNL-ului. Am aflat doar că UDMR doreste ”să găsească o soluție pe termen lung care să fie satisfăcătoare pentru toată lumea”. Muțumim de informare!

Apropo de cartierul Unirii. Cu mai bine de un an în urmă, primarul orașului vorbea despre nevoia identificării unui teren pentru o nouă școală, pentru că singura existentă în zonă (Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza”) nu mai face față numărului mare de copii. Întreb public: a identificat cineva din Primăria Târgu Mureș acel teren? Sau 365 de zile sunt prea puține și pentru un astfel de demers?

Eu unul m-am săturat de sloganuri și de povești despre ce ar trebui să facem, despre ce nu putem face. Nu mă intereseză politica, nici meciurile politicienilor, dar vreau să văd în orașul meu oameni care au inițiative, care fac ce spun, ca să nu ne mai uităm cu jind și cu invidie la orașe precum Oradea sau Brașov.

Și apropo de centura ocolitoare, a cărei lipsă contribuie, alături de inexistența mai multor poduri, la dezastrul din intersecția de la Cocoșul de Aur, fiecare tir care trece la 500 de metri de centrul Municipiului Târgu Mureș este o pată pe obrazul zecilor de politicieni mureșeni din toate partidele (inclusiv prim vicepremieri, vicepremieri, miniștri etc.), care din 1990 încoace nu au făcut nimic pentru rezolvarea acestei probleme.

Florin Marcel Sandor