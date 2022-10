Protest CNSLR-Frăția, uniți pentru schimbare!

Distribuie

În Piața Victoriei din centrul orașului Târgu Mureș, a avut loc joi, 27 octombrie, o adunare publică sub numele de „Criza costului vieții”. Aceasta a fost organizată de UJSL Mureș, Filială a CNSLR-Frăția și au participat sindicatele afiliate CNSLR-Frăția din Regiunea 7 Centru, mai exact din județele Mureș, Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu.

„Trebuie să-și întoarcă fața către popor”

„Regiuinea 7 Centru protestează împotriva crizei costului vieții. Suntem aici în stradă ca să tragem un semnal de alarmă că nu se mai poate așa. Nu putem continua cu creșterea prețurilor la energie electrică, la gaze naturale și celelalte bunuri pe care trebuie să le consumăm zilnic. Trebuie să le spunem politicienilor că trebuie să-și întorcă fața către popor. România astăzi nu mai e o țară, România e o franciză, România e o entitate care se supune unor ordine și unor restricții, fără să mai avem drepturi și libertăți, acestea sunt doar aparente. Nemulțumirea noastră a ajuns la cote alarmante, de asta am venit astăzi aici. Astăzi preț de două ore o să ne arătăm nemulțumirea! Nu vom cere astăzi „Jos guvernul”, vom cere doar ca Guvernul României să fie atent la cetățeni”, a anunțat în fața celor prezenți la adunare Călin Orlando Cociș, organizator.

În fața mulțimii alături de organizator au mai fost și următorii reprezentanți ai sindicatelor: Adriana Cristea, reprezentant Sanitas din județul Alba; Jean Stoicovici, reprezentant CNSLR-Frăția din județul Sibiu; Eva Dako, reprezentant CNSLR-Frăția din județul Harghita; Ștefan Mica, reprezentant CNSLR-Frăția din județul Brașov, Dumitru Boantă, reprezentant-Sindicatul Alternativa 2002 Azomureș; Emilia Almășan, reprezentant-Sindicatul Alternatival 2002 Azomureș; Sandu Câmpean, reprezentant Romgaz; Horațiu Roman, reprezentant-Federația Sindicatelor din Învățământ „Spiru Haret” Mureș și Katalin Pop, reprezentantul Sindicatul Acord DGASCP.

”Toți suntem o echipă și suntem uniți! Unitate!”, a strigat organizatorul, Călin Orlando Cociș.

Strigăt de ajutor pentru Azomureș

„Toți care ne-am adunat aici avem cam aceleași probleme. Însă aș vrea acum să spun câteva lucruri pentru colegii noștri din Azomureș, care pe lângă costul ridicat al vieții, au suferit și o diminuare drastică a veniturilor. După cum știți, în Azomureș nu se mai produce din decembrie. În ianuarie am facut o intervenție pentru Comisia de Dialog Social la Ministerul Energiei, de unde încă nu am primit niciun răspuns. Nu vreau să laud un angajator anume, dar deocamdată, așa cu puțin, oamenii sunt plătiți. Azomureș n-are curs la concedieri, ci la suspendări, două sute și ceva de salariați sunt în șomaj tehnic. Dar avem deja startul dat de unele firme care au preluat personal și activitatea din Azomureș și au recurs la concedieri. Colegii noștri mai așteaptă cât așteaptă, dar n-o să reușească să-și întrețină familiile pe timp de iarnă. Solicităm Guvernului să se aplece pe lângă toate celelalte probleme și asupra problemei Azomureș și să identifice o soluție, astfel încât acesta să-și reia activitatea de producție și 30% din indistria județului să fie salvată”, a explicat Dumitru Boantă, reprezentant al Sindicatului Alternativa 2002 Azomureș.

A urmat apoi deplasarea mulțimii prin zona centrală a orașului, aceștia trecând pe la sediile partidelor politice aflate la guvernare, din apropierea Pieței Trandafirilor.

Ioana MĂRGINEAN