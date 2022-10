TEDxCornisa Women, la Târgu Mureș. Elena Lasconi, primar, fostă vedetă TV

Distribuie

Conferința TEDxWomen Cornisa Târgu Mureș va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 15.00, la Centrul Cultural “Mihai Eminescu” din Târgu Mureș și are, printre invitați, nume de primă mărime ale vieții publice din România: Maia Morgenstern, actriță, Elena Lasconi, primar, Elena Lotrean, fondatoarea primei școli finlandeze din România, consul onorific al Finlandei la Sibiu, Mihaela Bilic, medic, nutriționist, Denisa Florea, psiholog, Marinela Ardelean, inițiatoarea proiectului ”Wines of Romania”, Briena Stoica, profesor Merito, Smaranda Enache, fost ambasador al României în Finlanda, Denise Rifai, jurnalist, Odeta Nestor, antreprenor.

Biletele pentru conferința TEDxCornisa Women, din 5 noiembrie, de la Târgu Mureș se pot achiziționa exclusiv online, pe www.tedxcornisa.com.

Din 1996 și până în martie 2020, ca angajat al Știrilor Pro TV, Elena Lasconi a fost reporter, realizator și moderator TV, producător, corespondent de război, prezentator, trainer, dar și sales manager. Ca jurnalist al Știrilor Pro TV a realizat documentare pentru știri, reportaje, campanii, filmări pe teren, redactare de știri, reportaje, campanii. A fost trainer pentru jurnaliștii Știrilor Pro TV din teritoriu, dar și pentru studenți ai facultăților de jurnalism din țară și străinătate (Anglia, Bulgaria, Muntenegru). A participat și a relatat de la toate evenimentele majore din țară dar și din străinătate: mineriadele din 1999, războaiele din Kosovo și Afganistan, cutremurul din 1999 din Turcia, cu peste 20 de mii de victime, alegerile prezidențiale, locale și parlamentare, vizita Papei Ioan Paul al II-lea, vizita președintelui SUA George Bush, Summit-ul NATO, aderarea României la UE, inundațiile devastatoare (campania ”Nouă ne pasă”) etc..

A realizat campanii media la Știrile Pro TV, conținut integral și/sau parțial pentru emisiunea „România, te iubesc!”, reportaje speciale pentru 1 Decembrie. A fost ambasador al programului „Pâine și Mâine” al World Vision România, prin care se asigură o masă caldă la școală și program after school copiilor care au o situație precară. A avut colaborări cu Teach For Romania, UNICEF, Salvați Copiii, MagiCamp, Dăruiește Viață, Fundația Sensiblu București, SOS Satele Copiilor etc.

La sfârșitul anului 2019, vedeta a anunțat că pleacă din trustul PRO, la care a lucrat timp de 25 de ani pentru a candida la Primăria Câmpulung Muscel, oraş în care locuia deja de 15 ani: „Nu vreau să mai fac parte din categoria celor care se iau cu mâinile de cap că «aoleu, cine ne conduce?!“ Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce. Dacă voiam sa «bifez» o carieră politică era simplu să iau în calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria. Putem schimba România începând chiar cu un oraş mic, precum Câmpulung”.

