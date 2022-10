TEDxCornisa Women, la Târgu Mureș. Smaranda Enache, fost ambasador în Finlanda și Estonia

Distribuie

Conferința TEDxWomen Cornisa Târgu Mureș va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 15.00, la Centrul Cultural “Mihai Eminescu” din Târgu Mureș și are, printre invitați, nume de primă mărime ale vieții publice din România: Maia Morgenstern, actriță, Elena Lasconi, primar, Elena Lotrean, fondatoarea primei școli finlandeze din România, consul onorific al Finlandei la Sibiu, Mihaela Bilic, medic, nutriționist, Denisa Florea, psiholog, Marinela Ardelean, inițiatoarea proiectului ”Wines of Romania”, Briena Stoica, profesor Merito, Smaranda Enache, fost ambasador al României în Finlanda, Denise Rifai, jurnalist, Odeta Nestor, antreprenor.

Biletele pentru conferința TEDxCornisa Women, din 5 noiembrie, de la Târgu Mureș se pot achiziționa exclusiv online, pe www.tedxcornisa.com.

După absolvirea Universității București, secția franceză-maghiară, Smaranda Enache a fost translatoare, profesoară de limba franceză, apoi directoare a Teatrului Ariel din Tîrgu Mureș.

Este autoare a alegoriei teatrale “Fabule?Fabule!” interzisă de cenzura ceaușistă și Copreședintă fondatoare a Ligii Pro Europa (1989).

A fost Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Finlanda și Estonia

Este membru fondatoar al Alianței Civice, membră GDS, membră în conducerea IPP, Fundația Civitas, APADOR-CH, Fundația pentru o Societate Deschisă, FDSC, Institutul European, CRDE Cluj.

Pe plan internațional, a fost membră a Helsinki Citizens’Assembly-Praga, Centers for Pluralism – Washington, European Center for Minority Issues – Flensburg, Civitas International – Washington – Strasbourg, Center for Democracy and Reconciliation in South – East Europe – Thessaloniki.

Are articole publicate în revista Secolul 21, Revista 22 și în volume colective editate deHeinrich Boll Stiftung, Uppsala Life & Peace Institute, University of Turku, Savaria University, CRDE Cluj. Este coordonatoar al publicațiilor Ligii Pro Europa, șia unor proiecte interne și internaționale pe teme ca educația interculturală, identitatea europeană, discriminarea, situația comunităților vulnerabile, regionalism.

A fost distinsă pentru activitatea din societatea civilă cu numeroase premii, între care Maecenas Award for outstanding civic activity – Budapesta, Pro Minoritate Award of the Hungarian Government, Order of Merit of the Hungarian Republic for supporting the Romanian-Hungarian historical reconciliation, Praemium Civi Europaeo al Parlamentului European. Este Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)