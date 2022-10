Asociația Our Lifetime solicită parlamentarilor Centre locale de recoltat sânge

Distribuie

Majoritatea persoanelor care ajung să doneze pentru prima dată, se află în această postură datorită unui eveniment nefericit din familie, cerc de apropiați, prieteni, poate a unei tragedii sau a unei urgențe medicale, prin care vin în sprijinul lor. O parte dintre aceștia, vor deveni donatori fideli! O soluție în această privință vine din partea Asociației Our Lifetime care, prin președintele acesteia, Farcaș Mihai-Dan solicită parlamentarilor să gândească la înființarea unor centre locale de recoltat sânge.

„Sângele nu se poate produce, decât de corpul uman, fapt pentru care bunăvoința noastră, în limita capacității de sănătate, este singura opțiune de a oferi șansa la viață persoanelor ce au nevoie”, spune Farcaș Mihai-Dan care și-a detaliat inițiativa în interviul următor:

Reporter: În ce context ați decis să vă adresați parlamentarilor pentru această inițiativă, de a înființa centre locale de recoltare de sânge?

Farcaș Mihai-Dan: În 2019 am inițiat în cadrul Asociației Our Lifetime, un program pentru sănătate, numit ”Sânge din Reghinul Meu”. Acesta a fost gândit de la început ca fiind parte din documentația necesară pentru a iniția la București, în cadrul Parlamentului, o inițiativă legislativă ce va actualiza legea sănătății, astfel încât Unitățile medicale publice, în forma Spitalelor orășenești și municipale, să poată gestiona și local centre de recoltare sânge, chiar dacă fluxul de prelucrare a componentelor de sânge avea să fie în continuare un aspect în responsabilitatea centrelor regionale sau județene de recoltare sânge! Am gândit că după 12 ediții lunare consecutive, organizate pe perioada unui an întreg, vom putea cumula datele necesare pentru a confirma potențialul și mobilizarea unui oraș precum Reghin, astfel ca parlamentarii, indiferent de culoarea politică, să ia atitudine și să sprijine inițiativa legislativă necesară acestei schimbări.

Rep.: Câte ediții din acest program ați organizat și în ce perioadă?

F.M.D.: Tocmai aici apare un alt aspect al necesității actualizării legislației și permiterii Spitalelor de stat să se alăture acestui proces de recoltare de sânge, pentru că în decurs de 34 luni (imediat 3 ani), am reușit să organizez doar 9 ediții! Și într-adevăr că am trecut și printr-o pandemie cruntă și au fost multe restricții, multe riscuri, mai ales fiind vorba de sânge, dar și așa, am reușit să învățăm foarte multe despre comportamentul și așteptările celor ce donează. Acești SUPER EROI, cum îi numim, se pot mobiliza în număr foarte mare, mai ales pentru a susține o cauză, dar cu bucurie spun că mulți dintre ei ar dona mai des dacă ar avea o locație mai aproape de domiciliul sau locul lor de muncă!

Rep.: Cum s-a desfășurat ultima ediție a programului ”Sânge din Reghinul Meu”?

F.M.D.: Ediția a 9-a, din 26.10.2022, a fost cu adevărat surprinzătoare, dar și cu adevărat edificatoare în ce privește necesitatea demersului pentru actualizarea legislației privind donatul de sânge. A fost cea mai mare mobilizare de când a început acest program pentru sănătate și am gestionat aproximativ 180 de persoane. Din păcate, capacitatea umană și tehnică, cât și limitările impuse de procesul de recoltare, ne-a pus într-o situație foarte frustrantă. În primul rând în ce-i privește pe oamenii de bine ce s-au prezentat și au avut de așteptat ore, în al doilea rând în ce privește personalul implicat ce a lucrat sub un ritm mult mai mare, pe un program prelungit, cu mai mult stres și fără pauze, de la 6 la 17, chiar dacă programul cu pacienții a fost între 8 și 15. Am avut 40 oameni de bine pe care a trebuit să-i replanificăm sau să-i redirecționăm către Tg. Mureș. Am avut 10 persoane cărora le-am cerut să fie înțelegători și le-am returnat buletinele, deși fuseseră preluate și pregătite. Din 140 persoane ale căror buletine au fost procesate, 106 persoane au putut dona.

Rep.: Am înțeles că ați venit cu parteneriate noi și pregătiți o direcție nouă!?

F.M.D.: Am dorit încă de la început să realizăm aceste acțiuni, la Spitalul Municipal ”dr. Eugen Nicoară” Reghin, pentru că este de fapt obiectivul final al programului! Dacă ne-am făcut toți treaba bine, dacă SUPER EROII vin și donează, dacă Centrul Regional de transfuzie ne sprijină în continuare și acum, în baza noului parteneriat, și conducerea Spitalului este implicată total în aceste demersuri, eu sunt convins că vom avea centre de recoltare de sânge locale! Noi vom depune în continuare toate eforturile, mai ales cu noile parteneriate active și lucrăm la un program bilunar, 1 dată la 2 săptămâni, cu un medic de familie din Reghin și un flux procedural ce ar optimiza timpii de recoltare.

Rep.: Ce demersuri ați făcut până în acest moment și care va fi următorul pas în adresarea parlamentarilor? De la cine așteptați susținere și cu cine ați discutat până acum?

F.M.D.: Am pregătit un raport de necesitate, cu expunere de motive pentru actualizarea legii 285 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice , și l-am prezentat în Senat într-unul din grupurile de lucru, urmând a se întocmi tabelul de corespondență și inserarea ca amendament, sau direct ca proiect de lege! Nu vreau să intru în detalii privind persoanele sau organizațiile politice din care fac parte parlamentarii cu care am discutat. Pot zice doar că nu m-am rezumat la un singur partid, am discutat și cu senatori și cu deputați, pentru că îmi doresc să fie un proiect îmbrățișat de toți parlamentarii, pentru că sângele nu are culoare politică, etnie, religie sau sex și propunerea noastră este datorită necesității grave de sânge!

Rep.: Un mesaj de încheiere dacă se poate, pentru parlamentarii, sau persoanele ce pot ajuta și care citesc acest material?

F.M.D.: Este inadmisibil ca o familie, sau ca aparținătorii unui bolnav, sau al unui pacient care necesită sânge pentru a primi încă o șansă la lupta pentru viață, să trebuiască să-și bată capul și să se streseze din clipa 2 în care ajunge în spital, să caute donatori pentru ca cel în cauză să primească sânge. Acest lucru se poate insera în cultura noastră, ține de educația și spiritul civic, a dona este un act de bunătate dar și un act sănătos pentru organismul nostru și am demonstrat prin acest program ”Sânge din Reghinul Meu” că există mulți SUPER EROI, oameni de bine ce sunt dispuși să fie prezenți, dacă totuși vine sprijin din partea statului român și oferă centre de recoltare sânge, mai aproape de ei! Investiția e mult mai mică decât toate costurile ce presupun coletele mobile, mobilizările și deplasările la kilometri distanță și diversele campanii de promovare și beneficii externe oferite donatorilor pentru participare! Cândva existau aceste centre, eu știu că ele sunt necesare și acum!

A consemnat Alin ZAHARIE