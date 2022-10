Constantin Necula, revărsare sufletească peste târgumureșeni

Distribuie

La Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, miercuri 26 octombrie, s-a lăsat liniștea. O liniște savurată în tihnă de sufletele tuturor celor care au fost prezenți și au luat parte la o lansare de carte deosebită, o carte scrisă de îndrăgitul părinte profesor Constantin Necula. Volumul „Printre cuvinte, între prieteni”, scrisă împreună cu renumitul realizator TV, Dan Negru, a fost prezentată și pătrunsă până-n scoarță, în cadrul conferinței „Provocările sfințeniei într-o lume desacralizată”. Pe scenă, alături de părintele Necula, au fost invitați scriitoarea și jurnalista, Dorina Matiș și scriitorul Călin Pintea. Evenimentul a fost prezentat de Ioan Chiorean.

Vorbe ale unor oameni frumoși

În calitate de partener principal al evenimentului, fondatorul proiectului „RUA-Românii uniți acasă”, Doru Borșan a adresat câteva cuvinte în deschiderea evenimentului: „Este vorba despre noi, despre a învăța să facem bine, să fim mai buni, să ne ajutăm între noi. Asta încearcă să facă „RUA-Românii Uniți Acasă”. Ecosistemul creat împreună cu familia mea și apoi, familia a crescut și a tot crescut și astăzi suntem câteva sute de mii. Și sper ca și voi să fiți alături de noi, pentru că noi, prin acest ecosistem „RUA”, nu facem decât să ne spunem povestea, să ne știe toată planeta. Cât despre domnul părinte, atunci când stau de vorbă cu dânsul, știu că am câștigat viață, așa cum sper ca toți împreună să câștigăm”.

În continuare, scriitoarea și juralista Dorina Matiș a făcut o prezentare a propriei sale cărți, lansată chiar în acest an: „Am lansat această carte, „Îngerul meu Gabriel” în luna mai a acestui an și spre surprinderea mea, cartea a avut un succes excepțional. Am lansat-o la Târgu Mureș, la Alba-Iulia, la Cluj-Napoca și am prezentat-o cu fiecare ocazie la diverse festivaluri. Este o carte despre iubire și iertare. Nu este scrisă într-un mod preoțesc, de aceea îi mulțumesc părintelui Constantin Necula, care mi-a permis să-mi prezint cartea în deschiderea conferinței domniei sale. Această carte este un ghid de vindecare, este un ghid practic, deoarece în această carte recomand câteva tehnici care pot fi aplicate, cum ar fi rugăciunea, meditația și recunoștința. Puteți învăța cum să iertați și cartea ne mai arată ce e iubirea și ce considerăm noi, oamenii ca fiind iubirea, pentru că uneori confundăm atașamentele cu iubirea. Este o carte care vă face să vă redescoperiți sufletele. Vă îndemn să iubiți și să iertați”.

Înainte ca părintele Constantin Necula să ia cuvântul, scriitorul Călin Pintea a prezentat scurta recenzie a cărții „Printre cuvinte, între prieteni”: „Cea mai nouă floare apărută în poiana literară a părintelui Necula este cartea „Printre cuvinte, între prieteni”. Pescar de oameni fiind, părintele ne pune în cârligul undiței sale un nou produs literar. Personal, am gustat momeala și m-am lăsat prins. De câte ori citesc o carte a părintelui Necula, mă simt invadat de o imensă stare de liniște și cumva, le stăresc. Îmi place stilul relaxat, dar în același timp, profunzimea mesajului, modul în care reușește să extragă flori din călimară, dar înainte de orice, faptul că în fiecare frază, se simte catifeaua iubirii lui Hristos”.

Trăim într-un precreștinism

Autorul cărții în cinstea căreia s-a realizat evenimentul, s-a adresat celor prezenți, lansându-le o provocare: „E un trac al șovăielii în mijlocul națiunii române, încât am început să ne urâm unii pe alții din nimic.Vă provoc la 30 de minute de înțelegere a iubirii!”

„Desacralizarea pe care noi o trăim acum nu ne duce în postmodernism, cum se laudă marii cultivatori de ego-uri academice. Părintele Sofronie de la Essex zice mai mult decât o zice toată pleiada de falși academicieni. Ce ne spune de fapt părintele este că noi nu trăim într-un postmodernism și într-un postcreștinism, ci într-un precreștinism. E ca și cum Hristos nu s-ar fi întrupat. Uitați-vă la legi, la valori morale și la atitudini sociale. E ca și cum Hristos nu ar fi înviat, ca și cum Hristos nu ar fi Dumnezeul nostru și Judecătorul nostru. „Am plagiat și ce? Hoțul din dreapta mea a plagiat, că a stat tot pe o cruce, măgarul. A vrut el să fie Isus”, a exemplificat părintele Necula, precizând că exemple de acest gen pot continua, din păcate.

Despre conținut și curaj

Constantin Necula a deschis un gând, o întrebare în inimile celor prezenți. Le-a înrădăcinat o sămânță pe care unii poate o aveau, dar n-au avut niciodată curajul s-o hrănească, astfel încât să crească. Conținutul…

„Ia faceți un exercițiu și încercați să vedeți lumea în care trăim, în care Hristos n-ar fi înviat. În care n-am fi avut firul de cruce de care să ne atârnăm. Aveți curaj? Eu nu! Îmi dau seama tot mai mult pe zi ce trece că fără Hristos suntem niște zombie. Hârtiile nu fac decât să ne acopere incompetențele. Am câțiva prieteni cărora le spun să vină odată cu mine în penitenciar, să vorbească în fața a 10 arestați pe viață. „Dacă vă ascultă, vă cred că ați făcut școală”. Pentru că testul unei armate nu se face la timp de pace. Curaj și conținut! Cum să construiești conținutul într-o vreme care are oftică la conținut?…Dintr-odată, până și moartea a devenit o chestie înghițibilă. Fals înghițibilă, când de fapt moartea nu este înghițibilă. Cineva trebuie să poarte responsabilitate pentru morți. Dintr-odată a devenit responsabilitatea nimănui…Cu alte cuvinte, conținutul prin care vindecăm desacralizarea este Hristos. Conținuturile care ne lispesc sunt cele de curaj. În ultima vreme ne rugăm la factură mai tare decât la icoană. Doamne, când deschidem plicul acela, zici că trecem mai tare decât prin spovedanie, „Doamne, n-am vrut să aprind becurile în fiecare zi, iartă-mă”. Ideea este că noi săraci am mai fost și ne era bine. De când ne-am îmbogățit am devenit așa proști…Observați ce stupizenii construiesc conținutul vieții noastre?”, a întrebat părintele.

Conversație cu un tânăr

„Mi-a spus odată un tânăr într-o sală foarte selectă din românia că noi, generația noastră n-a făcut educație sexuală la școală. Și am zis „Pe bune măi puștiune? Ai fost tu coleg cu mine?”. La noi venea doamna asistentă și ne explica și chiar mai mult, de la grădiniță, băieții mergeam pe olița albastră, fetele pe olița roșie. Asta înseamnă să te educi sexual, să știi pe ce oliță să stai. Că unii mai confundă olițele acum. Există lucruri naturale în noi a căror exces ne costă. Orice exces naște monștrii. Pentru mine de exemplu, în terapia antialcool și antidrog, le spuneam celor veniți la vindecare, „voi sunteți obsedați de alcool și droguri și noi avem cu alba-neagra jumătate din internați”. Deci Țara Românească duduie a dependeți de jocuri de noroc. Duduie! Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cum să-i fie bine unei țări a cărei principală sursă de venit sunt jocurile de noroc și tutunul?”, a mai exprimat părintele profesor Constantin Necula.

Sfaturi pentru suflet

După sesiunea de întrebări adresate de către public, părintele a oferit celor prezenți un sfat de final, o lecție:

”Deci, nu-ți uita vârsta, continuă să visezi, muncește cu tine, cunoaște-ți limita și îndrăgostește-te! Și de ceea ce faci și de cine trebuie, să mergi mai departe. Deci un om care nu se îndrăgostește la momentul potrivit, rămâne un frustrat toată viața. Iubirea nu e interzisă în tinerețe. Mi-e teamă că ceva mai încolo e mai ilicită. Fiți copii cuminți și nu țineți întotdeauna cont de ce spun alții. Când mori, până și soția ta sau omul cel mai apropiat ție, peste 6 luni va zâmbi, va râde, pentru că viața merge mai departe. Dacă contează atât de puțin prezența ta în mijlocul lor, de ce contează ce spun ei despre tine în timpul vieții. Relax. Dacă mergeți acasă mai liniștiți, mai zâmbitori și mai încrezători în ce aveți de făcut, eu sunt cel mai bucuros om din lume. Cifra nu contează. „Iertați de 70 de ori câte 7”, zice Domnul. Adică nu contează cifra. Mergeți bucuroși acasă și vă rog eu, dormiți bine. România este într-o stare de insomnie generalizată…Dormiți, stați liniștiți”.

Ioana MĂRGINEAN