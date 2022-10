Dosare penale pentru trei șoferi

Distribuie

În județul Mureș au fost depistați de către polițiștii mureșeni, în weekend-ul ce tocmai a trecut, 3 bărbați bănuiți pentru comiterea unor infracțiuni rutiere, pentru care au fost întocmite dosare penale.

„La data de 28 octombrie a.c., în jurul orei 12:12, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș au depistat pe strada Băneasa, un bărbat în vârstă de 34 de ani, care a condus un autoturism, fără a deține permis de conducere, sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificărilor efectuate în baza de date de către polițiști, a rezultat faptul că bărbatul nu deține de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere” și “conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, au transmis reprezentanții Biroului de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În aceeași sursă mai era evidențiat și al doilea caz de infracțiune rutieră: „La data de 28 octombrie a.c., lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Reghin, au depistat pe strada Iernuțeni din municipiu, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

Iar al treilea caz surprins de polițiștii mureșeni implică un bărbat în vârstă de 48 de ani, care a condus un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, pe raza comunei Sânger, fiind depistat duminică, 30 octombrie, în jurul orei 22.20, de către lucrători ai Secției 13 Zau de Câmpie.

„În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, se precizează în același comunicat de presă.

I.M.