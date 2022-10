Proiecte finalizate cu succes la nivelul comunei Solovăstru

Distribuie

Primăria comunei Solovăstru contabilizează câteva proiecte finalizate cu succes în acest an. Printre acestea se numără și cel privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere, proiect finanțat prin Submăsura 7.2 din cadrul PNDR.

„Chiar dacă a fost o perioadă destul de proastă pentru unele proiecte aflate în derulare, cu pandemie, cu situația războiului din Ucraina și cu toate greutățile peste care am trecut, am reușit să finalizăm acest proiect. E vorba de 9,2 kilometri de asfaltare a străzilor interioare în satele Solovăstru și Jabenița. Am avut și recepția finală care a avut loc în toamna acestui an. Proiectul este finalizat 100 %”, ne-a declarat Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.

Altă investiție finalizată o reprezintă modernizarea Căminul Cultural din Solovăstru. „Avem și aici recepția finală semnată, urmează doar să autorizăm căminul din punct de vedere ISU. Acest cămin va fi locul unde se vor putea promova obiceiurile, activitățile culturale, întâlniri cu cetățenii și orice alte activități pe care cetățenii, primăria sau alte instituții doresc să le facă. La această investiție au fost executate lucrări de construcții montaj, acoperiș complet nou, tâmplărie complet nouă, două instalații de încălzire separate. De asemenea, căminul este prevăzut un rezervor subteran cu pompă de înaltă presiune pentru hidranții interior, în caz de o situație de urgență, respectiv un incendiu. A fost schimbat întreg mobilierul, pardoseală nouă, s-a turnat o placă de beton armat peste care s-a pus parchet melaminat de 12 milimetri grosime, instalație electrică complet nouă, sistem de internet, camere de supraveghere. Căminul este la un nivel destul de ridicat din punct de vedere și al securității la incendiu fapt pentru care se pot desfășura activitățile în siguranță. Pe lângă mobilier și cele menționate mai sus, mai avem dotări în valoare de 500.000 de lei, respectiv instrumente muzicale, costume populare, sistem de sonorizare, sistem de videoconferință, videoproiectoare și multe alte lucruri mai mici auxiliare acestora”, a precizat primarul comunei Solovăstru.

Un alt proiect finanțat din fonduri europene, început prin 2018 este cel legat de rețeaua de apă și canalizare. „Această investiție are recepția făcută parțial deoarece am încercat să venim cu o îmbunătățire, respectiv o optimizare a rețelei de apă și de canal. Recent a fost semnat contractul de execuție, după ce a avut loc procedura de licitație în SICAP, procedură care de regulă durează cel puțin 90 de zile. S-a încheiat, avem un câștigător al licitației, avem semnat contractul de execuție, urmează ca în câteva zile să eliberăm autorizația de construire, iar în funcție de condițiile meteorologice, dacă va fi o toamnă mai lungă și mai călduroasă, probabil vor și începe lucrările. În caz contrar, vor începe doar în primăvară”, a spus primarul Ilie Chirilă Tătar.

Potrivit acestuia, în cadrul proiectului vor fi înlocuite trei stații de pompare și va fi construită o conductă de alimentare cu apă pentru zona Mociar a satului Solovăstru. „Din acest segment al proiectului face parte și înlocuirea a 3 stații de pompare, una în Jabenița, cea care preia toată cantitatea de apă uzată din Jabenița și o trimite spre Solovătru, a doua este cea din Solovăstru, de pe Ulița Mare, cum știu locuitorii noștri, o stație care mereu ne făcea probleme și dădea pe afară, și a treia stație, cea de la ieșirea din Solovăstru spre Reghin, care transportă întreaga apă uzată din comuna Solovăstru. Odată cu înlocuirea celor 3 pompe, la aceste stații de pompare vor fi montate și vane pentru că în acest moment nu au o vană de închidere a sistemului. Procedura de înlocuire sau de reparații la pompă este foarte greoaie, se vidanjează câte o zi întreagă până când efectiv se golește instalația. Acesta a fost și motivul principal pentru care am solicitat înlocuirea lor. Tot în acest proiect este și o conductă de alimentare cu apă pentru zona înaltă a satului Solovăstru, respectiv cartierul din Mociar, care în momentul de față este în plină dezvoltare. Aici se construiesc locuințe și instalația care o avem nu face față. De multe ori se plâng oamenii că rămân fără presiune de apă în acea zonă, astfel că vom mai intra cu o alimentare din partea opusă, respectiv ieșirea din Solovăstru spre Jabenița. Vom urca cu o conductă până în cartier și astfel vom rezolva situația. Suntem asigurați de către proiectanți că după această lucrare să nu mai avem probleme de genu: nu este presiune. Am făcut proiectul cu aceeași firmă care a proiectat întreaga instalație de apă și canal din Solovăstru tocmai pentru a nu întâmpina probleme, pentru a găsi cele mai fiabile și mai ieftine variante din punct de vedere al investiției”, a precizat primarul Ilie Chirilă Tătar.

În paralel cu aceste investiții, se lucrează la reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Solovăstru, precum și asigurarea lemnului de foc pentru populație. „Chiar dacă întâmpinăm anumite greutăți pentru avize, nu batem pasul pe loc, jumătate din acestea sunt obținute, mai avem probleme doar din punct de vedere al mediului, respectiv al rezervațiilor naturale. Vom face documentația necesară și vom obține și acele avize. Este unul dintre cele mai importante documente care trebuie să le dețină o primărie pentru a se putea dezvolta, pentru a putea veni în sprijinul cetățeanului. Am finalizat în acest an și amenajamentul silvic, pentru că fără un amenajament silvic nu se poate exploata pădurea proprie. Din cantitățile de lemn care le avem la dispoziție, am făcut prestări servicii pentru exploatarea masei lemnoase iar lemnul de foc l-am oferit populației din comuna Solovostru. Lemnul de lucru l-am vândut la licitație din rampă. Vom face în continuare tot posibilul să asigurăm cetățenilor o parte din lemnul de foc de care au nevoie. Mai avem în derulare alte câteva proiecte. Unele dintre ele sunt finanțate tot din fonduri europene, altele sunt în diferite faze de lucru, despre care voi vorbi la momentul oportun”, a conchis primarul Ilie Chirilă Tătar.

Alin ZAHARIE