25 de companii înscrise în programul Company Hour, la UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureş a anunţat, marţi, că 25 de companii din domeniile IT, Automotive, HoReCa, medical şi bancar s-au înscris în programul Company Hour, în cadrul căruia studenţii pot interacţiona cu tehnologiile şi metodele de lucru din economie.

”Company Hour este un program care se derulează an de an în cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureş, oferind posibilitatea interacţiunii directe între companii şi studenţi, prin intermediul unor evenimente de tip workshop, în cadrul cărora studenţii au oportunitatea de a cunoaşte tehnologiile utilizate în activităţile curente ale companiilor, procesele tehnologice, echipamente, instrumente şi metode de lucru, precum şi alte elemente practice asupra cărora se pot documenta prin întrebări directe adresate în cadrul întâlnirilor. Până în prezent şi-au confirmat prezenta 25 de companii din domeniile IT, Automotive, HoReCa, precum şi din domeniile medical şi bancar”, a arătat UMFST Târgu Mureş, pe Facebook.

În programul Company Hour sunt cuprinşi studenţii de la inginerie şi informatică, iar aceştia vor avea întâlniri săptămânale cu reprezentanţii companiilor.

(www.agerpres.ro)