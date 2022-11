Interviu cu artista Lili Lazăr despre Blue obsession

Distribuie

Galeria Deisis aflată la parterul Palatului Culturii din Târgu Mureș găzduiește expoziția Blue obsession semnată de Lili Lazăr, o artistă plină de imaginaţie, într-un proces continuu de dezvoltare. Ca pictor, nu-și poate imagina viața fără culori, o infinitate de culori, de nuanțe, de combinații interesante care inspiră liniște. Privindu-i lucrările, realizezi câte ore a petrecut lucrând pentru fiecare detaliu de un rafinament ieșit din comun. Câteva detalii despre talentul și munca depusă aflăm într-un scurt interviu.

Când ți-ai dat seama că vrei să pictezi?

Am început să pictez devreme, la 8-9 ani, ca o joacă, însă mi-am dat seama că VREAU să pictez târziu, după vreo 30 de ani de pauză. Dorința de a picta a venit în momentul în care celelalte griji s-au rărit, când a avut loc în timpul fizic și în gândurile mele!

Care sunt subiectele tale, temele predilecte?

Pictez teme optimiste, culori și natură, ador florile și peisajele largi, cu vedere departeeee. Orizonturi! Pictez cerul, copacii, dealurile! banalitați! pictez și chipuri, stări, compoziții, interioare, flori uscate și nori! Tot ce îmi place și mă duce într-o stare de bine, tot ce mi-ar plăcea să văd pe pereții casei mele! Cei care mă cunosc, mă vor regăsi în picturile mele! Cei care nu, vor găsi transparențe, căldură și mult haos! Așa este și grădina mea și inima mea, deci și picturile mele! O colegă îmi spunea ’când te văd mă liniștesc atât ești de calmă’ dar sunt exact opusul imaginii pe care o afișez, sunt agitația în persoană, am probleme veșnice cu timpul, cu lipsa lui și cu trecerea lui, cu vârsta, am mereu liste nesfârșite cu câte trebuie sau vreau să fac și cu planuri de viitor! Niciodată n-am avut timp să fiu rea sau să mă uit în gradina altuia, si nici destul să fac câte aș fi vrut să fac!

În cât timp termini un tablou?

Expoziția mea cu tema “Blue obsession” este despre multul albastru care mă stăpanește! Albastrul mă ajută să mă calmez și să pot începe o pictură! Inceputul este cel mai greu! Ca să pictezi îți trebuie o energie și o stare specială! Locul, tema, mărimea pânzei, culorile, liniștea, lumina -acestea nu sunt mereu la îndemâna!

“Albastrul este culoarea asociată cel mai frecvent cu armonia, fidelitatea, încrederea, distanța, infinitul, imaginația, frigul și, uneori, tristețea.”

Nu toate lucrările sunt terminate, unele nici nu sunt semnate! de fapt, pe fiecare aș mai putea lucra câte putin sau să oschimb complet! cu timpul încep să văd altfel lucrurile, culorile, formele, umbrele, dar toate au nevoie de timp!

Sunt un om plin de emoții și sentimente, de aceea am ce picta tot timpul! Apoi sursele de inspirație sunt peste tot, aruncă doar o privire pe geam sau în interiorul tău! Câte ai de zis atâtea poți și picta! Fiecare lucrare are nevoie de câteva zile! culorile de ulei trebuie să se usuce înainte să revii sau să pui urmatorul strat!

Sunt picturi peste care mai lucrez sau le termin după câțiva ani! am făcut asta pregătind expoziția “Blue obsession”- prima personală pe care am avut-o în Târgu-Mureș în luna septembrie! În octombrie am fost gazdă la Galeria Deisis de la Palatul Culturii din Târgu Mureș!

Expoziția de la Deisis poartă numele “Liniștea” pentru că totul este foarte colorat și liniștit, parcă zâmbesc picturile din această mică Galerie de Artă! M-am bucurat de aprecierea celor care mi-au trecut pragul, celor care mă întreabă despre picturi și sunt recunoscătoare fiecărui vizitator! Artistul are nevoie uneori și de confirmări și de prețuire, are nevoie să fie văzut și dacă munca lui ajunge la inima cuiva este mica lui mare victorie!

Câte lucrări sunt în expoziție? ai unele preferate?

Am adunat în aceste două expoziții peste 70 de lucrări făcute în ultimii 5 ani! Taberele de pictură organizate de Asociațiile Artistilor Plastici Mureș si Cluj mi-au fost de mare ajutor din punct de vedere al învățării, inspirației, încurajării și relaxării într-o a doua familie a mea – așa cum îi consider pe colegii și prietenii artiști!

Da, am câteva lucrări preferate! sunt chestiuni de suflet la mijloc! de exemplu, am o lucrare la care țin foarte mult, nu o pot termina, nu mă mai pot atinge de ea pentru că nu mai pot găsi starea! Stiu că dacă aș încerca să mai lucrez la ea aș strica-o!

Cât de mult te lași influențată de părerea celor din jur? atât a celor avizați cât și a celor neavizați?

Părerea celor din jur a contat mereu! părerea lor m-a facut să capăt un mare stres că nu pot și nu este ok ce și cum pictez și tot părerea lor m-a făcut să mă ambiționez și să rămân eu însumi pe cât posibil în picturile mele! am preluat idei, am învățat multe, am ascultat sau nu de lecțiile primite! Mulțumesc celor care mă iubesc și celor care mă urăsc, celor care m-au învățat și m-au ajutat să mă strecor și să rămân în lumea aceasta a picturii! Și celor care m-au criticat și subapreciat – probabil că ei sunt cel mai puternic impuls!

Ai un vis? îti dorești ceva foarte mult acum?

Vizez mai tot timpul! Eu la vis îi spun “plan de viitor”, haha! în pictură îmi doresc să abordez alt stil! să încerc să capăt o mai mare siguranță și încredere, să pictez chipuri, sentimente, gesturi, emoții, zboruri, povești și poezii așa cum le vad și cum le simt, îmi propun o relaxare și o întoarcere la mine însumi! mă simt un om hăituit din mai multe părți și asta este o temă pe care doresc să o pictez! îmi voi picta “Neliniștea” – așa se va numi următoarea expoziție, când o fi să fie! este o contradicție, mă gândesc că, pictând neliniștea, o să scap de ea și voi ajunge la o oarecare liniște interioră! Este de lucru!