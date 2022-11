Lecție împotriva traficului de persoane

Distribuie

Elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin au avut parte joi, 20 octombrie, de o inedită lecție cu prilejul Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane susținută de reprezentanții Centrului Regional Târgu Mureș al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane.

„Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane a fost marcată, iată și la Reghin, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, un partener constant. Colaborăm de foarte mult timp cu cadrele didactice de aici pe această tematică a prevenirii traficului de persoane. Am avut foarte mulți elevi prezenți, ne-a bucurat acest lucru, să să fim în mijlocul lor, să vedem percepția lor asupra fenomenului, bineînțeles, să le transmitem și sfaturi concrete în baza cazurilor pe care noi le avem în evidență, și împreună să identificăm niște soluții ca ei să fie feriți de această infracțiune. Au interacționat foarte frumos, au fost bine primite bine aceste filmulețe ale noastre și cred că i-a ajutat să înțeleagă mult mai bine acest fenumem, cum se poate petrece el atât în viața reală cât și în viața virtuală pe care ei o accesează foarte, foarte des”, a precizat comisar șef de poliție Cristina Gabriela Zaharia, coordonatorul centrului regional Târgu Mureș al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Activitatea s-a adresat elevilor claselor a X-a, prezența, dar mai ales atenția acordată tematicii dezbătută fiind salutată de reprezentantul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. „Eu zic că noi află multe de la ei, cum a fost și cazul de activității de la ”Lucian Blaga”. De asemenea, ei învață multe de la noi. Sigur că problematica este una diversă, este într-o dinamică, practic și noi ne vom adapta activitățile și informațiile noastre în funcție și de nevoile pe care ei le au. Eu zic că a fost un eveniment foarte frumos, mă bucur că ei au fost receptivi, au participat și sunt convinsă că va fi o modalitate de a se gândi la tematica și la ce am discutat noi astăzi și subiectul va fi de actualitate încă ceva timp”, a subliniat comisar șef de poliție Cristina Gabriela Zaharia.

Lecție foarte utilă

Elevii s-au declarat încântați de lecția despre prevenirea traficului de ființe umane, conștienți fiind de importanța dezbaterii acestui subiect.

„Ni se spune mereu să privim cu atenție și precauție lumea din jur, deoarece nu putem prezice niciodată peste ce fel de oameni vom da, iar astăzi, am avut din nou ocazia de a participa la o activitate care ne-a limpezit viziunea asupra riscurilor acțiunilor noastre, condusă de doamna comisar șef de poliție, Zaharia Cristina Gabriela. Am fost preveniți asupra traficului de persoane, a cărui mijloace de recrutare a victimelor, vrem nu vrem, trebuie să recunoaștem că devin tot mai variate, în urma evoluției rapide a tehnologiei care expune viața persoanală a tuturor utilizatorilor, dar și a capcanelor plănuite de traficanți, care au ca scop manipularea țintelor. Într-o singură oră, am reușit să urmărim videoclipuri sugestive, să aflăm modul de funcționare a sistemelor de alegere a victimelor, să fim sfătuiți privitor la cum putem evita aceste situații primejdioase și, de asemenea, am interacționat deschis cu doamna comisar șef, opiniile persoanele ale elevilor fiind ascultate și luate în considerare”, a afirmat Cosmina Cotta, elevă în clasa a X-a A.

„Activitatea de astăzi a fost una specială, traficul de persoane fiind un subiect sensibil, iar persoanele din jur nu discută despre această problemă majoră. Am avut oportunitatea de a ne informa în legătură cu trucurile pe care agresorii le folosesc și am primit sfaturi utile pentru a preveni aceste acte. Acest tip de activitate ar trebui organizat mai des în școli, astfel, adolescenții nu vor mai fi victime ale traficului de persoane și vor ști cum să acționeze în situații de acest fel”, a spus Denisa Șerbănaț, elevă în clasa a X-a C.

Alin ZAHARIE