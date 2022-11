Prima ediție a simpozionului științific TRIC, dedicat radiologiei intervenționale are loc la Târgu Mureș!

Distribuie

În perioada 3-5 noiembrie, la Târgu Mureș, se desfășoară Simpozionul Transilvania Interventional Course | Neuro TRIC, dedicat cadrelor medicale specializate în radiologia intervențională. Simpozionul este organizat sub tutela SNRIR și sub directa îndrumare a Domnilor Profesori Dr. Gheorghe Iana și Dr. Bogdan Popa Valeriu împreună cu Domnul Dr. Lucian Mărginean. Manifestarea are loc cu scopul de a reuni toți colegii din domeniul radiologiei intervenționale, atât cei experimentați, cât și cei aflați la început de drum în cariera lor. În plus, evenimentul își propune să întărească colaborarea între centrele de radiologie intervențională și să creeze premisele formării de noi tineri specialiști în domeniu. Transilvania Interventional Course se va desfășura timp de două zile, în locul cu tradiție în radiologia intervențională, mai exact la Târgu Mureș, la Grand Hotel. Participanții vor putea beneficia de cursuri, workshopuri, hands-on, și transmisii live cu rol în educația și perfecționarea în această specialitate.



“Dorim ca manifestarea de la Târgu Mureș să poarte amprenta unei înalte ținute profesionale, și să fie prilejul de a ne revedea și socializa într-un cadru cât mai plăcut. Cu sprijinul partenerilor din industrie, și a specialiștilor invitați din străinatate, vom putea beneficia de cursuri, workshopuri, hands-on și transmisii live, cu rol în educația și perfecționarea în această specialitate. Am încredere că prezența dvs. la Târgu Mureș va fi o experiență plăcută și benefică, motiv pentru care vă așteptăm în număr cât mai mare.” Transmite Domnul Dr. Lucian Mărginean.



Am făcut pași importanți în dezvoltarea profesiei noastre și vrem să mergem înainte pentru a demonstra că supraspecialitatea pe care o profesăm este în continuă dinamică și dezvoltare. Sperăm să putem strânge rândurile pentru a putea face față noilor tendințe, cerințe și influențe pe care le produce societatea modernă. De asemenea, vom avea prezentări științifice și cazuri live care vor crea premisele unor dezbateri constructive pentru îmbunătățirea cunoștințelor în practica noastră.” Transmite Domnul Prof. Gheorghe Iana”.



Mai multe informații referitoare la simpozionul TRIC se găsesc pe site-ul http://www.tric.live/ unde persoanele interesate se pot înregistra pentru a participa. Urmăriți și pagina de facebook a evenimentului pentru a fi la curent cu toate noutățile https://bit.ly/3SSJEaX .