Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna octombrie a anului 2022, parohia „Buna Vestire” și „Sfânta Muceniță Filofteia” din Reghin a desfășurat proiectul „Sfinții – prieteni luminoși ai vieții noastre”, închinat Anului comemorativ al sfinților isihaști Simion Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț. Partener în derularea activităților propuse a fost Colegiul „Petru Maior” din municipiul Reghin.

„Sfinții au fost, sunt și vor fi mereu prietenii cei mai apropiați ai creștinilor, fiind adevărați tovarăși în urcușul duhovnicesc”. Sub aceste auspicii s-au derulat activitățile din cadrul proiectului „Sfinții – prieteni luminoși ai vieții noastre” care au avut loc atât în cadrul parohiei cât și Cetatea Alba Iulia și Mănăstirea Râmeț.

„Întâlnirile au debutat cu prezentarea proiectului și expunerea activităților propuse în vederea desfășurării lui. „Candela”, una dintre principalele activități, s-a concentrat pe legătura creștină a tinerilor cu sfinții dragi sufletelor lor. Astfel, fiecare dintre ei au primit Acatistul Sfântului ales, pe care l-au citit pe rând, în fiecare seară, timp de 40 de zile, sub forma unui buchet de curate, alese și gingașe flori ale Grădinii Edenului. La sfârșitul acestei activități, cei mici au primit în dar și icoana sfântului. Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni (21 octombrie) a fost un prilej de fericire și pelerinaj închinat acestora și Sfântului Nicodim de la Tismana, ale cărui moaște se află spre închinare la Catedrala arhiepiscopală. De asemenea, tinerii parohiei noastre s-au bucurat de frumoasa Cetate a Alba Iuliei și de liniștea Mânăstirii Râmeț. Totodată, prezența acestora la fiecare Sfântă Liturghie a fost remarcată de frumoasele pricesne cu care au încântat credincioșii parohiei, spovedindu-se și împărtășindu-se pe întreaga perioadă de 40 de zile. Toate activitățile s-au derulat sub îndrumarea preotului paroh Andrei Botoi și a doamnei preotese Ileana Botoi, spre slava lui Dumnezeu și a Bisericii Sale, sub ocrotirea sfinților și a Maicii Domnului.”, au precizat reprezentanții parohiei „Buna Vestire” și „Sfânta Muceniță Filofteia” din Reghin.

Alin ZAHARIE