Compoziția ”Roumania Roumania” de Aaron Lebedeff, interpretată în premieră în țară, la Balul Palatului

Compoziţia „Roumania Roumania” din anul 1947 a actorului american Aaron Lebedeff, născut în ţara noastră, va fi interpretată, în premieră în România, de baritonul György Levente, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, după o adaptare a compozitorului Vaughn Roberts din Noua Zeelandă, cu ocazia Balului Palatului, în data de 11 noiembrie.

„Anul trecut am cântat la Balul Palatului şi la fel voi face şi de data aceasta, voi interpreta un duet împreună cu mezzosoprana internaţională Cristina Damian, care trăieşte la Cluj-Napoca, dar a cântat 10 ani la Hamburg (…) Am profitat de această ocazie şi vreau să fac o audiţie absolută anul acesta, împreună cu compozitorul şi aranjorul Vaughn Roberts din Noua Zeelandă, care trăieşte la Târgu Mureş. Împreună am reconstruit o piesă de mare virtuozitate de Aaron Lebedeff, un actor celebru de limba idiş, originar din România, care are o piesă de mare virtuozitate care se numeşte ‘Roumania Roumania’ în limba idiş, o combinaţie între germană şi română. Piesa este despre România veche, cât de frumos s-a trăit aici şi ritmurile româneşti. O să apară şi ‘Ciocârlia’. Chiar ieri a terminat compozitorul această piesă pe care eu o voi interpreta. Şi mă bucur să o redescopăr, să se cânte şi în România, fiindcă nu se cântă la noi, peste tot, în Germania, în America, în Israel e o piesă de mare virtuozitate. Cu Roberts am reuşit să o orchestrăm’, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, György Levente.

Baritonul György Levente va fi acompaniat de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş condusă de dirijorul Pablo Boggiano, de origine argentiniană, care îşi desfăşoară activitatea la Viena.

Pe lângă muzica de calitate, la cea de-a V-a ediţie a Balului Palatului din Târgu Mureş, singura manifestare cu specific vienez din Transilvania, vor evolua şi dansatorii profesionişti de la Clubul Danceart, între care şi campionii naţionali Ronin Moldovan şi Zsofia Gombos (la copii între 6 şi 9 ani), precum şi multiplii campioni Csanad Fodor Kiss şi Reka Vasi, antrenaţi de Katalin şi Marton Janos Somodi.

La conferinţa de presă au participat şi organizatorii Balului Palatului, Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior, precum şi principalii finanţatori ai Balului Palatului, primarul din Târgu Mureş, Soos Zoltan, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Kovacs Mihaly Levente.

