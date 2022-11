Prefectura a sesizat, Ministerul Culturii a decis: plăcuță în limba română pe bustul lui Iancu de Hunedoara din Târgu Mureș!

Distribuie

Conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș a informat joi, 3 noiembrie, în urma unei solicitări făcută de cotidianul Zi de Zi pe tema amplasării bustului domnitorului Iancu de Hunedoara în incinta Cetății Medievale din Târgu Mureș, că recent, în data de 29 septembrie 2022, Comisia Națională pentru Monumente de For Public a emis o completare la avizul nr. 18/MFP/2022 al Ministerului Culturii raportat la Legea nr. 500/2004 privind acordul Ministerului Culturii pentru “amplasarea unei plăci în limba română care va conține informații și date istorice despre Ioan de Hunedoara și epoca sa”.

Conform paginii web a Ministerului Culturii, Comisia Națională a Monumentelor de For Public este un organism științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ și de avizare în domeniul monumentelor de for public, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii. Comisia propune aprobarea strategiei privind monumentele de for public, analizează proiectele supuse avizării, stabilește zona de protecție pentru monumentele de for public avizate, dar îndeplinește și alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

”La data de 28 iulie 2022, Instituția Prefectului – Județul Mureș a sesizat Primăria Municipiului Târgu Mureș cu privire la inscripționarea bustului Iancu de Hunedoara, respectiv faptul că pe soclul acestui monument este prezentă doar denumirea: “Iohannes de Hunyad 1456”. În adresa menționată, Instituția Prefectului a pus în vedere administrației publice locale ca la dezvelirea monumentului care urma să aibă loc în data de 30 iulie 2022 să asigure inscripționarea corectă, raportat la dispozițiile articolului 1, alineatul 2, din Legea 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice dar și în conformitate cu Avizul Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public din data de 30 iunie 2022 – emis pentru Amplasare Bust Iancu de Hunedoara, Hotărârea Consiliului Local nr. 192/14 iunie 2022, Certificatul de Urbanism nr. 1029/29 iunie 2022, precum și celelalte norme legale în vigoare”, a precizat conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș.

Avizul inițial, completat în 29 septembrie

În același document remis redacției Zi de Zi, se mai menționează că ”răspunsul Primăriei Târgu Mureș face referire la faptul că autorizația de construire nr. 198/22 iunie 2022 are la bază avizul favorabil al Comisiei Zonale de Monumente Istorice Sibiu din cadrul Ministerului Culturii, autoritate care asigură protejarea patrimoniului cultural.”

”Ulterior, Instituția Prefectului s-a adresat Comisiei Zonale de Monumente Istorice 9 Sibiu, precum și Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public din cadrul Ministerului Culturii în vederea clarificării unor neconcordanțe între prevederile legale mai sus menționate și avizele acordate, precum și o eventuală reanalizare a documentației și revenire asupra avizului acordat. La data de 18 octombrie 2022, Ministerul Culturii informează Instituția Prefectului cu privire la faptul că sesizarea a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public din data de 29 septembrie 2022, fiind emisă o completare la avizul nr. 18/MFP/2022 al Ministerului Culturii raportat la Legea nr. 500/2004 privind acordul Ministerului Culturii pentru “amplasarea unei plăci în limba română care va conține informații și date istorice despre Ioan de Hunedoara și epoca sa”. Poziția Ministerului Culturii referitoare la această speță a fost transmisă spre luare la cunoștință și conformare atât Instituției Prefectului, cât și Primăriei Târgu Mureș”, mai informează aceeași sursă.

Alex TOTH