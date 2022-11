Premieră medicală pentru Regiunea Centru la SCJU Târgu Mureş

Distribuie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a organizat astăzi, 4 noiembrie, de la ora 15.00, în Sala Europa a Hotelului Grand, o conferință de presă cu ocazia desfăşurării primei ediții a Simpozionului de Radiologie Intervenţională – TRIC – Transilvania Interventional Course, la Târgu Mureş.

La eveniment au participat Prof. Dr. Gheorghe Iana – Preşedintele Societăţii de Neuroradiologie şi Radiologie Intervențională din România (SNRIR), Dr. Lucian Mărginean – Şef Compartiment Radiologie Intervenţională și Mariana Cernat – Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mures.

„Simpozionul organizat este primul de acest tip în România și are ca scop, pe de o parte sensibilizarea mediului medical de nevoia de personal pe care o avem, pe de altă parte sensibilizarea autorităților privind nevoia de finanțare corectă a unor proceduri care pot să reducă simțitor suferința pe termen lung a pacienților și pot crește calitatea vieții pacienților, în special a celor cu accident vascular cerebral AVC. În momentul de față pentru susținerea financiară a pacienților cu AVC post-accident, a celor sechelari, se cheltuiesc peste 75-80 de milioane de euro pe an. În timp ce , pentru scopul terapeutic se cheltuiesc undeva la 15-18% din a această sumă, în prezent. Dacă o parte din acești bani ar fi convertiți pe terapie, în momentul de față la nivel național se fac în jur de 300 de trombectomii pe an, în condițiile în care ar fi nevoie de cel puțin 3000, dacă am ajunge măcar la 1000 pe an, costurile sociale și calitatea vieții pacienților ar fi influențată pozitiv. Ne dorim ca prin această conferință să așezăm Târgu Mureșul acolo unde îi e locul, pentru că este un centru medical de excelență și să aducem România în rândul țărilor civilizate din UE care știu să investească cu adevărat în sănătatea cetățenilor lor”.Prof. Dr. Gheorghe Iana – Preşedintele SNRIR.

Gardă 24 de ore din 24

Munca celor 4 medici radiologi nu este una deloc ușoară, fac sacrificii personale mari și, uneori, rămâi cu impresia că medicina i-a ales pe ei, și nu invers.

„Centrul Târgu Mureș este un centru de referință în domeniul radiologiei intervenționale, în structura SCJU funcționează compartimentul de radiologie intervențională coordonat de dr. Lucian Mărginean. Sunt 4 medici care, din garda la domiciliu răspund 24/24 ore la toate solicitările. Ca și bază materială anul trecut a fost dotat cu un angiograf de ultimă performanță, finanțat de Ministerul Sănătății din bugetul de stat cu aprox. 11milioane de lei”, a menționat Mariana Cernat – Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș.

O echipă coagulată

Astăzi, în cadrul Compartimentul de Radiologie Intervenţională din cadrul SCJU Târgu Mureş, a avut loc o intervenţie de Embolizare a unui anevrism gigant de arteră bazilară, prin implantarea unui dispozitiv de tip disruptor, reprezentând o premieră pentru regiunea Centru. Pacientul are 52 de ani și era lipsit de orice resursă terapeutică.

Echipa medicală a fost coordonată de Dr. Lucian Mărginean, Şef Compartiment Radiologie Intervenţională, sub directa supraveghere a Dr. Nader Sourour, Groupe Hospitalier Universitaire Pitié Salpêtrière, Paris, Franţa. Anevrismul gigant avea 2,7 cm, media este undeva la 5,5-7 mm.

„Chiar dacă astăzi s-a văzut doar radiologul, în spate e o echipă mult mai largă, începând cu prespitalul, medicul imagist, medicul neurolog, medicul neurochirug, medicul anestezist, medicul de recuperare, e vorba de o echipă coagulată care poate să lucreze la o eficiență maximă. Sunt convins și mă bucur ca am avut privilegiul, girul, susținerea SNRIR. În parte, m-am format în spitalul în care activa prof. Dr. Gheorghe Iana în perioada anilor 2004-2005. Întotdeauna ne-a susținut, dovadă că a investit în Târgu Mureș, a dat posibilitatea creării unor astfel de servicii, am avut susținerea și pe plan educațional chiar și pentru colegii mai tineri”, a menționat Dr. Lucian Mărginean – Şef Compartiment Radiologie Intervenţională.

În continuare, Dr. Lucian Mărginean ne-a explicat intervenţia pe care a coordonat-o astăzi, de Embolizare a unui anevrism gigant de arteră bazilară, într-o zonă inaccesibilă neurochirurgical, care necesita o tehnică și materiale deosebite. Pacientul nu avea nici o soluție terapeutică. SCJU Târgu Mureș a susținut financiar intervenția, înafara programelor de sănătate, din buget propriu, o sumă considerabilă care a salvat viața unui pacient tânăr de 52 de ani.

Utilizarea dispozitivului de tip disruptor face unicitatea procedurii. În România, astfel de intervenții se fac aproximativ de 10 ani în București, Timișoara, Iași, Târgu Mureș, într-un mediu relativ restrâns.