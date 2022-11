Prototip al unei drone de prim ajutor prezentat la Târgu Mureș

Distribuie

O dronă de acordare a primului ajutor medical, de investigare şi de transportare a pacientului către cea mai apropiată unitate spitalicească, un prototip gândit de specialiştii unei firme din Lugoj, a fost prezentată vineri seara în premieră, la Târgu Mureş, la evenimentul Simfonia Salvării organizat de Şcoala Samariteană de Prim Ajutor.

„Am dezvoltat o dronă care să ridice 80 de kilograme sarcină utilă şi să zboare timp de o oră cu ea. Şi am conceput un sistem modular, în sensul în care drona zboară, se poate pune un modul care să execute o anumită activitate. Ne-am gândit la agricultură, ne-am gândit la supraveghere şi am zis de ce să nu folosim tehnologia şi pentru ceva bun, ceva benefic oamenilor. Şi atunci ne-am gândit să facem un modul de prim ajutor. Ataşăm un mulaj, în cazul în care echipajul de salvare nu ar ajunge în timp util, drona ajunge mult mai repede, putând să parcurgă 70 de kilometri foarte rapid şi în linie dreaptă, fără să ţină cont de trafic. Acest modul ia toate semnele vitale şi le transmite în timp real centrului, unde este un specialist. Poate să acţioneze pe pacient cu un defibrilator, poate să administreze anumite substanţe. Practic e suportul vital avansat pe care îl poate acorda unui pacient pentru a-l putea stabiliza până ajunge echipajul. Nu ne propunem să înlocuim echipajul, nici nu se poate înlocui omul în aceste operaţiuni”, a arătat Bogdan Gaspar, reprezentantul firmei StoolTehnologies.

Drona este, deocamdată, în stadiul de proiect, însă reprezintă o inovaţie, întrucât nimeni nu s-a gândit la o astfel de întrebuinţare.

„Specialiştii au spus că e ceva interesant. Dacă reuşeşte, evident, e foarte greu, de aceea nu l-a mai făcut nimeni până acum. Toţi au spus că dacă reuşim să-l facem, la un nivel la care noi ne-am propus, poate oferi minute foarte valoroase pentru o persoană, până ajunge echipajul (…) Noi lucrăm, de exemplu, cu Universitatea Politehnică din Timişoara pentru a avea specialişti în cercetare şi dacă într-adevăr dovedim că este un proiect bun, sigur vom implica şi o facultate de medicină pentru a dezvolta aşa cum trebuie modulul nostru (…) Noi căutăm acum un investitor pentru a putea face ceva serios, fiindcă am demonstrat că merge, am demonstrat că ridică greutatea pe care am promis-o, dar acum ca să ajungă un produs pe care să îl putem vinde şi pe care să îl putem servisa după aceea, ne trebuie cineva care să creadă în noi şi care să investească nişte bani serioşi”, a afirmat Bogdan Gaşpar.

Coordonatorul Serviciului de Ambulanţă Samaritanus Târgu Mureş, Varga Zsigmond Karoly, a arătat că evenimentul Simfonia Salvării, organizat vineri seara, a implicat o demonstraţie susţinută în cel mai mare mall din Târgu Mureş de numeroşi absolvenţi ai Şcolii Samaritene de Prim Ajutor.

„Acest exerciţiu reprezintă finalul proiectului nostru ‘Şi tu poţi salva o viaţă’. În decursul anului au fost mulţi tineri, jurnalişti şi poliţişti care au participat la cursuri de prim ajutor şi practic ne-am gândit ca finalul acestui proiect să fie marcat cu acest eveniment”, a spus Varga Zsigmond Karoly.

