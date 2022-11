Centru de Excelență a Mobilei construit de o firmă mureșeană, pentru 4,9 milioane de euro

Distribuie

Asociația ”Cluster Mobilier Transilvan” Cluj Napoca a atribuit, la data de 18 octombrie 2022, societății Construct Mapcom SRL Târgu Mureș, un contract în valoare de 24.377.363 de lei (aproximativ 4,9 milioane de euro), fără TVA, pentru execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Construire și operaționalizare Centru de Excelență a Mobilei în cadrul Cluster Mobilier Transilvan – hală de cercetare-dezvoltare și clădire laboratoare cercetare-dezvoltare”, informează www.licitatiapublica.ro.

Locatar nou în ”Cluj Innovation Park”

Investiția va fi realizată în incinta Parcului Industrial ”Cluj Innovation Park” pe un teren cu suprafața de 4.019 de metri pătrați aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Cluj Napoca, asupra căruia Asociația ”Cluster Mobilier Transilvan” deține dreptul de superficie, iar durata contractului este de 12 luni.

Viitorul imobil va fi compus din zece laboratoare, din care o hală de tip ”future factory” pentru dezvoltarea de materiale și soluții de cercetare-dezvoltare, precum și pentru prototiparea, testarea și pregătirea lansării în producție a produselor rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare.

”Investiția propusă este compusă din două volume: clădirea laboratoarelor și hala de cercetare. Hala de cercetare este poziționată în aval și are acces din strada de pe latura estică. În zona accesului s-a realizat o platformă de parcare și circulație auto. Hala are suprafața utilă de 1.275 de metri pătrați și este prevăzută cu o supantă cu acces dinspre laboratoare. Clădirea laboratoarelor este poziționată în amonte, are regim de înălțime 2S + P + 2E. Din punct de vedere funcțional accesul principal în clădire se realizează la parter dinspre strada existentă”, se menționează în Memoriul Tehnic General al proiectului.

Construct Mapcom, constructor de succes

Conform portalului www.listafirme.ro, SC Construct Mapcom SRL Târgu Mureș s-a înființat în data de 31 mai 1991, are ca obiect de activitate ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și se află în proprietatea soților Adina și Doru Alin Plopeanu, care dețin în portofoliul de business și Hotel ”Privo” din Târgu Mureș.

În ultimii cinci ani raportați, în perioada 2017-2021, SC Construct Mapcom SRL a înregistrat afaceri cumulate de 125,7 milioane de lei, profit net cumulat de 5,1 milioane de lei, iar la finalul exercițiului financiar 2021 avea 93 de angajați.

Sprijin pentru industria de mobilier

Potrivit paginii web a Asociației ”Cluster Mobilier Transilvan” Cluj Napoca, www.mobiliertransilvan.ro, Cluster Mobilier Transilvan a fost înființat în 2012 pentru a sprijini industria de mobilier, cu scopul declarat de a susține creșterea competitivității, atât pe plan național, cât și internațional.

”Încă de la constituire, printre membrii fondatori se găsesc IMM-uri, organizații de cercetare, universități și catalizatori. Echipa de management a clusterului asigură an de an respectarea actului constitutiv, care prevede elaborarea unui plan de activități și implementarea unei strategii comune de dezvoltare pentru membrii Cluster Mobilier Transilvan. Strategia este actualizată constant, propunerile de proiecte sunt analizate cu membrii, activitățile și obiectivele proiectelor aflate în desfășurare sunt monitorizate și cuantificate, iar bugetul este verificat și validat anual, în cadrul adunărilor generale”, se menționează pe același site.

Alex TOTH