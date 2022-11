Conducea băut și cu permisul suspendat prin Târgu Mureș

Distribuie

Polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș au depistat, în data de 5 noiembrie, în jurul orei 22.50, pe strada Piața Trandafirilor, un bărbat în vârstă de 29 de ani care a condus un autoturism ”având permisul de conducere suspendat și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

”În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în baza de date de către polițiști, a rezultat faptul că bărbatul figurează cu permisul de conducere suspendat. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice pentru care legea prevede obligativitatea permisului de conducere de către o persoană care are permisul de conducere suspendat și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a informat sursa citată.

(Redacția)