Pont pentru DNA Mureș: firmă verificată de ISCIR, chiriașă la un inspector ISCIR

Cotidianul Zi de Zi a intrat în posesia unor contracte de închiriere dintre Aurel Gurghian în calitate de proprietar și în același timp inspector de specialitate în cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) Mureș și SC Multipractic SRL Târgu Mureș, societate care prin prisma activității sale este verificată, periodic, tocmai de către… ISCIR Mureș.

Ca o curiozitate, atât societatea chiriașă, a cărei activitate e supervizată constant de către ISCIR Mureș, cât și firma în care inspectorul-proprietar de la ISCIR Mureș deține 40% din acțiuni au același sediu social, respectiv strada Libertății nr. 120 din Târgu Mureș.

2015: Aurel Gurghian, proprietar

Primul contract de închiriere care a intrat în posesia Zi de Zi a fost încheiat în data de 5 octombrie 2015, între Aurel Gurghian în calitate de proprietar și un reprezentant al SC Multipractic SRL în calitate de chiriaș. Contractul are ca obiect darea în folosință a unui spațiu compus din teren și construcții (casă pompe, clădire de birouri), în suprafață de 2.813 de metri pătrați, situat pe strada Libertății nr. 120 din Târgu Mureș.

Mai exact, este vorba despre o clădire de birouri cu o suprafață construită la sol de 109 de metri pătrați și de o casă pompe cu o suprafață construită la sol de 130 de metri pătrați, la adresa respectivă figurând și un garaj cu o suprafață construită la sol de 107 de metri pătrați.

Respectivul contract a fost încheiat pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire automată ”dacă niciuna dintre părți nu îl va denunța cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare”, iar valoarea chiriei lunare a fost stabilită la suma de 9.000 de lei.

2018: Apare Multitester, firmă-paravan (?)

Un alt contract care a stat la baza documentării articolului a fost încheiat la data de 2 mai 2018. De data aceasta însă proprietarul nu mai este persoana fizică Aurel Gurghian, ci o persoană juridică, respectiv societatea Multitester SRL care este reprezentată de Alexandru Gurghian, fiul lui Aurel Gurghian.

În ceea ce privește valoarea chiriei pentru spațiile aflate pe strada Libertății nr. 120 din Târgu Mureș, aceasta a rămas la fel cu cea stabilită în 2015, adică suma de 9.000 de lei/lunar.

De asemenea, contractul a fost încheiat pe o perioadă de zece ani, până în data de 2 mai 2028.

2021: Declarație de interese… ca un autodenunț

În altă ordine de idei, facem precizarea, deloc de neglijat, că Aurel Gurghian își desfășoară activitatea la ISCIR Mureș de mai bine de zece ani, iar într-o declarație de interese datată 14 iunie 2021 acesta a menționat că are calitate de acționar, cu 40%, la societatea Multitester SRL.

Practic, respectiva declarație de interese confirmă faptul că persoana fizică Aurel Gurghian deține 40% din acțiunile unei firme care a dat un spațiu în chirie unei alte firme a cărei activitate este supervizată, constant, tot de către Aurel Gurghian. Aurel Gurghian de la ISCIR.

Profit de un milion de lei, în 4 ani

În prezent, conform portalului www.listafirme.ro, acționariatul firmei Multitester este următorul: 60% – Alexandru Gurghian și 40% – Aurel Gurghian.

Aceeași sursă informează că societatea Multitester SRL s-a înființat în data de 27 aprilie 2018 și are ca obiect de activitate ”testări și analize tehnice.” De-a lungul primilor patru ani de existentă, firma care are sediul pe strada Libertății nr. 120 din Târgu Mureș a înregistrat următorii indicatori economici: cifră de afaceri de 188.000 de lei în 2018, de 292.663 de lei în 2019, de 397.272 de lei în 2020 și de 541.054 de lei în 2021; profit net de 105.410 de lei în 2018, de 202.641 de lei în 2019, de 303.552 de lei în 2020 și de 399.408 de lei în 2021; zero angajați în perioada 2018 – 2020 și un angajat în 2021.

Chiriașul, activități ”supuse reglementărilor ISCIR”

Câteva informații și despre chiriaș, pe care le-am obținut de pe site-ul firmei, www.multipractic.ro: ”Multipractic SRL a fost înființată în anul 2006, începându-și activitatea cu servicii de formare profesională, activitate desfășurată la început cu un singur angajat. Treptat și-a extins domeniile de activitate prin înființarea de servicii noi orientate către client. La ora actuală desfășuram o multitudine de activități cum ar fi: proiectare, montare, reparare, întreținere și revizie, investigații/ examinări cu caracter tehnic la instalații de ridicat și sub presiune, închirieri și vânzări instalații de ridicat (stivuitoare, macarale, nacele etc.), vânzări piese de schimb și consumabile. Mai desfășurăm activități de verificare și reglare supape de siguranță. În prezent Multipractic SRL își desfășoară activitatea cu peste 45 de angajați, cu înaltă calificare profesională.”

Tot pe site-ul www.multipractic.ro, la secțiunea intitulată ”Despre noi” am găsit și următoarea frază: ”Suntem o societate care prestează servicii în domeniile formării profesionale service și reparații la instalații de ridicat și instalații mecanice sub presiune supuse reglamentărilor ISCIR.”

Aceleași surse foarte bine informate ne-au mai dezvăluit că pe perioada derulării contractului de închiriere Aurel Gurghian a participat ”la aproape toate examenele din partea ISCIR care s-au derulat la cursurile firmei pe care o are în chirie”.

Sursele Zi de Zi nu au probat afirmația, dar au precizat că aceasta poate fi lesne demonstrată ”în baza documentelor depuse și existente la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș.”

Cu ce se ocupă ISCIR?

Răspunsul la această întrebare poate fi obținut pe pagina web a instituției naționale, www.iscir.ro: ”Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR, a fost înființată ca o organizație tehnică de stat, prin Legea nr. 491/12 februarie 1910 și Legea nr. 1050/4 aprilie 1928. În prezent ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor, stabilit prin Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

În teritoriu, ISCIR are zece Inspecții Teritoriale, în orașele București, Bacău, Iași, Brașov, Craiova, Timișoara, Pitești, Constanța, Sibiu și Oradea, iar activitatea celor doi (în lipsa unui site netransparent, cifra nu e confirmată) inspectori ISCIR din județul Mureș este coordonată de către Inspecția Teritorială ISCIR Sibiu.

Fost șef al ISCIR, acuzat de luare de mită

În luna iunie 2022, procurori ai Secției de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției a lui Viorel Părpăneață, inspector de stat șef al ISCIR. La data respectivă, acesta era cercetat sub control judiciar și era acuzat de infracțiunea de luare de mită.

La acea dată, Biroul de presă al DNA a anunțat că în acordul de recunoaştere a vinovăţiei că pe data de 20 mai 2022, în cadrul unei şedinţe de management organizată la un hotel din Sinaia, Viorel Părpăneaţă, în calitatea menţionată, ar fi pretins de la fiecare dintre şefii inspecţiilor teritoriale din cadrul ISCIR câte 1.000 de euro lunar pentru menţinerea lor în funcţie.

”Cu aceeaşi ocazie, Părpăneaţă ar fi lăsat să se înţeleagă că, dacă inspectorii şefi nu sunt de acord cu această solicitare, vor fi demişi (revocaţi) şi vor fi numite alte persoane pe funcţiile lor. Ulterior, la data de 8 iunie, acesta ar fi primit de la unul dintre inspectorii respectivi suma de 5.000 de lei”, au precizat procurorii anticorupție.

Alex TOTH