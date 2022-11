Creștere spectaculoasă a numărului de turiști care vizitează Sighișoara

Distribuie

Primarul municipiului Sighişoara, Ioan Iulian Sîrbu, a declarat marţi, pentru www.agerpres.ro, că speră la o creştere şi mai mare a numărului de turişti, după modernizarea drumului ce leagă cetatea medievală de oraşul Agnita (judeţul Sibiu), după ce în ultimii trei ani Sighişoara aproape şi-a dublat numărul anual de vizitatori, ajungând la începutul acestei luni la 138.000.

”Sunt convins că va creşte numărul de turişti. Prin noul centru de informare turistică pe care mi-l doresc în Sighişoara să fie activ din 1 ianuarie 2023, îmi doresc ca să putem monitoriza cât mai mult şi de pe rute şi pe vârste, ca să facem un studiu cât mai real. Ce mă bucur este că de la 70.000 (de turişti – n.r.) în 2019, când am preluat mandatul, am reuşit ca la sfârşitul lunii octombrie (2022 – n.r.) să avem oficial, prin Muzeul de Istorie, 138.000 (de turişti n.r.) Am dat drumul la multe evenimente, am modificat foarte mult modul în care abordăm contactul cu turiştii”, a explicat primarul Ioan Iulian Sîrbu.

