VIDEO, FOTO: Drum de nota 10 între județele Mureș și Sibiu

Președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, au anunțat marți, 8 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la limita dintre județele Mureș și Sibiu, finalizarea lucrărilor de reabilitare a Drumului Județean DJ 106 care face legătura între orașele Agnita (Sibiu) și Sighișoara (Mureș).

Proiectul a avut o valoare totală de 118.625.483 de lei, cu TVA, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a vizat reabilitarea a peste 37 de kilometri de drum județean, 21,6 de kilometri aflați pe teritoriul județului Sibiu și 15,6 de kilometri pe teritoriul județului Mureș.

Drumurile bune, calea către prosperitate economică

În alocuțiunea sa, Daniela Cîmpean a subliniat că drumul modernizat care face legătura între orașele Agnita și Sighișoara ”este făcut ca la carte” atât din punct de vedere tehnic, cât și din prisma siguranței rutiere.

”Știm că drumurile bune aduc prosperitate economică și acesta este interesul oricărei autorități locale”, a afirmat președintele Consiliului Județean Sibiu.

”Beneficiile pentru comunități sunt incontestabile și cel mai important este faptul că se reușește să se parcurgă în mod fluent această porțiune de drum județean, datele arătându-ne că viteza de deplasare a putut crește cu 30% față de viteza de deplasare care era înainte pe acest drum”, a adăugat Daniela Cîmpean.

Totodată, președintele Consiliului Județean Sibiu a mai dezvăluit că față de momentul în care a demarat investiția traficul rutier de pe drumul modernizat a crescut cu cel puțin 35%, la fel și gradul de siguranță al participanților la trafic, datorită montării a 5,3 kilometri de parapeți metalici, înnoirii unor sisteme de semnalizare rutiere și amenajării unor treceri de pietoni cu presemnalizare cu sisteme de avertizare luminoase și cu covoare tactile pentru nevăzători.

Totodată, pe traseu au fost amenajate și 14 stații de autobuz, cu rampe de acces pentru persoane aflate în scaun rulant, au fost realizate 80 de podețe, 175 de accese către proprietăți, 9 accese către drumuri laterale, 20 de accese către terenuri agricole și au fost plantați 1.500 de arbori.

”Am avut și de această dată atenție pentru mediul înconjurător. Pe parcursul drumului au fost plantați 1.500 de arbori și apreciem că prin realizarea acestui trafic fluent ca urmare a investițiilor poluarea, amprenta de carbon dată de cei care tranzitează acest drum va scădea”, a subliniat Daniela Cîmpean.

Zone splendide, mai accesibile

Investiția finalizată a fost apreciată ca fiind ”foarte importantă în viața celor două județe” de către președintele Consiliului Județean Mureș.

”Aș începe cu un mic slogan, noi în fiecare campanie am început cu ”Județul Mureș e pe primul loc pentru noi”, acum Apold e pe primul loc pentru noi pentru că este prima localitate din județul Mureș care este atinsă dacă venim dinspre Sibiu. Într-adevăr, întotdeauna am promis că o să încerc ca în decursul acestor ani în care sunt președinte de Consiliu Județean să fac cât mai multe legături cu județele învecinate”, și-a început discursul Péter Ferenc.

Președintele Consiliului Județean Mureș a mai spus că drumul reabilitat dintre Sighișoara și Agnita este ”una dintre cele mai importante investiții”, iar parteneriatul cu Consiliul Județean Sibiu, care a avut calitatea de lider de proiect, a fost ”extraordinar”.

”Sunt trei poduri, între 17 și 32 de metri lungime, dar eu mă gândesc că sunt foarte multe poduri pe care am reușit să le realizăm între cele două județe și între aceste comunități care locuiesc în aceste zone și dăm posibilitatea ca aceste zone să fie mult mai accesibile pentru cetățeni, dar și pentru turiști. Amândouă județele, și Sibiu și Mureș, au niște valori turistice și culturale extraordinare, și suntem pe țară pe primele locuri dacă ne gândim la nopți de cazare sau la valoarea creată în PIB-ul județean sau în PIB-ul țării din turism și cred că este foarte important să legăm aceste zone splendide pe care le avem, care pot fi în așa fel mult mai ușor vizitate de către toți cei care doresc să ne viziteze. Eu consider că este vorba de o colaborare între două județe care poate să fie dată ca exemplu”, a apreciat Péter Ferenc, care a transmis apoi mulțumiri echipei de implementare a proiectului din partea ambelor Consilii Județene, dar și constructorului.

Șansă în plus dată potențialului turistic

La conferința de presă au participat și reprezentanți ai comunităților tranzitate de DJ 106 Agnita – Sighișoara, respectiv Alin Schiau – primarul orașului Agnita (Sibiu), Iulian Sîrbu – primarul municipiului Sighișoara (Mureș), Ioan Maca – primarul comunei Iacobeni (Sibiu), Emil Șchiopotă – viceprimar al comunei Brădeni (Sibiu) și Angela Stan – viceprimar al comunei Apold (Mureș).

”Pentru orașul Agnita, pentru întreaga Vale a Hârtibaciului, reabilitarea DJ 106 reprezintă indiscutabil o șansă în plus dată potențialului turistic, dar și o șansă în plus dată oportunităților economice”, a declarat primarul orașului Agnita.

”Acest drum contribuie la punerea în valoare a patrimoniului nostru, deoarece suntem în zona cu cea mai mare concentrare de biserici fortificate săsești, cu atestări foarte timpurii. Din punct de vedere economic, Drumul Județean 106 contribuie la consolidarea a doi poli de dezvoltare în zonă, și amintesc aici Agnita și municipiul Sighișoara”, a completat Alin Schiau.

”Vreau să felicit președinții celor două Consilii Județene, pentru că au arătat că dacă se vrea se poate. Sunt convins că nu a fost un proiect care să nu întâmpine dificultăți, dar împreună cu constructorul au găsit soluții astfel încât acest drum să fie la standardele 2023. Mă bucur foarte mult că și între municipiul Sighișoara și orașul Agnita există o legătură mult mai bună, ca și oraș turistic îmi doresc foarte mult acest lucru pentru că eu consider că, cu cât drumurile din România vor deveni mai bune cu atât mai mulți turiști vor ajunge la Sighișoara în siguranță”, au fost cuvintele primarului municipiului Sighișoara.

Echipa Geiger Transilvania, profesionalism și seriozitate

Antreprenorul general al proiectului, SC Geiger Transilvania SRL Cristești, a fost reprezentat de către Ștefan Bârsan, director al Departamentului Proiecte, care a primit felicitări atât din partea președintelui Consiliului Județean Mureș, cât și din partea președintelui Consiliului Județean Sibiu deoarece ”a reușit să edifice această lucrare cu aproape două luni de zile înainte de termenul prevăzut pentru finalizarea proiectului”, în condiții de trafic pe drumul modernizat.

”Compania Geiger este prezentă în România de 25 de ani și a avut niște parteneriate foarte bune cu Consiliul Județean Sibiu, cât și cu Consiliul Județean Mureș, și în momentul de față deține și o cotă de piață în cadrul proiectelor de infrastructură, indiferent că sunt de apă și canal sau de drum”, a precizat Ștefan Bârsan.

Reprezentantul societății Geiger Transilvania SRL a mai spus că lucrarea finalizată se încadrează în categoria proiectelor ”cu grad mediu de dificultate” și a dezvăluit că pe parcurs au existat și provocări deloc ușor de depășit.

”Am început proiectul în pandemie. Ceva nou pentru toată lumea și totodată a continuat cu războiul din Ucraina care a avut un impact să zicem destul de mare. Am avut niște facturi cum îi denumim noi în literatura de specialitate perturbatori, dar am învățat și noi din acest proiect desfășurat în condiții destul de complicate, de la începutul războiului prețurile au înregistrat o creștere galopantă, unele materiale s-au scumpit cu 100%, dar am reușit împreună cu legislația națională și cu aportul Consiliilor Județene să depășim acest moment”, a conchis Ștefan Bârsan.

Lucrarea finalizată are un termen de garanție de 60 de luni.

Alex TOTH

Ioana MĂRGINEAN