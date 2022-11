Reghin: Investiție de 23 de milioane de lei pentru un bazin de înot didactic

Distribuie

Primarul municipiului Reghin, Mark Endre, a anunţat miercuri, 9 noiembrie, că a fost semnat acordul de finanţare cu aproape 23 de milioane de lei pentru construirea în oraş a unui bazin de înot didactic.

„În prezenţa vicepremierului Kelemen Hunor şi a ministrului dezvoltării Cseke Attila, am semnat astăzi acordul de finanţare pentru construirea unui bazin de înot didactic în Reghin”, a scris primarul Mark Endre, pe Facebook.



Într-o postare pe site-ul UDMR, ministrul Cseke Attila a precizat că bazinul din Reghin, a cărui construcţie este preconizată să dureze un an şi jumătate, va avea 25×15,4 metri, cu şase culoare de înot şi poate fi folosit atât de către copiii care învaţă să înoate, cât şi de toţi membrii comunităţii locale.

Potrivit ministrului, construcţia prevede vestiare, o sală de sport şi un stand de 124 de locuri pentru public, iar valoarea totală a investiţiei este de aproape 23 de milioane de lei.

Attila Cseke a subliniat că noua construcţie va fi ecologică şi eficientă energetic, va fi echipată cu pompe de căldură şi panouri solare, astfel încât mai mult de jumătate din energia necesară să poată proveni din resurse regenerabile, iar costul de întreţinere al piscinei să fie semnificativ mai mic.

Consiliul Local Reghin a aprobat, în luna ianuarie a acestui an, predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării de investiţii pentru proiectul „Construire bazin de înot didactic şi agrement în municipiul Reghin”.

Potrivit materialului aprobat, este vorba despre un teren situat în intravilanul municipiului Reghin, în incinta Liceului Tehnologic „Ioan Bojor”.

A fost, de asemenea, aprobată şi asigurarea finanţării din bugetul local al municipiului Reghin a cheltuielilor pentru racordurilor la utilităţi: electricitate, apă, canal, gaz, salubritate, cu menţiunea că, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.

„Având în vedere faptul că în momentul actual municipiul Reghin nu dispune de un bazin de înot acoperit, prin această investiţie se are în vedere asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut pentru toţi iubitorii care practică înotul. Scopul principal urmărit este promovarea mişcării şi sportului, îmbunătăţirea structurii de agrement şi totodată a stării de sănătate a populaţiei tinere. Necesitatea asigurării unei dezvoltări durabile şi echilibrate a infrastructurii la nivel local impune implementarea acestei investiţii”, se arăta în materialul de şedinţă, supus aprobării Consiliului Local Reghin.

