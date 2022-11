Distribuie

Preşedintele Asociaţiei „Our Lifetime” din Reghin, Mihai-Dan Farcaş, a iniţiat o petiţie online pentru reînfiinţarea centrelor de donare sânge în spitalele orăşeneşti şi municipale, astfel încât donatorii să poată beneficia de acces într-o locaţie mai apropiată de domiciliul lor, cu un program fix săptămânal.

„Iniţiativa noastră are în vedere completarea şi actualizarea cadrului legal existent pentru oferirea posibilităţii recoltării de sânge şi în afara centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, implicând şi alte structuri medicale, fireşte cu respectarea normelor impuse şi sub îndrumarea şi coordonarea I.N.T.S., aşa cum prevede şi legislaţia în vigoare. Numărul de donatori de sânge este mult inferior necesităţilor pacienţilor şi, de multe ori, aceştia sunt în situaţia amânării unor tratamente, altfel vitale. Avem 43 centre de transfuzie, din care 8 regionale, dar problema este mobilizarea donatorilor din cauza distanţei mari, sau în multe cazuri, dinamicii vieţii profesionale şi personale a potenţialilor donatori, care nu pot sacrifica o zi întreagă pentru a dona sânge”, a declarat presei, joi, Mihai-Dan Farcaş.

El consideră oportună exploatarea la maxim a resurselor umane şi tehnice din cadrul Centrelor Regionale de Transfuzie Sanguină, făcând uz în acelaşi timp de posibilitatea organizării de centre de recoltare permanente în spitalele orăşeneşti, municipale sau judeţene.

„În acest fel, centrele de recoltare, pot activa asemeni coletelor mobile, doar că vor avea personal propriu, aparatură proprie, program dedicat şi sunt sigur că va creşte numărul de donatori”, a spus iniţiatorul petiţiei.

Fărcaş a precizat că, în perioada 2019 – 2022, a organizat, alături de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş, nouă ediţii de donare sânge, prin colectă mobilă, sub numele de „Sânge din Reghinul meu”.

„Am organizat numeroase campanii de mobilizare şi cu mare părere de rău am constatat cum randamentul acestor acţiuni este cu atât mai mic, cu cât distanţa este mai mare. Un exemplu concret este chiar municipiul Reghin, care are spital orăşenesc, care a avut cândva centrul de recoltare sânge şi care deserveşte un pat de pacienţi de 120.000 de persoane, incluzând văile şi afluxul de pacienţi din zonă. La fiecare acţiune am făcut consultări cu donatorii, dar şi cu cei interesaţi şi era complicat să sincronizăm colecta mobilă cu orarul fiecăruia, cu acea o zi pe lună! Din discuţiile cu organizaţii non-profit şi grupuri de donatori voluntari din judeţul Mureş, Cluj, Bihor, Timiş, Braşov, am constatat că această problemă se regăseşte şi în alte regiuni ale ţării”, a subliniat preşedintele Asociaţiei „Our Lifetime”.

Fărcaş a susţinut că prin această petiţie se propune actualizarea unor articole din Legea 282 din 05.10.2005, prin care să se poată permită înfiinţarea de centre de donare sânge la nivelul spitalelor orăşeneşti şi municipale, în coordonare cu centrele regionale.

(www.agerpres.ro)