Canalul Morii din Reghin, între mizerie și creație

Canalul Morii din Reghin este un canal de apă construit artificial, cunoscut și ca Mureșul Mic, canal ce a fost folosit inițial pentru susținerea diverselor meserii din oraș, dar și pentru producerea energiei electrice! Este un obiectiv foarte important pentru orașul Reghin, dar rămâne în continuare doar un subiect intens controversat, întrucât a fost abordat de-a lungul anilor din mai multe unghiuri, dar fără rezultate până astăzi! Totuși reghinenii așteaptă și solicită soluții din partea aleșilor locali, fapt pentru care de data aceasta vom povesti și cu ing. Farcaș Mihai-Dan, consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Reghin, care și-a manifestat interesul în sprijinirea realizării acestui proiect!

Reporter: Începând cu 2018, când s-a inițiat licitația pentru amenajarea Canalului Morii și al afluentului Pârâul Trandafirilor, în fiecare toamnă se discută de acest subiect, dar nimeni nu a reușit să ducă la final proiectul. Cu ce anume considerați dumneavoastră că puteți contribui pentru a vedea un proiect realizabil în acest sens?

Farcaș Mihai-Dan: Prima dată când am auzit de acest subiect, era atunci când lucrările inițiate de ABA Mureș, au fost oprite, ca urmare a neînțelegerii între autoritatea locală, ABA Mureș și diverse ONG-uri ce erau aproape de subiect. Fusese bugetată o sumă de 26 milioane lei pentru reamenajarea a 3 km din Canalul Morii și 2.7km din Pârâul Trandafirilor. În 2019 noiembrie se prezenta pompos inițierea demersurilor, iar la scurt timp acestea s-au oprit! De atunci observ reluarea subiectului în atenția presei, în fiecare toamnă.

Începând cu 2020, ulterior în 2021, Asociația UNDA VERDE a venit cu propuneri și cu specialiști, în atenția executivului și s-a stabilit o direcție de dezvoltare, care din păcate nu a ajuns să fie pusă în operă și nici nu a mai avansat. Aici consider că rolul și competențele mele sunt importante, întrucât experiența mea în gestionarea proiectelor complexe, a diverselor echipe implicate și integrarea nevoilor comunității în diversele etape ale unui proiect, cred eu că pot debloca acest subiect și să vedem că avansăm.

Anul trecut în 2021 noiembrie, se promiteau acțiuni, începând cu primăvara lui 2022, dar din păcate undeva a apărut un blocaj. Dar în acest sens, voi intensifica discuțiile cu cei implicați și voi căuta soluții aplicabile, inclusiv cu identificarea unor surse de finanțare. Avem mai multe opțiuni de finanțare, avem inițiative din partea mai multor persoane implicate în acest proiect, inclusiv domnul arhitect Klaus Birthler, există deschidere din partea executivului și sunt sigur că vom găsi deschidere și din partea ABA Mureș, dacă prezentăm situația și dacă implicăm comunitatea.

Rep.: Ați ieșit recent cu un comunicat în privința decolmatării Canalului Morii și părea că încercați să-l presați pe directorul SGA Mureș, Ovidiu Ianculescu. Ce se ascunde în spatele acestui demers? Și care este contextul discuțiilor dintre voi?

F.M.D.: Nu-l cunosc personal pe domnul director Ianculescu, iar profesional nu am avut șansa să interacționez până în acest moment, deci încerc să fiu rezervat în a-i pune o etichetă. Și nu sunt genul de caracter care să iasă cu postări denigratoare, sau să atace, sau să transmită mesaje prin facebook, decât ca ultimă resursă, sau când alte canale de comunicare sunt blocate și evident, dacă rezultatul urmărit este în interesul comunității. Dar ca regulă generală, voi încerca mereu să adresez subiectul intern, direct între părțile implicate. Totuși în acest caz, problema sau neliniștea mea era că s-au tergiversat foarte mult lucrările de intervenție pe Canalul Morii, iar în acest an când am început discuțiile pe acest subiect, în aprilie 2022, m-am adresat executivului, care la rândul său s-a adresat către SGA Mureș. Am văzut că fiecare lună se amâna intervenția cu încă o lună și încă o lună și când am crezut că ajungem la o finalitate cu solicitarea, în iulie, aflu că din nou se amână, datorită unei neînțelegeri cu executivul. Apoi mi s-a transmis că va veni prin septembrie, apoi amânat pe octombrie și deja vă dați seama că dacă și eu mi-am consumat răbdarea și am pierdut încrederea, nu am apreciat deloc faptul că atunci când în cele din urmă ajunge utilajul necesar decolmatării în Reghin, pentru o altă lucrare în amonte, ajung acolo, discut cu toată lumea despre subiectul canalului Morii și mi se confirmă că în 07.11.2022 vor începe lucrările, anunț și eu executivul, solicit adresă formală din partea SH Reghin, care e trimisă la timp și totuși, luni, utilajul nu vine! Deja nu mai e o problemă de comunicare, ci e o problemă de organizare din partea SGA Mureș, sau o problemă de orgolii sau o probleme de interese/dezinterese asupra lucrării. Eu știam că, contrar celor declarate de domnul director Ianculescu pe pagina mea de facebook, lucrarea de pe Canalul Morii este cuprinsă în Programul de gospodărire a Apelor și avizat de forurile superioare, demersuri făcute chiar la cerința domnului director. Și atunci, bineînțeles că l-am sunat pe domnul director și am solicitat clarificări, dar conversația telefonică pe care nu o voi reda aici, nu a decurs cum mă așteptam și mi-a lăsat impresia că nu se va mai face nimic, pentru că așa decide dânsul și pentru că poate! Normal că în acest caz, fapt pe care i l-am prezentat și dânsului, am ieșit în public și am solicitat părerea și intervenția comunității, pentru că așa cum am tot repetat, în cele din urmă, puterea este în mâna comunității și a grupurilor de inițiativă locală!

Rep.: După aceste demersuri, credeți că se va ajunge la vreun rezultat? La nivel de decolmatare, sau la nivel de investiții!?

F.M.D.: Sunt încrezător că prima etapă, prima interacțiune cu SGA Mureș și SH Reghin, privind decolmatarea Canalului Morii, se va finaliza cu rezultate și va fi semnul că putem interacționa eficient și că putem construi mai departe. Pentru că următorul pas este stabilirea în cel mai scurt timp a unor întâlniri de lucru, între reprezentanții ABA Mureș și executivul Municipiului Reghin și bugetarea etapizată a proiectului aprobat în 2018. Propunerea mea este să începem cu Pârâul Trandafirilor pentru anul 2023, iar din 2024 să începem pe etape, de la gura de scurgere în Mureș, în amonte, sector cu sector.

Iterez asupra mesajului care trebuie să ajungă la toți actorii implicați în acest proiect, executiv, reprezentanți SGA Mureș, SH Reghin, ONG-uri implicate, comunitate: Canalul Morii cu afluenții săi, Pârâul Trandafirilor și Temniței, sunt obiective de interes public, cu un important impact economic, turistic și cultural asupra orașului Reghin, fapt pentru care toate părțile trebuie să adreseze cu interes și cu prioritate acest subiect! Acest proiect trebuie adresat ca și un TOT unitar, nu doar ocazional sectoare din el, pentru că datorită debitului de apă redus, problemele vor tot apărea, iar apa, țânțarii și mizeriile colmatate, devin o sursă de infecție pentru locuitorii din zonă.

A consemnat Alin ZAHARIE