Ștefania Botoi și Andrei Costan, ”Miss” și ”Mister” Colegiul ”Petru Maior” 2022

Colegiul ”Petru Maior” din Reghin și-a respectat și în acest an tradiția, organizând vineri, 4 noiembrie, tradiționalul Bal al Bobocilor, eveniment găzduit de Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”. Tema aleasă de organizatori pentru ediția din acest an a fost una orientală, sub auspiciile ”Arabian Days, Arabian Nights”, prilej pentru elevi și profesori să petreacă o seară pe cinste.

Protagoniștii serii au fost cei înscriși în cooncursul de ”Miss” și ”Mister”, respectiv opt fete și opt băieți, atenți supraveghiați de un juriu format din 13 persoane din care nu au lipsit directorii școlii, Gheorghe Ciprian Dărăban, Aurelian Silviu Mărginean, Gorbai Maria Melinda, prof. Alina Dan, consilier educativ, prof. Paula Dărăban, inspector de matematică în cadrul IȘJ Mureș, diriginții claselor a XII-a și nu în ultimul rând câștigătorii Miss și Mister din anul 2018.

Cei opt concurenți au avut de trecut patru probe: Mișcare și prezența scenică, Cultură generală, Probă surpriză și Proba de talent. În urma deciziei juriului, au fost desemnați ”Miss” și ”Mister” 2022 ai Colegiului ”Petru Maior” Ștefania Botoi, elevă în clasa a IX-a A, profil Matematică-informatica și Andrei Costan, din clasa a IX-a C, profil Științele naturii. De asemenea, Premiul de popularitate a revenit elevilor Ioana Suciu din clasa a IX-a C și Sergio Tinca din clasa a IX-a G.

Un merit desoebit în organizarea și buna desfășurare a Balului le revine profesoarele de limba engleză Alina Gherman și Raluca Ciupe, precum și lui Pompiliu Ciupe, responsabil cu partea de coregrafie. Felicitări se cuvin întregii suflări a Colegiului ”Petru Maior” pentru un nou eveniment de excepție, cu precădere câștigătorilor serii, cei mai frumoși boboci ai Colegiului ”Petru Maior” din Reghin.

Alin ZAHARIE