Marinela Ardelean, stâncă vie în fața misoginismului, la TEDxCornișa Women

Deși a devenit cunoscută prin vin, Marinela Ardelean nu a adus vin pe scena de la TEDx Cornișa Women, care a avut loc sâmbătă, 5 noiembrie la Târgu Mureș. A adus un suflu molipsitor de putere și emoție feminină.

„Marinela Ardelean este expert în vinuri, cu un doctorat în domeniu, făcându-și o misiune din a promova vinul românesc pe toate meridianele lumii. Este autoarea volumului bilingv „50 de vinuri românești întâlnesc 50 de preparate culinare italiene”, inițiatoarea proiectului „The Wine Book of Romania” – primul ghid bilingv care cuprinde cele mai bune vinuri din România și Republica Moldova și co-organizatoare a RO-Wine Festival. Personalitate complexă, Marinela Ardelean are studii în Drept și Economie, este deținătoarea unui MBA, dar a fost și finalistă la Miss World, ori câștigătoare a premiului “Cel mai bun somelier din România”. Cu un deceniu de experiență, marcat de cărți publicate, festivaluri organizate, mii de vinuri jurizate, la câteva dintre cele mai importante concursuri internaționale, Marinela Ardelean este consultant al programului ”Deschidem Vinul Românesc by Carrefour”, toate aceste reprezentând fundația necesară unui proiect de amploarea Wines of Romania/ winesofromania.com”.

„Sunt moroșancă întâi de toate”

„Sunt Marinela Ardelean, sunt moroșancă întâi de toate, născută în Baia Mare și sunt o promotoare neobosită a vinului românesc. Astăzi nu o să vorbesc despre mine, nu o să vă vorbesc nici despre producători, nici despre podgorii. În Târgu Mureș am lansat „The Wine Book of Romania”, cartea mea, ceea ce mă face să mă simt acasă de fiecare dată când ajung aici. Iar pentru că mă simt acasă, îmi permit să vorbesc despre un subiect pe care l-am evitat de fiecare dată când am avut ocaiza, am să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii o femeie în lumea vinului, în lumea vinului din România, o țară în care încă, misoginismul trăiește bine-mersi. Este un subiect foarte delicat, dar promit să vă vorbesc și despre lucruri faine și interesante și despre cum vinul poate să-ți îmbunătățească viața, relațiile cu ceilalți și de ce nu, chiar cu tine. Ei bine, este o încărcătură emoțională extrem de grea pentru mine și așa cum vă spuneam nu am mai spus public aceste lucruri, dar este extrem de important să o spun și să o dau mai departe, pentru toate doamnele care lucrează în lumea vinului, fie că îl servesc, fie că-l vând, fie că-l produc, fie că sunt într-un laborator sau într-un magazin de vinuri…”, și-a început speech-ul Marinela Ardelean.

Cum e să fii femeie într-o lume a bărbaților?

Totul a început în luna aprilie a anului 2015, când într-o seară Marinela a primit un telefon de la un prieten foarte bun, care avea să-i spună ceva urgent…

„Ne-am văzut în Herăstrău și mi-a spus în felul următor „Sunt mai mulți bărbați în România care vor face tot posibilul să părăsești țara și să te țină departe de vinul românesc”. Era la un an distanță după ce publicasem în Italia, țara în care locuiesc de peste 20 de ani, volumul „50 de vinuri românești întâlnesc 50 preparate culinare italiene” și primisem invitația pe care am onorat-o, din partea ministrului Agriculturii, să-i fiu consilier pe vinuri și… am deranjat. Pentru că lumea vinului din România este o lume dominată de bărbați. A fost doar începutul, apoi au urmat foarte multe mesaje construite să denatureze, să mă defăimeze, să arate o altă persoană, decât ceea de sunt. Îmi aduc aminte de un interviu pe care l-am avut la Europa FM cu Andreea Esca și în urma interviului acest grup de bărbați, sau unul dintre ei, a făcut o scrisoare deschisă către Andreea Esca spunând o grămadă de bazaconii și neadevăruri despre profesionalismul meu, despre cunoștințele pe care le-am dobândit în ani mulți de muncă, în diferite colțuri ale lumii. Am apelat inclusiv la o casă de avocatură renumită din București pentru a mă apăra cu mesaje și cu răspunsuri la această strategie prin care se dorea cu orice preț să fiu îndepărtată de lumea vinului din România”, a povestit somelierul.

Și-a făcut lumină în întunericul provocat de ei

„De ce oare? Pentru că făceam bine ceea ce făceam, pentru că o făceam cu tot sufletul, ci nu din interes personal sau profesional. Îmi aduc foarte bine aminte primul volum din ”The Wine Book of Romania”, când l-am prezentat aici și pe urmă a fost disponibil în toate librăriile din țară, iar prețul era 150 de lei. L-au cumpărat și l-au vândut pe elefant.ro cu 20 de lei, ca să arate că nu sunt bună de nimic și că ceea ce fac și ceea ce spun este fără valoare, fals. Ei bine, de atunci am mai publicat două volume și am vândut peste 20 de mii de cărți. O altă poveste, eram anul trecut la New York, unde prezentam în fața unui public foarte important, printre care și câteva oficialități din România. La sfârșitul prezentării, un înalt oficial român se adresează unui reprezentant de la o cramă prezentă la eveniment și îi spune: ”Felicitări pentru alegerea făcută, curaj ați avut să alegeți o femeie să vă reprezinte la eveniment!”. Persoana căreia i s-a adresat acel domn s-a întors către mine și mi-a spus cât îi e de rușine pentru momentul acesta și și-a cerut scuze în numele lui. Trăim în 2022 și încă se întâmplă astfel de lucruri. Este trist, dar cât timp noi nu vom povesti și nu vom conștientiza ceea ce avem în jurul nostru și până când nu ne vom opune la anumite etichete din societate sau din mediul în care ne aflăm, nu vom depăși această situație. Ce vreau să vă mai spun, dacă pe Google cautați „Marinela Ardelean”, printre primele căutări o să apară ”Marinela Ardelean soț” sau „Marinela Ardelean iubit”. Nu se poate să fie o femeie de succes fără un bărbat care s-o ajute sau s-o finanțeze… E greu de înțeles sau de imaginat o femeie care să lucreze inclusiv 20 de ore pe zi, singură”, a mai punctat Marinela Ardelean, stârnind în femeile din sală și nu numai, un curaj, un avânt, pe care-l doreau de mult.

Oamenii, partea cea mai frumoasă a vinului

Și pentru că florile reușesc adesea să nu se ofiliască dacă nu primesc apă o perioadă, datorită depozitului pe care-l descoperă chiar în interiorul lor, în frunză, la fel și femeia își găsește în ea toate resursele necesare pentru a înflori.

„Cum am ajuns să fac față? Și cum am ajuns să depășec această perioadă foarte grea pentru mine? Tot vinul m-a ajutat! Și nu doar gustul bun și din când în când câte un pahar, că face bine sănătății. Vă mai mărturisesc ceva, am terminat cea mai grea școală de somelieri din lume, probabil. Doi ani de teorie, un an de practică și ultimul l-am picat. Știți de ce? Nu reușeam să enumăr atâtea arome și atâtea senzații pe care un vin le are, până când mi-am dat seama că eu de fapt nu reușeam să-mi ascult simțurile. Eram atât de rațională încât nu-mi lăsam corpul să exprime ceea ce simte și ceea ce aude. Aveam o barieră emoțională generată de generația în care m-am născut eu, unde deseori sentimentele nu erau exprimate și copilului nu i se spunea întotdeauna „îți vreau binele, te iubesc” și erau niște blocaje emoționale. Dar cu ajutorul vinului, fiind nevoită să știu să degust, să știu să recunosc aromele, să recunosc soiuri, să recunosc vinuri și după o oarecare perioadă de învățare în a mă asculta întâi de toate, am reușit să ajung la un oarecare echilibru dat de simțuri. Noi cu cât suntem mai echilibrați, cu atât sunte mai puternici și dacă suntem puternici, suntem echilibrați. Echilibrul acesta mi-a adus tot ceea ce am reușit să construiesc, relații, oameni faini, pentru că, să știți că una dintre cele mai frumoase părți pe care vinul le are sunt chiar oamenii. În fața unui pahar cu vin își deschid sufletele, încep să-și schimbe niște energii atât de frumoase, pentru care sunt și voi fi mereu recunoascătoare”, și-a exprimat recunoștința expertul în vinuri.

„Ce consumă bărbatul, până la urmă decide femeia”

„Cum vă spuneam la început, este foarte important să conștientizăm odată ce înțelegem care ne sunt nevoile, cum putem să ne apărăm, unde să găsim răspunsuri. Uneori le găsești la ceva ce-ți aduce ție și-ți provoacă plăcere, indiferent că este vorba de o plimbare sau de întâlnire, sau un pahar cu vin sau un dialog despre despre vin, important e să încercăm să căutăm acel echilibru, fără de care, cred eu, nu putem fi nici măcar fericiți. Sunt din ce în ce mai multe femei în lumea vinului și să nu uităm că între 60-70% dintre consumatori, dintre cei care merg în magazine și cumpără vinuri sunt… femei. Așa că și ce consumă bărbatul, până la urmă decide femeia. Sunt în fața voastră și în calitate de mamă, mamă de fată. Îmi doresc să primiți și un mesaj din partea mea și anume că fiecare dintre noi, avem datoria, dar și oportunitatea de a contribui la această anihilare a misoginismului de care încă avem parte în România, prin educație, în primul rând, prin comunicare, prin dialog, prin cultură, prin răbdare și multă multă dragoste. Pentru că dacă-ți deschizi sufletul, se deschide și mintea”, a conchis Marinela Ardelean, făcându-ne să ne întrebăm dacă nu cumva este mai important să fim cu toții la fel de oameni, înainte să ne scriem în frunte „bărbat” sau „femeie” și să purtăm în buzunar atribuțiile pe care „ar trebui” să le aibă fiecare.

Ioana MĂRGINEAN