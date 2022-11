Mara Togănel, realeasă președinte al Organizației Femeilor Liberale Mureș

Distribuie

Mara Togănel, prefectul județului Mureș și prim-vicepreședinte al PNL Mureș, a fost votată joi, 17 noiembrie, în funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale (OFL) Mureș. În cadrul reuniunii Comitetului de Coordonare Județean a fost desemnat prin vot și noul Birou Politic Județean al OFL Mureș.

Președintele Organizației Femeilor Liberale, Florica Cherecheș, a transmis un mesaj ferm de încurajare și promovare a femeilor în toate domeniile de activitate.

“Noi, femeile, punem mereu suflet în ceea ce facem și găsim timp întotdeauna să ne ocupă și de propriile familii, dar să facem bine și în comunitate. Ne caracterizează acest lucru. Cred că a fi în politică înseamnă a avea vocația slujirii. Cei care intră în politică cu această dorință de a construi un bine comun sunt oameni de succes în politică și în viață, în general. Mara Togănel este un astfel de om, a dat un exemplu de putere într-un mandat de prefect dificil și a ales să rămână alături de dumneavoastră și de comunitate pentru a face bine. O femeie liberală conduce județul Mureș și a făcut-o foarte bine în această perioadă, ca prefect, când toate crizele au venit una peste alta. Femeile sunt puternice și dedicate, iar societatea trebuie să ne recunoască aceste valori“, a afirmat Florica Cherecheș.

În cadrul evenimentului, liderul PNL Mureș, Ciprian Dobre, a arătat că va susține performanța femeilor liberale din județul Mureș și va continua să fie un suporter al promovării drepturilor femeilor.

“PNL Mureș are un istoric bogat în sprijinirea femeilor pentru a avea un cuvânt de spus în comunitate. Facem și am făcut performanță cu ajutorul femeilor din organizația noastră de-a lungul timpului, iar standardul acesta va fi continuat. Bunul simț, pe care de multe ori femeile îl au mai dezvoltat decât al bărbaților, nu dă greș niciodată. Am încredere deplină în organizația OFL Mureș, am încredere deplină în femei, în general, și cred că a venit vremea în care, cel puțin la Mureș, în PNL, să aveți un cuvânt mai puternic de spus, să avem mai mulți aleși local femei, să avem femei care să ocupe funcții de consilieri județeni, parlamentari și alte demnități publice”, a spus Ciprian Dobre.

În discursul său, Mara Togănel a mulțumit echipei OFL Mureș pentru eforturile depuse în slujba comunității și a subliniat că în perioada următoare femeile liberale din județul Mureș vor aduce un suflu nou în comunitate prin proiectele și inițiativele pe care le vor promova: “Doresc să vă spun că Partidul Național Liberal Mureș ar fi un partid mult mai sărac dacă nu v-ar avea pe dumneavoastră, pe noi, cele care reprezentăm devotamentul, echilibrul și spiritul de sacrificiu. Avem colege care și-au asumat drumul administrației locale și o fac foarte bine. Avem colege care prosperă în mediul privat, care militează în ONG-uri și tinere colege care își doresc ca viitorul să le găsească aici, în mijlocul echipei liberale. Sărbătoarea Organizației Femeilor Liberale Mureș este despre fiecare femeie liberală din județul Mureș și cred că tripleta conducerii OFL formată din Mara Togănel, Felicia Pop și Theodora Benedek va completa conducerea PNL Mureș și va demonstra competență și credibilitate în fața mureșenilor.”

În funcția de prim-vicepreședinte al OFL Mureș a fost aleasă Felicia Pop, fost prefect al județului Mureș, care a transmis un mesaj pentru unitate și promovarea valorilor: “Traversăm cu toții o perioadă grea, plină de crize, epidemii, război, perioadă pe care trebuie să o depășim împreună, iar acest lucru este posibil doar prin implicarea tuturor și prin promovarea valorilor și a proiectelor care să susțină economia, sănătatea, învățământul, cultura, elemente care definesc o societate. Acesta este motivul pentru care suntem cu toții astăzi aici, împreună cu celelalte structuri ale Partidului Național Liberal Mureș, femeile liberale având un rol important în implementarea strategiei PNL”.

La rândul său, președintele OFL Târgu Mureș, Theodora Benedek, a fost aleasă în funcția de prim-vicepreședinte OFL Mureș, prilej cu care a declarat: “Împreună suntem puternice și reușim să definim rolul femeii în societate prin implicarea noastră în proiectele dedicate comunității. Avem putere, determinare și suntem îndrăznețe, iar aceste calități completează foarte bine valorile PNL Mureș. Sunt convinsă că vom realiza tot ceea ce ne propunem, iar echipa care pornește astăzi la drum va fi una apreciată de către mureșeni”.

(Redacția)