Sala Europa a Hotelului Grand din Târgu Mureș a găzduit în perioada 17- 18 noiembrie, Ședința lunară a comitetului director al Federației Transportatorilor Urbani și Suburbani și Metropolitani de Călători.

La întâlnirea de vineri, 18 noiembrie au participat primarul Municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, viceprimar al Municipiului Târgu Mureș, Portik Vilmos László, vicepreședintele Consiliului Județean Kovács Mihály Levente. În Dezbaterea pe tema Plafonarea prețului la energie electrică pentru operatorii din transportul public au răspuns invitației Antal Lóránt, senator, președintele Comisiei pentru Energie din Senat, Constantin Ștefan, secretar de stat în Ministerul Energiei și Nagy-Bege Zoltán, vicepreședinte ANRE.

În deschiderea evenimentului, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán a subliniat faptul că, în ultimii doi ani s-a investit multă energie în modernizarea transportului public motiv pentru care, încet-încet, vom lăsa în urmă secolul XX și în acest domeniu. Chiar dacă mai este loc de îmbunătățiri, sunt făcuți deja primii pași.

„Scopul nostru este de a oferi un serviciu de calitate pentru locuitorii din Târgu Mureș dar și pentru vizitatori, care să fie adaptat secolului XX. Sper că nu va fi prea departe momentul în care toți cei care vin aici vor pleca acasă vorbind despre transportul nostru public ca despre un exemplu poziitiv. Nu ne-am gândit doar la confortul călătorilor atunci când ne-am angajat în modernizarea transportului public. Târgu Mureș este inima Transilvaniei, spunem noi, datorită poziției sale geografice, dar este și o inimă cu o rețea foarte îngustă, cu alte cuvinte, dezvoltarea rețelei rutiere a orașului se confruntă cu constrângeri obiective”, a menționat edilul orașului. În continuare, Soós Zoltán a vorbit despre îmbunătățirea transportului public în zona metropolitană, inclusiv în comunele din apropierea orașului, refacerea întregului sistem de gestionare a traficului, orarul, stațiile de autobuz și introducerea sistemului de emitere a biletelor digitale.

„Dar în această mare transformare, în revoluția transportului public târgumureșean, am învățat o lecție foarte importantă:transportul public nu se rezumă doar la tehnologie, ci este nevoie și de o echipă dedicată și profesionistă” a concluzionat primarul orașului.

Puțină lumină în tema energiei electrice

Până în luna septembrie 2022, prețul plafonat la energie electrică era maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022; maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul a adoptat vineri, 11 noiembrie, o nouă ordonanță de urgență în energie, prin care a introdus un preț plafonat la energie electrică de 1,3 lei/kWh, valabil atât pentru marii consumatori, cât și pentru oamenii care consumă peste 255 kWh.

Clienții care, în anul 2021, au avut un consum mediu lunar de energie electrică de sub 100 kWh, vor plăti în continuare prețul plafonat de acum, 68 de bani/kWh. Nu se schimbă pactic nimic pentru ei.

Cienții care, în anul 2021, au avut un consum mediu lunar de energie electrică cuprins între 100 și 255 kWh, vor plăti în continuare prețul plafonat de acum, 80 de bani/kWh. Nici pentru ei nu se schimbă nimic.

Clienții care au avut, în 2021, un consum mediu lunar de peste 300 kWh nu aveau parte până acum de o plafonare a prețului. Potrivit declarațiilor publice, ei vor plăti un preț plafonat de 1,3 lei/kWh pentru toată cantitatea de energie consumată.

Toate IMM-urile și companiile din industria alimentară vor plăti în continuare prețul plafonat de 1 leu/kWh, nu se schimbă nimic pentru această categorie de consumatori. Din declarațiile publice, vor plăti acest preț și instituțiile publice și, posibil, companiile de transport și cele de apă. Celelalte companii, care nu aveau până acum niciun plafon de preț, vor plăti prețul plafonat de 1,3 lei/kWh pentru tot consumul de energie. că aceste prețuri plafonate sunt cele finale, cu tarife de rețea și taxe. Aceste prețuri sunt finale maximale, și, dacă clienții au parte de prețuri mai mici în contracte decât aceste plafoane, le vor plăti pe primele

Despre ofertele umflate

Vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, a explicat de ce furnizorii de energie electrică trimit consumatorilor oferte cu preţuri de 12 sau de 20 de ori mai mari la curent şi gaze şi ce putem face în aceste situații. Un articol în Ordonanţa 27 asigură plafonarea prețurilor pentru o mare parte din consumatori, acești consumatori cărora li se aplică plafonarea, vor primi la 68 de bani, la 80 de bani sau la 1 leu energia electrică.

Sunt două motive pentru care vedem aceste prețuri ireale, respectiv, nici un furnizor nu-și dorește să câștige încrederea sau semnătura vreunui consumator. Al doilea motiv, dacă urmărim ce tranzacții au fost din septembrie încoace pe piețele angro de energie electrică pe platforma OPCOM, vedem foarte puține tranzacții și volumele au fost foarte mici. Deci niciun furnizor în România în acest moment nu are achiziție de energie electrică pe termen lung.

“ Chiar dacă par aceste oferte șocant de mari, chiar dacă semnăm un contract la un asemenea preț, acest preț nu se va aplica niciodată. Toți furnizorii încearcă să-și conserve portofoliul de clienți și să supraviețuiască în această perioadă destul de grea pentru ei”, a menționat Zoltan Nagy-Bege.

Criza energetică va accentua preocuparea şi investiţiile în eficienţă energetică, iar preţul mare va determina consumatorii să se gândească la măsuri de eficienţă energetică.

Viitorul este electrificarea

Senatorul Antal Lóránt, președintele Comisiei pentru Energie din Senat, a subliniat faptul că Ordonanța 119 a creat câteva excepții, unde intră și transportatorii publici. „În Senat noi am reușit să modificăm proiectul de aprobare unde și transportul public este inclus la capitolul de plafonare la 1 leu/kw, am introdus și companiile de utilitate și acele companii în care acționarii majoritari sunt CJ urile sau UAT urile care au în portofoliu bazine de înot, săli de sport. În proporție de 90% varianta finală votată în Senat va fi pusă pe ordinea de zi la Camera deputaților”. În finalul discuției, senatorul Antal Lóránt a asigurat participanții că viitorul este electrificarea, indiferent că vorbim de China, Europa, de SUA. Anual, global, necesitatea de consum a energiei electrice este în jur de 2,4%, ceea ce reprezintă o cantitate imensă și ceea ce înseamnă că este nevoie și de capacități noi de producerea energiei electrice, iar România are potențial și perspectivele pot fi pozitive.