QATAR 2022 – La drum cu peste 800 de competitori

Ne mai despart doar câteva ore de la debutul celei mai importante competiții a sportului rege, Campionatul Mondial de Fotbal, a 22-a ediție în anul de grație 2022. Un mondial insolit, și nu numai din cauza faptului că va fi primul World Cup ce se va desfășura într-o țară arabă, de altfel doar a treia ediție ce nu se desfășoară într-o țară europeană sau de pe continentul american. Insolitul situației vine de la perioada de desfășurare a competiției, fiind prima ediție care se desfășoară în iarna europeană, sau dacă doriți, în iarna emisferei nordice. Vom putea constata pe pielea noastră cum e să urmărești ”un mondial în plină iarnă”, o experiență pe care suporterii sud-americani au gustat-o de nu mai puțin de 21 de ori, adică mereu până acum. Tot în zona insolitului aș trece faptul că va fi primul campionat mondial de fotbal la care numărul jucătorilor participanți trece de 800. Asta ca urmare a unei decizii relativ recente a FIFA, care extinde numărul jucătorilor din loturile naționalelor participante la un maxim de 26.

În febra pregătirilor a trecut oarecum neobservat un moment din etapele premergătoare deschiderii marelui bal, un moment care ne oferă un prim rezultat concret al ediției. Echipele participante au fost obligate să comunice până pe data de 14 noiembrie, loturile de minim 23 maxim 26 de jucători cu care vor participa la competiție, din care obligatoriu, fiecare lot, va trebui să aibă 3 portari. Listele se regăsesc pe site-ul FIFA. Mi-am permis să răscolesc și să analizez listele fotbaliștilor participanți la mondial și să fac puțină statistică.

Înainte de a trage niște concluzii statistice haideți să ne amintim de echipele participante. Europa trimite 13 naționale la mondialul de iarnă: Anglia, Spania, Germania, Franța, Belgia, Țările de Jos (Olanda), Portugalia, Elveția, Danemarca, Croația, Țara Galilor, Polonia și Serbia. Să remarcăm la prima vedere lipsa surprinzătoare a Italiei, actuala campioană a Europei, o putere în fotbalul european, chiar și în lipsă, după cum vedea în statisticile următoare. Africa și Asia vin cu câte 5 reprezentante: Tunisia, Maroc, Camerun, Ghana și Senegal, respectiv Arabia Saudită, Coreea de Sud, Japonia, Iran și țara gazdă Qatar. Cu câte 4 echipe participă America de Sud – Brazilia, Argentina, Ecuador și Uruguay, precum și America Centrală, America de Nord și Caraibele, faimoasa Confederație CONCACAF, cu SUA, Mexic, Costa Rica și Canada. Va fi prezentă și reprezentanta Oceaniei – Australia, care s-a calificat în urma unui meci de baraj câștigat la penaltyuri, cu echipa de pe locul 5 din turneul sud american, Peru.

Primele observații asupra loturilor prezentate de țările participante:

Cele 32 de echipe participante au înscris 831 de jucători în competiția mondialului qatarez (32 x 26 ar fi dat 832 de fotbaliști, dar Iranul a înscris doar 25 de jucători pe lista FIFA);

Cei 831 de fotbaliști care au onoarea de a reprezenta țările lor la cea mai mare competiție a fotbalului mondial, provin de la 295 de cluburi din 44 de țări;

Chiar dacă la nivelul echipelor naționale forțele sunt mult mai echilibrate decât în urmă cu 30-40 de ani, constatăm că la nivelul echipelor de club, regina fotbalului mondial rămâne Europa;

Din cei 831 de fotbaliști care apar pe listele FIFA ale mondialului din Qatar 2022, 605 adică 72,80% sunt legitimați la cluburi europene, mai mari sau mai mici.;

Aproape 3 din fiecare 4 jucători prezenți la mondial vin ”de la lucru” din Europa, chiar dacă 19 din cel 32 de naționale prezente la acest turneu final vin de pe alte continente;

O analiză detaliată a situației de pe celelalte continente voi face la sfârșitul articolului.

Să aruncăm o privire la cluburile care ”trimit” cei mai mulți jucători la mondial. Deloc surprinzător clasamentul este dominat de marile puteri europene. Care sunt cluburile care trimit măcar un ”unsprezece” în Quatar? (Aici am făcut o excepție și am extins analiza și la echipele care au cel puțin 10 jucători convocați la mondial). Pe primul loc e Bayern Munchen (cu 17 jucători din care 7 la naționala proprie), urmează Barcelona (16-7), Manchester City (16-5), Real Madrid (13-2), Chelsea (12-3), Ajax (11-7), Borussia Dortmund (11-5), Atletico Madrid (11-3), Tottenham (11-2), PSG (11-1), Juventus (11-0), Arsenal (10-3), Sevilla (10-0). Între acestea se ”rătăcesc” cluburile șeicilor din golf, ajutate la acest criteriu și de faptul că țările lor au alcătuit naționale exclusiv din jucători autohtoni, Al Sadd din Quatar (15-13) și Al Hilal din Arabia Saudită (12-12).

Parcurgând aceste detalii, cred că se impun 4 observații:

PSG, azi clubul fanion al Franței, are 11 oameni convocați la mondial dar numai 1 pentru Franța (e drept, vorbim de principala vedetă a Franței – Kylian Mbappe); Sevilla trimite 10 jucători convocați în Qatar dar niciunul pentru Spania; După locul 16, ultimul care trimite cel puțin 10 jucători la mondial, vom găsi, în ordine: Brighton (ENG), Leipzig (GER), Rennes (FRA), Milan (ITA), Al Duhail (QAT), AL Nasr (KSA), Brugge (BEL), Inter (ITA), Leicester (ENG), Liverpool (ENG), Monaco (FRA), Brentford (ENG), Montreal (CAN); Herediano (CRC), ca să ne limităm la un top 30; Surprinzător, lipsește din fruntea clasamentului Liverpool, pe care îl vom găsi abia pe locurile 20-26 după numărul de jucători convocați la mondial, respectiv 7 cu 2 convocați pentru Anglia, la egalitate cu Milan, Inter, Brugge și Leicester, depășită de nume ”mai mici” ale fotbalului european precum Brighton, Leipzig și Rennes. În ciuda lipsei squadrei azzura, observăm că echipele italiene reprezentative sunt în top (Juventus, Milan, Inter, Fiorentina).

Clasamentul Cluburilor după nr. de jucători convocați la mondial Primele 16 locuri Nr. Nume club JCM* JCM-EN** 1 FC Bayern München (GER) 17 7 2 FC Barcelona (ESP) 16 7 3 Manchester City FC (ENG) 16 5 4 Al Sadd SC (QAT) 15 13 5 Manchester United FC (ENG) 14 3 6 Real Madrid CF (ESP) 13 2 7 Al Hilal SFC (KSA) 12 12 8 Chelsea FC (ENG) 12 3 9 AFC Ajax (NED) 11 7 10 Borussia Dortmund (GER) 11 5 11 CA Atlético Madrid (ESP) 11 3 14 Tottenham Hotspur FC (ENG) 11 2 13 Paris Saint-Germain FC (FRA) 11 1 12 Juventus FC (ITA) 11 0 15 Arsenal FC (ENG) 10 3 16 Sevilla FC (ESP) 10 0 JCM* – nr. jucători convocați la mondial, JCM-EN** – nr. jucători convocați la mondial pentru echipa națională

Un rezultat efectiv spectaculos găsim din analiza țărilor din care provin cluburile la care sunt legitimați fotbaliștii din loturile mondialului. Acest clasament ne arată încă o dată, dacă mai era necesar, că cel mai puternic campionat din lume este Premier League. 158 de jucători din totalul de 831 (adică peste 19%, respectiv aproape unul din cinci) provin din campionatele Angliei, de la 37 de cluburi de fotbal. Să facem câteva precizări:

Toate cel 20 de echipe din Premier League au cel puțin 2 jucători convocați la mondial;

13 echipe din Championship (liga secundă engleză) vor avea jucători Quatar;

2 echipe din League One (echivalentul Ligii a 3-a), Watford și MK Dons trimit jucători la mondial;

Nota Bene , 2 echipe din League TWO (echivalentul Ligii a 4-a), Wimbledon și Swindon Town, au câte un jucător convocat de Țara Galilor pentru mondial, Chris Gunther respectiv Jonny Williams;

, 2 echipe din League TWO (echivalentul Ligii a 4-a), Wimbledon și Swindon Town, au câte un jucător convocat de Țara Galilor pentru mondial, Chris Gunther respectiv Jonny Williams; Anglia este singura națională din fotbalul mare care a trimis la acest mondial un lot de 26 de jucători selecționat exclusiv din fotbalul intern.

În acest clasament pe țări Anglia este urmată, la mare distanță, de Spania, Germania, Italia și Franța.

Spania trimite în Quatar 86 de jucători de la 21 de cluburi din La Liga și Secunda (3 cluburi sunt din Secunda), iar din La Liga singurele echipe care nu au jucători convocați la mondial sunt Elche și Girona.

Germania este prezentă cu 81 de jucători convocați de la 21 de cluburi. Toate cel 18 echipe din Bundesliga vor avea fotbaliști la mondial, plus alte 3 echipe din Bundesliga 2.

Italia dă mondialului 70 de jucători, convocați din 20 de cluburi italiene. Am mai amintit de puterea fotbalului italian, exercitată în lipsă, singurele echipe de serie A care nu au jucători la mondial fiind Monza, Empoli și Lecce, dar sunt suplinite de 3 echipe de serie B care au jucători convocați din loturile lor.

Pe locul 5 e Franța cu 58 de jucători convocați de la 21 de cluburi. Singura echipă din Ligue 1 care nu va avea jucători la mondial este Ajaccio.

Constatăm, fără nici o surpriză, că acest clasament este dominat de cele 5 campionate puternice ale Europei, într-o ierarhie pe care aș numi-o realistă. Ce putem spune despre restul clasamentului:

Urmează, pe locurile 6-7, două țări din lumea arabă, noul tărâm al făgăduinței din fotbalului contemporan, Arabia Saudită (35-10), Quatar (33-8);

Pe locul 8 vom găsi, oarecum surprinzător, SUA (26-18). Nici nu știam că sunt 18 echipe de primă ligă în SUA. De fapt sunt 28 de echipe în liga nord-americană, formată împreună cu Canada, împărțite în 2 conferințe, după modelul preluat din baschet și hochei.

Pe locurile 9, 11 și 12 urmează 3 țări europene cu campionate destul de puternice, dar care, au naționalele peste nivelul campionatelor interne – Belgia (24-12), Portugalia (19-5) și Țările de Jos (Olanda) (19-4). Între ele intercalat Mexicul pe 10 cu 23 de jucători din 9 cluburi.

Aș semnala mai departe 3 campionate europene care trimit jucători măcar de un lot de 11 la mondial, fără ca echipa lor națională să fie prezentă în Qatar. Turcia locul 13 (19-9), Scoția locul 16 (13-7) și Grecia locul 17 (13-6). Cu aceste scoruri ele depășesc campionatele multor țări participante la turneul final, cum ar fi Canada, Japonia, Iran, Elveția, Danemarca, Tunisia, Australia, Brazilia, Croația, Argentina, Țara Galilor, Ecuador, Polonia, Maroc, Serbia, Uruguay, Camerun, Ghana, Senegal.

Remarcăm prezența discretă a campionatelor superputerilor sud-americane. Brazilia, locul 25 cu doar 7 jucători din campionatul intern (4 cluburi) și Argentina locul 27 cu 6 jucători din campionat (5 cluburi).

La coada clasamentului, dintre țările participante la mondial, campionatele interne cele mai sărăcăcios reprezentate în Quatar sunt campionatul Poloniei – 4 jucători la mondial, și cele din Maroc și Serbia cu câte 3 fotbaliști;

Amintim la acest criteriu contraperformanța Senegalului, care nu are nici un jucător selectat din campionatul intern, nici pentru naționala lor și nici pentru o altă națională prezentă la mondial;

Din Europa, în afara țărilor participante și a celor 3 campionate bine reprezentate, amintite mai sus, mai trimit jucători la marele eveniment doar alte 4 țări. Austria – 4 jucători, Cipru și Rusia câte 2, și Ungaria – 1. Vecinii noștri se pot mândri cu mijlocașul tunisian Aissa Laidouni de la Ferencvaros.

Clasament pe țări după numărul jucătorilor convocați la mondial Nr. crt Numele țării Indicativ FIFA Nr. jucători convocați Nr. * cluburi 1 Anglia ENG 158 37 2 Spania ESP 86 21 3 Germania GER 81 21 4 Italia ITA 70 20 5 Franța FRA 58 21 6 Arabia Saudită KSA 35 10 7 Quatar QAT 33 8 8 SUA USA 26 18 9 Belgia BEL 24 12 10 Mexic MEX 23 9 11 Turcia TUR 19 9 12 Portugalia POR 19 5 13 Țările de Jos (Olanda) NED 19 4 14 Costa Rica CRC 16 7 15 Korea KOR 14 6 16 Scoția SCO 13 7 17 Grecia GRE 13 6 18 Japonia JPN 10 9 19 Canada CAN 10 3 20 Elveția SUI 9 5 21 Iran IRN 9 4 22 Tunisia TUN 8 5 23 Danemarca DEN 8 4 24 Australia AUS 7 4 25 Brazilia BRA 7 4 26 Croația CRO 7 3 27 Argentina ARG 6 5 28 Țara Galilor WAL 5 2 29 Ecuador ECU 4 4 30 Polonia POL 4 3 31 Austria AUT 4 1 32 Maroc MAR 3 1 33 Serbia SRB 3 1 34 Uruguay URU 3 1 35 China CHN 2 2 36 Camerun CMR 2 2 37 Cipru CYP 2 2 38 Egipt EGY 2 2 39 Ghana GHA 2 2 40 Rusia RUS 2 2 41 Kuwait KUW 2 1 42 Columbia COL 1 1 43 Ungaria HUN 1 1 44 Emiratele Arabe UAE 1 1 45 Senegal SEN 0 0

*Nr. cluburi – numărul cluburilor care furnizează jucătorii convocați din campionatele țării respective

O altă perspectivă cel puțin la fel de interesantă este componența loturilor participante la mondial din perspectiva numărului de jucători furnizați de campionatul intern, respectiv ”stranieri” culeși de afară.

Avem trei naționale ”pure”, amintite deja în treacăt, Anglia, Arabia Saudită și Qatar. Toți cei 26 de jucători trimiși la mondial vin din competiția internă a țărilor respective;

Pe locurile 4 și 5 se clasează Germania și Spania cu 20 de jucători interni (77%), respectiv 18 (69%);

Urmează pe locurile 6-8 trei naționale non-europene Costa Rica – 16 jucători (62%), Mexic – 16 jucători (62%) și Coreea de Sud – 14 jucători (54%);

Nu există nici o echipă care să aibă un echilibru perfect 13-13, între jucătorii interni și ”stranieri”;

Echipele cele mai apropiate de acest echilibru sunt Coreea de Sud (mai sus amintită), și Țările de Jos (Olanda) de pe locul 9 cu 12 jucători din campionatul intern (46%) și 14 expați (cred că acest echilibru aproape perfect al Olandei spune multe despre organizarea și valoarea fotbalului de acolo);

Sunt nu mai puțin de 12 naționale participante la turneul final care au doar 4 sau mai puțin de 4 jucători convocați din competițiile interne; Ecuador și Țara Galilor cu câte 4 jucători selecționați, Brazilia, Maroc, Polonia și Uruguay cu câte 3 jucători convocați, Camerun, Danemarca și Ghana cu câte 2 jucători, Argentina și Serbia câte 1 jucător, și zero în dreptul Senegalului.

Din cei 831 de jucători prezenți la mondial 281, adică 33,81% evoluează în campionate interne, și 550, adică 66, 19% evoluează în campionate din străinătate. Un raport de 1 la 2 aproape perfect.

Nr. crt. Echipa Lot de jucători Total Camp. intern Stranieri Nr. % Nr. % 1 Anglia 26 26 100,00% 0 0,00% 2 Quatar 26 26 100,00% 0 0,00% 3 Arabia Saudită 26 26 100,00% 0 0,00% 4 Germania 26 20 76,92% 6 23,08% 5 Spania 26 18 69,23% 8 30,77% 6 Costa Rica 26 16 61,54% 10 38,46% 7 Mexic 26 16 61,54% 10 38,46% 8 Korea 26 14 53,85% 12 46,15% 9 Țările de Jos (Olanda) 26 12 46,15% 14 53,85% 10 Canada 26 10 38,46% 16 61,54% 11 Iran 25 9 36,00% 16 64,00% 12 SUA 26 9 34,62% 17 65,38% 13 Tunisia 26 8 30,77% 18 69,23% 14 Australia 26 7 26,92% 19 73,08% 15 Japonia 26 7 26,92% 19 73,08% 16 Portugalia 26 7 26,92% 19 73,08% 17 Croația 26 6 23,08% 20 76,92% 18 Franța 26 6 23,08% 20 76,92% 19 Belgia 26 5 19,23% 21 80,77% 20 Elveția 26 5 19,23% 21 80,77% 21 Ecuador 26 4 15,38% 22 84,62% 22 Țara Galilor 26 4 15,38% 22 84,62% 23 Brazilia 26 3 11,54% 23 88,46% 24 Maroc 26 3 11,54% 23 88,46% 25 Polonia 26 3 11,54% 23 88,46% 26 Uruguay 26 3 11,54% 23 88,46% 27 Camerun 26 2 7,69% 24 92,31% 28 Danemarca 26 2 7,69% 24 92,31% 29 Ghana 26 2 7,69% 24 92,31% 30 Argentina 26 1 3,85% 25 96,15% 31 Serbia 26 1 3,85% 25 96,15% 32 Senegal 26 0 0,00% 26 100,00% 831 281 33,81% 550 66,19%

Am amintit pe la început de o analiză la nivel de continent a campionatelor care furnizează jucători pentru mondialul de iarnă. Într-o situație perfectă sau ideală, fiecare continent ar fi trimis la mondial, din surse proprii, adică din campionate interne, atâția jucători cât reprezintă loturile echipelor calificate din zona respectivă. Spre exemplu, pentru America de Sud am avea 104 locuri (adică 4 echipe x 26 de locuri), sau 130 locuri pentru Africa (adică 5 x 26). În realitate lucrurile stau cu totul altfel, și față de numărul de locuri ideal care ”s-ar cuveni”, conform calculelor de mai sus, avem rezultatele conform tabelului de mai jos. În mod ideal, Europa ar trebui să furnizeze doar 338 de jucători, Africa 130, ș.a.m.d., Oceania 26. Faptic, numărul de jucători participanți la mondial, legitimați pe continente/confederații este cel din coloana F a tabelului de mai jos. Europa are 605, iar Africa doar 17. Adică de la un procent 40,67% din totalul jucătorilor înscriși în competiție, care ar fi o cota scriptică ideală a Europei, noi am ajuns la 72,80%, ”realizând” o depășire de 179%, rezultat trecut în coloana H a tabelului și denumit de mine Cotă realizată. Analizând rezultatele vom observa că nici o confederație, cu excepția Europei, nu și-a realizat ceea ce eu am numit cota scriptică ideală, și de aceea, în cazul lor, rezultatele din coloana H sunt subunitare, adică sub 100%. Sesizăm totuși că 2 confederații se apropie de procentul de 100%. Asia realizează peste 82%, CONCACAF-ul peste 72%, în timp ce Africa are doar 13% și America de Sud puțin peste 20%. De ce avem aceste rezultate? Din punctul meu răspunsul este simplu și este strict legat de situația economică și de nivelul de dezvoltare al țărilor respective. Întâmplător sau nu, țările asiatice calificate la mondial sunt chiar țări foarte bogate, care investesc masiv în fotbal, în primul rând în campionatele interne. Vorbim aici de Arabia Saudită, Qatar, Coreea de Sud și Japonia, țări care și-au făcut campionatele interne destul de atractive și iată trimit la mondial un număr semnificativ de jucători din aceste campionate. Oarecum similar se întâmplă în zona CONCACAF, de unde vin la mondial SUA și Canada. Evident că nu putem compara aceste țări și condițiile oferite de campionatele lor cu Senegal, Camerun, Ghana, Maroc și Tunisia, reprezentantele Africii la mondial. Și nici cu Brazilia, Argentina, Uruguay, Ecuador, oricât i-am iubi noi pe frații noștri latini.

Continent / Confederație Echipe partici-pante Total loturi FIFA/ continent Nr. total partici-panți % ideal/ lot continent Jucători convocați legitimați/ continent % real/ lot continent Cotă realizată A B C D E F G H Europa 13 338 831 40,67% 605 72,80% 178,99% Africa 5 130 831 15,64% 17 2,05% 13,08% Asia 5 129 831 15,52% 106 12,76% 82,17% America de Sud 4 104 831 12,52% 21 2,53% 20,19% CONCACAF 4 104 831 12,52% 75 9,03% 72,12% Oceania 1 26 831 3,13% 7 0,84% 26,92% 32 831 831 100,00% 831 100,00%

În încheiere aș spune câte ceva și despre România, care va privi mondialul din confortul căminului propriu. Fără emoții. Am observat că nu avem nici măcar un jucător din campionatul intern care să facă parte din masa mare de fotbaliști de la acest mondial. Nu e bine deloc, dar nu e cazul să disperăm. Nici vecinii noștri nu stau mai bine. Cu excepția tunisianului rătăcit la Budapesta și a vecinilor ex-iugoslavi calificați la mondial (Croația și Serbia) nimeni de pe la noi nu prea trimite jucători la mondial de prin campionatele noastre. Nici Bulgaria, nici Slovenia, nici Muntenegru, nici Macedonia de Nord (care ne-a eliminat pe noi și pe urmă a eliminat și Italia, dar a pierdut ultimul baraj cu Portugalia), nici Cehia, nici Slovacia, nici Ucraina. Vom fi totuși reprezentați la nivel de arbitri, iar pe ardeleanul nostru Istvan Kovacs îl vom vedea duminică seară, chiar în meciul de deschidere al mondialului, el fiind desemnat al 4-lea oficial, în jargon fotbalistic arbitru de rezervă.

Sper ca acest mondial să aducă spectacolul pe care fotbalul îl merită. Pentru bucuria jocului, a jucătorilor și a suporterilor.

Dinu SOCOTAR