Mureș: Peste 900 de candidați înscriși la examenul de Rezidențiat, la UMFST

Peste 900 de candidaţi s-au înscris la examenul de Rezidenţiat la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, aproape 500 optând pentru domeniul medicină, a declarat, duminică, rectorul universităţii, profesor doctor Leonard Azamfirei.

„A început examenul de Rezidenţiat. În Centrul universitar din Târgu Mureş s-au înscris 905 candidaţi: 490 la domeniul Medicină, 197 la domeniul Medicină dentară şi 218 la domeniul Farmacie (…) Din fericire, nu am avut niciun candidat care să aibă simptomatologie respiratorie, astfel încât toţi candidaţii susţin concursul în sălile care au fost pregătite în acest sens. Am avut 13 absenţi în această dimineaţă şi credem că, după ora 14.00, când se va încheia perioada propriu-zisă de concurs, vom intra în faza a doua de corectare a testelor şi vom avea în această seară şi primele rezultate. Concursul este organizat după formatul standard pentru care absolvenţii s-au pregătit. De altfel, la nivelul universităţii de un an implementăm inclusiv pregătirea din perioada de formare înainte de absolvire, în anii IV, V şi VI, cu întrebări de tip rezidenţiat, cu noua tematică de rezidenţiat pe care o avem, astfel încât formatul întrebării nu e surpriză pentru candidaţi”, a declarat presei dr. Leonard Azamfirei.

Rectorul UMFST a precizat că la centrul de examen din Târgu Mureş nu au venit doar absolvenţi ai universităţii mureşene, ci şi absolvenţi din centrele universitare limitrofe, cum ar fi Sibiu şi Braşov.

(www.agerpres.ro)