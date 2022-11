Soós Zoltán, inițiativă în Consiliul Local: înființarea Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș

Distribuie

Aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș sunt invitați să decidă joi, 24 noiembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobării modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 296 din 28 iulie 2022 privind reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale (SPUM) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură, de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții.

”În conformitate cu prevederile articolului 7, punctul 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, supunem aprobării Consiliului Local, în regim de urgență privind reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură, de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții. Luând în considerare predarea pe locații a patrimoniului și materialelor din cadrul SPUM către alte compartimente din cadrul UAT Târgu Mureș, se impune cu celeriate aprobarea în regim de urgență a anexelor actualizate pentru a nu bloca buna funcționare a Serviciului și pentru a definitiva procesul de reorganizare al Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș. Ca urmare, supunem aprobării, în regim de urgență, reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură, de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții”, se menționează în Referatul de urgență aferent proiectului de hotărâre, document întocmit de către Váry Florentin Maria, directorul SPUM.

Ce prevede proiectul

Proiectul a fost inițiat de către Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, și are următoarea formă:

”Articolul 1 – Se aprobă modificarea articolului 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 28 iulie 2022, care va avea următorul conținut: ”Se aprobă darea în administrare a patrimoniului necesar începerii activității și care se preia de către Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș, conform Anexei 9 – actualizată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se vor prelua contractele aflate în derulare pentru obiectivele Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș (utilități, produse, servicii, lucrări, închirieri, concesionări, asocieri etc.)”.

Articolul 2 – Se aprobă modificarea articolului 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 28 iulie 2022, care va avea următorul conținut: ”Se aprobă darea în administrare a patrimoniului către Administrarea Domeniului Public, aferente Cimitirului Municipal Livezeni, Cimitirului Municipal Sîngeorgiu de Mureș, Cimitirul Municipal Remetea, Cimitirul Municipal Central, Cimitirul Eroilor Sovietici, Vespasiane și care se predau, conform Anexei 5 – actualizată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe bază de proces verbal de predare-primire. Se vor prelua contractele aflate in derulare pentru obiectivele aflate in administrarea Domeniului Public (utilități, produse, servicii, lucrări etc.)”.

Articolul 3 – Se aprobă modificarea articolului 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 28 iulie 2022 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă darea în administrare a patrimoniului către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, aferente Academiei de Sport, Parcului Municipal și Stadionului și care se predau, conform Anexei 6 – actualizată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe bază de proces verbal de predare-primire. Se vor prelua contractele aflate in derulare pentru obiectivele aflate in administrarea Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș (utilități, produse, servicii, lucrări etc.)”.

Articolul 4 – Se introduce un nou articol care va avea următorul conținut: ”Se aprobă darea în administrare a patrimoniului către Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești, aferente Platoului Cornești și care se predau, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe bază de proces verbal de predare-primire.”

Articolul 5 – Se introduce un nou articol care va avea următorul conținut: ”Se aprobă trecerea aplicației soft în gestiunea Direcției Fiscale Locale, care se predau, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe bază de proces verbal de predare-primire.”

Articolul 6 – Se introduce un nou articol care va avea următorul conținut: ”Se aprobă darea în administrare a patrimoniului către SC Locativ SA, aferente Casei de Oaspeți și care se predau, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe bază de proces verbal de predare-primire. Se vor prelua contractele aflate in derulare pentru obiectivele aflate în administrarea SC Locativ SA (utilități, produse, servicii, lucrări etc.)”

Articolul 7 – În conformitate cu prevederile articolului 19, alineatul 1, litera e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi articolului 3, alineatul 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Articolul 8 – Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Municipiului Târgu Mureș, Direcției economice, Serviciului Public de Utilități Municipale, Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică, Administrației Domeniului Public, Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, Administrației Grădinii Zoologice și Platoului Cornești, SC Locativ SA, Direcției Fiscale Locale.”

