Pe urmele antrenorului, în lotul național de tenis

După câțiva ani în care jucătoarele românce ne-au încântat prin joc și rezultate, tenisul de câmp din România pare în regres. La masculin lucrurile stau mult mai rău în ceea ce-i privește pe jucătorii din țara noastră. Cel mai bine clasat în circuitul profesionist este Nicholas David Ionel, aflat pe locul 234. Pe jucătorul în vârstă de 20 de ani l-am văzut jucând la Târgu Mureș în vara anului 2019 și se anunța ca o mare speranță la vârsta junioratului. Se pare că progresul este mult mai lent pentru jucătorii din România. În această perioadă poate fi invocată și pandemia, perioada în care nu s-au putut disputa turnee, dar la noi cauzele au o cu totul altă profunzime. Pentru a progresa, pe lângă talent și multă muncă, pentru a ajunge la performanță un jucător are nevoie de un suport financiar considerabil, chiar și în cazul celor ajunși „sub aripa” federației de specialitate. La Târgu Mureș au fost câțiva jucători care au ajuns în topul național în anii trecuți, promiteau, dar au ajuns din acest motiv să se „stingă” pe când au trecut de vârsta junioratului. Aici îi putem aminti pe Cristian Moldovan, George Botezan sau Doru Borșan. Este adevărat, în cazul primului s-a ajuns chiar la retragere și din cauze medicale.

Retras din teren, succese lângă

Cristi Moldovan a făcut parte din loturile de juniori ale României la toate categoriile, fiind clasat pe primul loc în ierarhia națională la 14 și 16 ani. În urma unei accidentări, la 18 ani și jumătate s-a văzut nevoit să renunțe la cariera de jucător. După mai bine de 10 ani petrecuți pe terenul de tenis ca jucător, abia trecut de vârsta junioratului, Cristian Moldovan s-a dedicat antrenoratului.

În noua sa calitate, o primă reușită poate fi considerată selecția unui elev de-al său în lotul național al României. Este vorba despre Darius Rațiu, în vârstă de 10 ani. Acest real succes a fost obținut în urma selecției organizate recent la București de către Federația Română de Tenis și este cu atât mai valoros cu cât a fost obținut la categoria 12 ani. La acțiune au participat primii 16 jucători ai categoriei din țară, fiind selecționați 3 dintre aceștia. Se remarcase în cursul anului prin prezența în fazele superioare în mai multe turnee, la Bacău, Târgu Jiu, Brașov, București, Zalău, Bistrița, Palma de Mallorca. Deoarece în orașul lui nu avea coechipieri pe măsură, la Campionatele Naționale a participat pentru clubul bucureștean Altius Tenis Club, unde este legitimat în prezent.

Elev la Gimnaziul „Romulus Guga”, Darius Rațiu își urmează antrenorul, intră astfel în istorie cu speranța să-l depășească în ceea ce privește cariera sportivă. Avându-i în spate pe părinți ca principali susținători, Darius se pregătește temeinic, se antrenează zilnic două ore, plus una de pregătire fizică, fără a neglija școala, unde are de asemenea rezultate foarte bune. Ca obiectiv pentru următorul an, o creștere progresivă în joc și rezultate cât mai bune la turneele internaționale din circuitul Tennis Europe. „Momentan nu ne-am făcut planuri de turnee pentru următoarea perioadă. Ce știu sigur este că pentru Darius urmează o perioadă de pregătire intensă de 2-3 luni, în care se evită turneele, iar noul sezon îl vom începe cu forțe noi”, ne spune Cristian Moldovan.