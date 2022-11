Ce iPhone 14 să cumpăr?

Distribuie

Apple și-a schimbat ușor strategia pentru iPhone în acest an. Mini a murit, iPhone 14 Plus s-a născut, iar iPhone 14 Pro și 14 Pro Max sunt vedete clare în comparație cu iPhone 14 și 14 Plus, care privesc de pe margine. În acest an există mai multe diferențe ca niciodată între modele și am vrut să le comparăm, astfel încât să îți faci o idee clară pe care să îl cumperi.

Asemănări

În acest an, asemănările dintre cele patru modele sunt reduse la minimum, deși există încă unele similitudini între membrii familiei iPhone 14. Toate au ecrane OLED cu tehnologie retina XDR, suport HDR10 și o rezoluție puțin peste Full HD. De asemenea, acestea au în comun conectivitatea 5G, Face ID de ultimă generație, rezistența la apă IP68 și toate au o versiune de bază cu 128 GB de stocare internă.

De asemenea, au în comun aceeași versiune a sistemului de operare, ca toate iPhone-urile destul de recente. Acestea vin cu iOS 16 și au practic aceleași funcții, cu excepția unor limitări, cum ar fi Dynamic Island și integrarea acestuia în sistem.

De asemenea, nu există nicio diferență în ceea ce privește rezoluția camerei ultra-wide-angle din spate, unde rămân la 12 megapixeli. Același lucru este valabil și pentru camera frontală.

Design: două mici, două mari

Anul acesta avem doar două dimensiuni: 6,1 inci pentru iPhone 14 și 14 Pro, 6,7 inci pentru iPhone 14 Plus și 14 Pro Max. Începând cu cele mici, vorbim de două telefoane destul de compacte, cu o înălțime mai mică de 15 centimetri și nu prea groase.

Greutatea este factorul cel mai vizibil în mână atunci când vine vorba de design. iPhone 14 este o plăcere să îl țineți în mână, deoarece este foarte ușor. iPhone 14 Pro, deși este un telefon mic, cântărește destul de mult. Să nu mai vorbim despre iPhone 14 Pro Max…

Cealaltă mare diferență din acest an este legată de crestătură. Insula Dynamic Island, o combinație de hardware și software, își face apariția pe modelele Pro, în timp ce modelele 14 continuă cu crestătura redusă a generației anterioare.

Autonomie: există un câștigător clar

Când vine vorba de durata de viață a bateriei, există un câștigător clar: iPhone 14 Pro Max. Între iPhone 14 și iPhone 14 Pro nu există o diferență prea mare, deși Pro-ul durează ceva mai mult. Însă iPhone 14 Pro Max este în continuare modelul cu cea mai lungă durată de viață a bateriei.

Camera foto: senzori diferiți și o mare diferență

Fotografia a fost una dintre caracteristicile cheie ale iPhone 14 Pro, deoarece are un nou ProRAW de 48 de megapixeli. Aceasta este o caracteristică rezervată modelelor Pro, în timp ce iPhone 14 și 14 Plus repetă cu un senzor de 12 megapixeli, față de cei 48 MP ai fraților mai mari.

Când vine vorba de fotografierea automată, iPhone 14 Pro se remarcă prin faptul că are un HDR mai bun. În ceea ce privește detaliile, nu există aproape nicio diferență notabilă.

iPhone 14 Pro procesează imaginile cu noul Photonic Engine, o tehnologie cu care Apple nu a dorit să doteze modelul 14, chiar dacă A15 Bionic este mai mult decât capabil să proceseze cu noii algoritmi.

Cheia aici este potențialul care poate fi deblocat pe iPhone 14 Pro și Pro Max cu ProRAW. Poate că nu vom obține întotdeauna cele mai bune rezultate din RAW, dar este cu siguranță o opțiune pe care vom dori să o avem dacă fotografia este obiectivul nostru principal.

Concluzie: Ce iPhone 14 Pro ar trebui să cumpăr?

Dacă vrei un model de ultimă generație, iPhone 14 Pro este cea mai echilibrată achiziție dacă vrei un telefon compact cu tot ce e mai bun din ce e mai bun. iPhone 14 Pro Max l-am recomanda doar utilizatorilor care își doresc un telefon imens.

În ambele cazuri, cumpărați două dintre cele mai bune tehnologii de pe piață, remarcabile din toate punctele de vedere și practic imbatabile în ceea ce privește ecranul, performanța și asistența timp de șase ani.