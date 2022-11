Donație de cărți, către Gimnaziul ”Augustin Maior”

Distribuie

La inițiativa consilierului Raul Ioan Sabău, liberalii din municipiul Reghin au organizat marți, 22 noiembrie, o primă acțiune de donare de carte, beneficiar fiind Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior”.

„Am inițiat o acțiune pentru dotarea bibliotecilor școlare și am început cu biblioteca de la Școala Gimnazială ”Augustin Maior”, o școală foarte dragă mie, locul unde am studiat primele 8 clase. Împreună cu colegi și prieteni ne-am organizat printr-un eveniment de donare de carte astfel încât cei mici să se bucure de cărți noi, de informații noi. O parte sunt cărți de valoare care stăteau uitate pe raftul bibliotecilor noastre pe care care am considerat că trebuie să le dăm mai departe astfel ca și copiii să afle de ele. Unele cărți chiar le-am cumpărat special pentru copii. Consider că e un gest mic, care poate să aibă un impact mare asupra copiilor, deoarece o carte citită poate să-ți schimbe viața. Invităm pe toți reghinenii să se alăturați demersului nostru și să doneze cărțile care credeți că ar putea fi de folos elevilor reghineni”, a declarat Raul Ioan Sabău, consilier PNL.

În frunte cu inițiatorul acțiunii și cu președintele PNL Reghin, Gabriel Toncen, liberalii reghineni, ”înarmați” cu cărți au trecut pragul bibliotecii școlii unde au fost întâmpinați de conducerea școlii în frunte cu directoarele Cristina Beldean și Demeter Maria. „Ne bucurăm să primim foști elevi ai școlii noastre, mai ales în calitate de consilieri, oameni care din postura lor care ne pot ajuta în ce privește buna desfășurare a procesului educațional. De data aceasta a fost o donare de carte pentru bibliotecă, scopul fiind cela de a spori fondul de carte existent. Ne bucurăm de ajutorul acordat și îi așteptăm cu drag și cu alte ocazie”, a precizat prof. Cristina Beldean, directoarea Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior”.

Alin ZAHARIE