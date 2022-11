LIVE: Aniversarea ”Institutului Inimii” din Târgu Mureș

Distribuie

Vineri, 25 noiembrie, de la ora 11.00, pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi va transmite live, din Amfiteatrul 1 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Sesiunea Omagială organizată cu ocazia Zilei Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (”Institutului Inimii”) din Târgu Mureș.

”Cu fiecare an care trece proiectele Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș devin din ce în ce mai complexe, procedurile interne mai detaliate și specializarea echipei creștecu fiecare zi de muncă pentru a salva vieți. Totuși, o data pe an ne oprim din acest vârtej de muncă, operații, specializări și supraspecializări pentru a ne acorda un moment de aniversare și pentru a evalua un an de muncă”, au transmis organizatorii evenimentului.

(Redacția)