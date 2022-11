ACS Lupte BSG, parcurs cu succes în 2022

Distribuie

Sportivii ACS Lupte BSG au avut evoluții bune la concursurile din acest an, astfel că și-au îndeplinit obiectivele pe anul 2022.

”Fiind un club tânăr, înființat acum 3 ani, avem luptători foarte tineri, cu care am participat la următoarele grupe de vârstă: juniori mici, U13 și U15. Ca și în anii anteriori, am avut rezultate bune”, a spus președintele clubului mureșean Ballai Alexandru.

Cel mai prolific luptător a fost David Metea: Loc 5 la CE – U15 Zagreb 2022, Campion Balcanic – U15 București, Campion Național – U15 și U17 și Campion lupte plajă -U15

Echipa ACS Lupte BSG este antrenată de Szocs Attila și Ambrus Lajos. Felicitări!