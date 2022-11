Adrian Giurgiu, USR Mureș: Guvernarea PSD-PNL-UDMR duce România spre falimentul energetic și economic

Distribuie

Rezultatele unui an de guvernare PSD-PNL-UDMR: inflație peste 15%, rate duble și facturi la energie și gaze naturale chiar și cu 40% mai mari decât anul trecut. Analiza completă o puteți citi pe ofertedezavantajoase.ro.

USR a lansat „Cartea neagră a guvernării PNL-PSD”, o radiografie profundă a primului an de guvernare a coaliției conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. USR subliniază că, în plus, proiectele majore ale României au fost abandonate sau subminate. În plus, marile proiecte ale României au fost ratate sistematic. Legile educației dau liberul plagiatului, iar Legile Justiției cresc influența politicului în procesul juridic. Iar proiectele de mare infrastructură, adică autostrăzile, au fost din nou întârziate.

„Bilanțul acestui an este unul dezastruos. Din păcate românii au fost sărăciți de actuala guvernare. Românii s-au confruntat cu cele mai mari scumpiri din ultimii 19 ani: curentul, gazele și încălzirea s-au scumpit cu până la 40%, pâinea cu 27%, laptele cu 28%, zahărul cu peste 60%. Ratele la bănci au crescut chiar și de patru ori”, explică deputatul USR Mureș, Adrian Giurgiu.

Măsurile populiste ale Guvernului și Coaliției de guvernare – ajutoare, vouchere și măriri de salarii – au alimentat și mai mult inflația generată în principal de prețurile la energie. De aici, tăvălugul scumpirilor a fost de neoprit – alimente, combustibili, materii prime, facturi la utilități, rate la credite, practic toate aspectele vieții oamenilor au fost date peste cap.

„Vreau să subliniez că aceste creșteri de prețuri i-a afectat cel mai mult pe românii cu venituri mici și foarte mici, care oricum abia se descurcau de la o lună la alta. Guvernul a uitat că în România peste 1,5 milioane din cele peste 5 milioane de angajați, câștigă salariul minim pe economie, adică 1524 lei net pe lună”, explică deputatul USR Mureș, Adrian Giurgiu.

Măsurile USR ignorate un an de zile

Politicianul a mai spus că a fost un an al soluțiilor catastrofale și acuză guvernul că a refuzat multe dintre propunerile USR care dacă ar fi fost adoptate ar fi ajutat atât populația, cât și companiile.

„Partidul din care fac parte a propus soluții reale încă din octombrie 2021. Au fost sistematic refuzate doar pentru că veneau de la USR. Coaliția a preferat ca populația să fie sărăcită, în timp ce criza s-a accentuat, decât să accepte că USR are dreptate. Un orgoliu care ne costă astăzi, pe toți, extrem de scum”, a declarat deputatul mureșan.

Principala măsură suținută de USR a fost scăderea TVA-ului pentru energie electrică, gaze naturale și combustilibi de la 19% la 5%. Dacă această măsură ar fi fost adoptată ar fi ajutat populația imediat – pe de-o parte facturile la utilități nu ar mai fi explodatat, pe de altă parte ar fi fost temperate și scumpirile la alimente și nu numai.

Greșeala plafonării, recunoscută cu greu de actualul guvern

Plafonarea prețului la lemnul de foc – la 400 lei pe metru cub – a fost o greșeală care a avut efecte dezastruoase în decurs de câteva săptămâni de la adoptare. Prețurile au fost crescute artificial de producători și distribuitori, iar un metru cub de lemn a ajuns să coste chiar și 1.000 de lei, acolo unde încă mai era disponibil la vânzare.

„Am atras atenția în repetate rânduri că plafonarea gândită de Ministerul Mediului va duce la o explozie a prețurilor lemnului de foc. Taczos Barna, ministrul mediului, a insitat că este cea mai bună măsură pentru români. Într-un final, premierul Ciucă a dat dreptate USR, însă nici până în ziua de azi nu a modificat legislația”, explică deputatul.

Deputatul Adrian Giurgiu a mai spus că deciziile actualului guvern au pus în pericol securitatea energetică a României, ci și pe cea financiară. „Cred că trebuie găsite urgent soluții. Dacă actualul guvermn nu o poate face, trebuie să lase guvernarea pe mâna altor partide. USR a avut mereu soluțiile la îndemână”, a conchis deputatul.