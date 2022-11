Despre tolba de succese pe care-o avem în noi, cu Elena Lotrean

Distribuie

La TEDxCornișa Women printre mulțimea de femei de succes care au vorbit pe scenă sau erau în sală a avut de spus un cuvânt și Elena Lotrean. O femeie de succes, care a vorbit atât de onest despre succes. „Director executiv al Fundației Didactica, Elena Lotrean este profesor, trainer, fondator al ERI Romanian-Finnish School Sibiu și antreprenor, cu 27 ani de voluntariat la nivel local, național și european. Are o vastă experiență în companii și organizații publice și private, ospitalitate, resurse umane, afaceri, educație. Elena Lotrean a înființat ERI Școala Româno-Finlandeză din Sibiu și Centrul finlandez de formare a profesorilor, unde își dedică energia formării copiilor, profesorilor și altor adulți. Își concentrează toate eforturile pe urmărirea visului ei – educație de calitate pentru o viață care să conteze. Din 2018 este consul onorific al Finlandei la Sibiu, iar în 2020 a fost liderul Grupului operativ pentru Educație al Coaliției pentru dezvoltarea României”.

„Că dacă nu, ce?”

Pentru că adesea, succesul a devenit un țel în viața noastră, care trebuie neapărat atins, indiferent dacă zbori doar cu o aripă, indiferent dacă simți sau dacă nu simți deloc, indiferent dacă plouă torențial, indiferent dacă auzi cum plânge. Indiferent. Dar…

„Sunt întâi de toate femeie. Unii spun că sunt femeie de succes și sunt onorată că împart în seara aceasta scena și sala, cu atâtea femei de succes. Tot succesul este și lucrul despre care am ales să vă vorbesc astăzi. Atunci când am plecat de acasă mi s-a urat succes. Prietenii mi-au transmis multe mesaje pe WhatsApp, spunându-mi să am succes. Acum, înainte să intru pe scenă, mi s-a urat succes… Că dacă nu, ce? Oare ce o să se întâmple dacă n-am succes. Gândiți-vă că atunci când îi trimitem pe copii la școală, le urăm succes. Că dacă nu, ce o să facă? Femeilor, când merg la maternitate le urăm succes, nu-i așa? Succesul acesta stă așa undeva deasupra noastră ca un drob de sare, care amenință să cadă peste noi și noi vom fi foarte bucuroase cu acest succes. Dar ce este de fapt succesul? Am căutat în dicționar, pentru că sunt profesor și întotdeauna mă duc la sursă. Succesul este un rezultat favorabil al unei activități. Și atunci de ce este ceva așa mare și mult și pare a fi deținut de unele persoane într-o mai mare măsură, de altele într-o mai mică?”, și-a început speech-ul Elena Lotrean.

Succesul e, întâi de toate, un mod de a greși

„Mă amuză foarte tare și cum alegem expresiile despre succes. De exemplu, la prietenii noștri englezi, întâlnim expresia „break a leg”, folosită pentru a ura succes, adică să-ți rupi un picior. Am aflat de curând de unde vine. Se spunea mai ales actorilor, când mergeau la audiții. Pentru că „if you break a leg, you end up in a cast”. Un joc de cuvinte, cast însemnând și ghips, dar și distribuție. Și pentru că suntem tot la capitolul cultural și la teatru, m- am uitat un pic și la vecinii noștri din vest, francezii. Ei își urează succes cu „merde”. Nu o să spun ce înseamnă, dar vine de la perioada în care aveau reprezentații teatrale și multă lume venea cu caleașca trasă de cai. Cu cât mai multă balegă se aduna în fața teatrului, cu atât mai mare era succesul reprezentației. Mai mult, tindem să ne asociem succesul cu niște amulete, rochii, bijuterii și chiar cu numere norocoase. Nu vă spun cât de îngrozită am fost când am văzut că sunt speaker-ul cu numărul 7, care este un număr de care mă feresc de când țin minte. Și de aici, gânduri îngrozitoare… Dar am lucrat foarte mult în ultimii ani, ca să știu că pot să mă uit la orice frică și mai ales, să mă uit la orice succes. Pentru că frica de succes este una dintre cele mai mari frici pe care le avem, tocmai pentru că ni se urează în atât de multe feluri. Și de multe ori, fie nu ne simțim îndreptățiți să-l avem, fie nu ne simțim în stare. Și-am să vă povestesc ce facem noi la școala Româno-Finlandeză ERI din Sibiu, pentru succesul copiilor. Cum creăm o cultură a succesului? Cum le arătăm copiilor că pot să aibă succes? Facem asta prin a-i încuraja să greșească… cât mai mult! Pentru că noi credem că o cultură a bunei gestionări a greșelii este extrem de importantă pentru a putea crește o cultură a succesului. Știți foarte bine că atunci când vin lucrările, examenele, mai ales cele scrise, este subliniată acolo toată greșeala de care am fost în stare. Am înlocuit cu succes această subliniere cu roșu, cu o subliniere cu verde. Și am decis să mutăm accentul de pe greșeală, pe lucrul pe care-l facem foarte bine. Ce credeți că s-a întâmplat? Era concurs cu cine face mai bine, cine face mai frumos și cine nu are subliniat cu verde absolut tot de pe foaie”, a explicat fondatoarea Școlii Româno-Finlandeze din Sibiu.

Societatea se creează din noi

„Ei bine, acesta este un început în a construi o cultură a succesului, în care punem emoții pozitive, perseverență, curiozitate, acele elemente care ne stimulează pe noi să creștem și să ne dezvoltăm. Mai departe, ca principiu de educație și ca fel în care putem să le arătăm tinerilor ce înseamnă succesul, este modelul personal. Felul în care ne dăm noi voie, ca dascăli, ca părinți, ca societate să vedem succesul și să-l avem. Felul în care vorbim despre oamenii care au succes. Felul în care încurajăm în mod onest și oferim încredere, mai ales femeile. Pentru că noi, femeile creștem deopotrivă și bărbații, dar și femeile. Cred că de fiecare dintre noi depinde foarte mult ce fel de bărbați sau ce fel de femei o să avem în societate”, a punctat Elena Lotrean, îndemnându-ne să privim în noi, înainte de toate. Să fim atenți la ce și cum dăm, înainte să avem așteptări. Succesul este un mod de a privi lumea în care trăim și ceea ce ne înconjoară, iar eșecul este doar un pas pe care-l facem în călătoria noastră.

O spaimă… șapte succese

„Ce m-am hotărât eu în seara asta, este să trec peste spaima cifrei 7 și să vă prezint „cei 7 CE ai succesului” pe care cred că femeile pot să-l construiască. Curajul. Fiecare femeie are nevoie de curaj, atât în deciziile pe care le luați din punct de vedere personal, cât și pentru cei din jur. Apoi, suntem niște creatoare. Noi creăm de la viață, până la tot ce se întâmplă în societate. Știu că suntem conduse de bărbați, dar cred că acolo, energia feminină, creatoare are un rol puternic și are nevoie să fie mai prezentă. Apoi, avem contribuția. Contribuim fiecare dintre noi, la societate, la familie, la prieteni, la biserică, acolo unde simțim nevoia, unde munca noastră este apreciată. Suntem niște conectori înnăscuți, majoritatea dintre noi. Ne conectăm ușor unele cu celelalte, conectăm la rândul nostru oameni și cred că rețelele de femei ar putea să fie mai puternice, dar aici nu vorbesc de grupurile de femei de pe Facebook, nici de grupul de WhatsApp de la școală. Suntem niște conectori care putem face mult mai mult, în primul rând pentru noi, fără niciun sentiment egoist și apoi, pentru ceilalți. Apoi, noi cultivăm. Cultivăm dragoste, cultivăm natură, cultivăm spirit și mai ales cultivăm acel sentiment extraordinar, pe care-l are orice copil, al nostru sau al altuia, atunci când interacționează cu noi. Iubiți-vă vorbele pe care le transmiteți copiilor, pentru că ele cultivă un spirit anume. Suntem comunicatori, al 6-lea CE. Comunicăm unele cu celelalte, dar și cu ceilalți. Comunicăm și prin cuvinte, dar și prin priviri și cu noi înșine. Și cred că avem nevoie să ne comunicăm un pic mai mult. De ce? Pentru că-n al 7-lea CE, noi creăm comunitate. Noi suntem sufletul comunităților. Creăm comunități de cartier, comunități în orașe, de diverse feluri și în moduri în care numai cu gândul poți pătrunde. Cred că această comunitate care este aici în seara aceasta poate să ducă mai departe un mesaj în care succesul este acel element jucăuș, care ne ajută să mergem mai departe”, le-a învățat și încurajat Elena Lotrean pe toate cele prezente în sală.

La sfârșit, aceasta a arătat practic cum funcționează succesul. Și dint-un recipient pe care l-a scos, a suflat în spre public niște… baloane de săpun. A fost un succes!

„Succesul vine mâncând, succesul vine suflând, succesul este în fiecare dintre noi și putem să-l avem oricând”, a conchis Elena Lotrean.

Ioana MĂRGINEAN