FOTO: Ziua Națională a României sărbătorită de Colegiul Național ”Unirea”

Venind în întâmpinarea marii sărbători naționale, Colegiul Naţional „Unirea” a organizat un ansamblu de activităţi şi manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, cu conştiinţa faptului că marile momente ale istoriei naţionale instituie, de-a lungul timpului şi însemnele perenităţii noastre ca neam. Pentru că tinerii sunt deschizători de orizonturi, configurând prin acţiunile pe care le perpetuează destinul viitor al unui popor, elevii Colegiului Naţional „Unirea” s-au situat în continuitatea unor valori instituite prin interesul faţă de trecutul, prezentul şi viitorul şcolii.

Sentimentul naţional al reîntregirii s-a regăsit în dorinţa de unitate a elevilor şi a profesorilor şi, în acest context, elevii claselor gimnaziale și liceale, alături de de corpul profesoral al Colegiului Național „Unirea” au desfășurat drapelul național în curtea mare a Colegiului, fluturând spre înalt culorile steagului românesc prin baloanele înălțate de elevi.

În data de 29 noiembrie 2022, Ziua Naţională a tuturor românilor a fost marcată printr-un concurs, susținut sub titlul „România sunt eu și sunt parte a Marii Uniri” pentru cel mai sugestiv mesaj de suflet pentru România, transmis de fiecare clasă, special amenajată pentru acest eveniment.

„Uniţi în cuget şi-n simţiri”, elevii şi profesorii s-au regăsit sub cupola istorei şi a literaturii, configurând treptele edificării unităţii naţionale prin gândurile şi mesajele elevilor, dar şi printr-un moment istoric, susţinut de elevii claselor a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a sub coordonarea doamnelor profesoare Bândilă Melania, Motorga Maria, Pop Consuela, Stănescu Aurora, Boar Irina și a domnului prof. Dălălău Titi, sub îndrumarea căruia s-a desfășurat activitatea „Călător prin România”!

Şi de data aceasta, prezentările elevilor au reprezentat pretextul revenirii la izvoarele istorice, folclorice și geografice, fiind un exerciţiu de incursiune istorică şi sufletească pentru tinerii liceeni, care au avut astfel prilejul de a recepta valoarea evenimentului şi de a reconstitui destinul României din crâmpeie de realitate generatoare, concomitent, de emoţie şi de bucurie.

