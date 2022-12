”Fibula de la Suseni” acordată jurnalistului Aurelian Grama

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a decernat joi, 1 decembrie 2022, Diploma de Excelență și distincția ”Fibula de la Suseni” jurnalistului Aurelian Grama, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei economice Transilvania Business.

Cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș a fost acordată cu prilejul Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

În cadrul aceluiași eveniment, prefectul Mara Togănel a acordat ”Fibula de la Suseni” altor cinci personalități care au avut o contribuție importantă la viața comunității mureșene de-a lungul carierei: Magda Bercea – director al filialei Crucea Roșie Mureș, Rareș Cojoc – multiplu campion la dans sportiv, numărul 1 în clasamentul mondial Adult Standard, Ioan Husar – jurnalist, redactor șef al cotidianului Cuvântul Liber, Paula Rusu – jurnalistă, trainer de comunicare și activist pentru sănătate și Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó – medic boli infecțioase.

Vizionar și încrezător în destinul de jurnalist

Laudatio-ul pentru jurnalistul Aurelian Grama a fost prezentat de Silviu Ispas, președinte de onoare al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT):

”Este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră cu aceasta ocazie deosebită, dar mai ales pentru acest motiv deosebit, de a vorbi despre bunul meu prieten, jurnalistul Aurelian Grama.

Ar fi simplu să înșirui câteva reușite profesionale excepționale ale lui Aurelian și, probabil, v-aș plictisi de minune, pentru că v-aș spune infinit mai puține lucruri despre Aurelian decât știe fiecare dintre dumneavoastră.

Aleg însă să vă spun o poveste, pentru că fiecare îl știe pe Aurelian din propria poveste.

Și aleg asta pentru că lucrurile în care credem ne dictează acțiunile în viață. În clipa în care credem în ceva, avem curaj sa facem primul pas; iar o dată ce facem primul pas, vedem pasul al doilea. Nu putem vedea pasul al doilea din punctul zero; pentru asta trebuie să ne punem în mișcare, trebuie să ne urmăm calea și chemarea. Gândiți-vă la cineva sau la ceva în care credeți și veți vedea că acel lucru sau acea persoană vă ajută să nu abandonați; iar dacă veți întâlni greutăți, veți cere ajutor, și în felul acesta veți întâlni oamenii din viața dumneavoastră, oameni care vă aduc de multe ori perspective diferite, vă îmbogățesc viața. Pe scurt, asta este ce am învățat eu sau am descoperit alături de Aurelian, în cei 20 de ani de când îl cunosc.

Sigur, pot să vă povestesc cum, într-un moment oarecare, în loc să devenim parteneri de afaceri, Aurelian a ales să refuze vânzarea unei părți din acțiunile la publicațiile lui, plus o investiție suplimentară semnificativă, și ne-am trezit peste noapte concurenți în presa din Transilvania, dar nimic din toate astea nu ne-a îndepărtat și ceea ce mă leagă cu adevărat de el e drumul pe care am pornit împreuna acum 20 de ani, într-un proiect unic pentru România, care a repus presa locală în locul pe care îl merita, re-dezvăluind breslei și industriei de publicitate valoarea reală pentru comunitatea locală a presei locale. Din acest punct de vedere, Aurelian e cel care m-a ajutat să îmi urmez calea și sper că și eu am reușit să îl ajut să și-o urmeze pe a lui.

Când ne-am întâlnit prima dată, nu bănuiam ce ne rezerva viitorul, dar Aurelian a confirmat invariabil, pas cu pas, moment cu moment, că premisele de la care am pornit eu în proiectul meu sunt valide, că există oameni care încă vor sa facă presă după manualele bune, respectând principiile fundamentale ale jurnalismului. Și nu numai atât, Aurelian m-a învățat să îmi aleg pasul următor, sau, de multe ori, l-am ales împreună.

Ce nu știe multă lume despre Aurelian Grama, dar mă bucur să vă dezvălui eu acum, e că în scurt timp de la “lansarea” sa ca antreprenor în media, Aurelian a devenit un model, a devenit unul dintre partenerii obișnuiți în proiectele de media ale celebrei fundații americane Freedom House și ale Centrului pentru Jurnalism Independent, fondator al Asociației Patronale a Presei Locale și membru în consiliul director al BRAT, organizația care definește în România „standardele naționale de onestitate” ale industriei media în relația cu clienții de publicitate. Vă spun toate astea, pentru că, în afară de miile de articole și editoriale pe care le-a scris și de zecile de mii de articole ale colegilor pe care le-a citit pentru îndrumare și validare, Aurelian a avut întotdeauna timp și pentru “binele mai mare”, pentru înțelegerea mecanismelor industriei de media la nivel național și internațional, pentru a se perfecționa și pentru a-i ajuta și inspira pe alții.

Dincolo de toate acestea, personal consider ca Aurelian a lansat în România nu numai un trust regional de presă, dar a construit o adevărată școală de media, la concurență, peste ani, cu Adrian Sârbu sau Alexandru Lăzescu, iar oameni crescuți sub aripa lui Aurelian au înființat, la rândul lor, produse media viabile sau coordonează strategii de comunicare pentru instituții și companii importante.

Probabil că în 2009-2010, Aurelian începuse sa devină puțin nepopular în grupul nostru național de editori, pentru că toată lumea noastră era în panică și căuta soluții pentru criza economică, se restructurau și se închideau publicații pe capete, dar Aurelian lansa încă o publicație, și încă una, și încă zece suplimente tematice pentru fiecare publicație. El devenise vizionar și el e cel care a avut în cele din urmă dreptate, pentru că astăzi ne aflam aici și pentru a celebra viziunea și încrederea cu care Aurelian Grama a făcut încă un pas, și încă un pas, pentru profesie și pentru comunitatea locală pe care o servește. Nici nu știu cât mi-ar lua să enumăr toate titlurile de presă lansate de Aurelian în ultimii 20 de ani, dar esența, pentru mine, este că face presă cu pasiune și onestitate.

Din acest punct de vedere, cu siguranță că istoria presei din România va consemna existența acestei școli ardelene moderne de presă inspirate de Aurelian Grama, lucru pentru care, în numele meu și în numele întregii prese din România, țin să îi mulțumesc lui Aurelian în fața dumneavoastră.

Și, dacă am pomenit de istorie, gândindu-mă și la formația de istoric a lui Aurelian, cred că profunzimea simbolistică a distincției “Fibula de la Suseni” pe care doamna Prefect a județului Mureș a ales să i-o acorde în acest an, îl face pe Aurelian să trăiască unul dintre cele mai plăcute – emoționante momente ale vieții sale, dar îl asigur că merită pe deplin aceasta distincție și îi mulțumesc dacă acceptă să primească distincția, nu numai în numele comunității mureșene pe care o slujește cu inima și cu penița sa, ci și în numele breslei pe care o onorează prin întreaga sa activitate.

Felicitări, Aurelian Grama!

Nu te abate de la calea pe care ai ales sa o urmezi!

Suntem cu toții aici să îți urmărim pașii pe care îi vei face în continuare!”.

”Fibula este și a Zi de Zi! Distincția este și a TB!”

Momentul prezentării Laudatio-ului a fost urmat de alocuțiunea susținută de către către directorul fondator al publicațiilor Zi de Zi și Transilvania Business, Aurelian Grama:

”Onorat să primesc Fibula de la Suseni!

Doamnă prefect Mara Togănel, respect!

E locul și temporal ordinea să readuc în prim plan valoarea dascălilor a căror creație sunt azi.

Profesorii mei de istorie – diriginți – Elena Pescar în gimnaziu și Ioan Costea la liceu, și echipei de profesori adevărați descoperitorișslefuitori de caractere de adolescenți din Reghin!

Un gând și celor ce ne-au instruit în armată – omagiu unor ofițeri și soldați în termen căzuți în Revoluție…!

Admirație și recunoștință pleiadei de universitari de acasă de la Cluj de la Facultatea de Istorie a UBB!

Și timpului profesoratului – elevilor clujeni cărora le-am fost profesor și diriginte și care mă mai invită la aniversările lor de liceu!

În 1996 am fost primit în imperiul scriiturii din presa transilvană liberă. De la primii colegi și parteneri, din epoca aventurii preluării primei francize de ziar național – la final de secol și mileniu, până la crearea unor cotidiane și săptămânale regionale și locale, de investigații, proprii, cu reviste și suplimente tematice lunare, până înspre jurnaliștii mureșenii de la Zi de Zi și Ziarul de Mureș și ziariștii ardeleni și bănățeni de la Transilvania Business, eu, am fost beneficiarul experiențelor multiple și am învățat mult de la fiecare dintre ei! Bune și grele de-ale vieții am aflat de la cei despre care am scris și enorm – credibilitate și putere de la cititorii ce ne-au oferit libertatea de a scrie și siguranța ca suntem pe drumul corect al Cetății! Susținere corectă și rezistență în economia românească avem prin marketing și publicitate de la cei care înțeleg și respectă pe deplin rostul nostru de mediator în societate

Zi de Zi a fost și rămâne cu adevăratul slogan – renume – ”O parte din viața ta!”. Salut echipa Zi de Zi. Fibula este și a Zi de Zi.

Transilvania Business dovedește că poți construi o revista națională cu extensii internaționale de aici de la Târgu Mureș până dincolo de Carpați spre Dunăre și Mare! Bravo echipei Transilvania Business și a noii linii de conferințe lansate în 2022. Distincția este și a TB!

Suntem aici – împreună – datorită Fibulei de la Suseni. Moment ce mă bucură și emoționează profund!

O rară distincție a profesiei minunate de jurnalist.

De 20 de ani scriu și creez și în județul Mureș.

Palatul Culturii e cel mai frumos loc profesional și aici avem ocazia să le recunoaștem și să le felicităm pentru că merită enorm fiecare în parte – pentru lucruri distincte – pe dragele mele: soția Sidonia, fiica Nedeea Maria, sora mea Anamaria, mama Elisabeta. Doamne și domnițe, mulțumesc! Alături de fiul meu Nichita! Multumesc, Nichita Aurelian!

Și totuși Aurelian – împaratul – nu a părăsit Dacia Romană decât ca acest spațiu carpato-danubiano pontic să-și urmeze destinul… să devină peste veacuri popor, națiune, țară!

La Mulți Ani, Țara Mea Dragă, România!”

Alex TOTH